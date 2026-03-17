Vrishabh Rashifal 17 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि आज चन्द्रमा आपके 10वें भाव में स्थित हैं, जिससे करियर और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम करने का है. पिता या वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आपको सही दिशा मिल सकती है.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने की संभावना है. ऑफिस में आपको दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है. सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नेटवर्किंग बढ़ाने से भविष्य में नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि करियर को लेकर कुछ चिंताएं मन में आ सकती हैं, लेकिन घबराने के बजाय मेहनत पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है. खासकर हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यापारियों को भाग्य का साथ मिल सकता है. जो लोग पुराने व्यापार के साथ नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मजबूत मार्केटिंग, सोशल मीडिया और टेक्निकल टीम तैयार करनी चाहिए. सही रणनीति से व्यापार में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर बन सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में राहत के संकेत मिल सकते हैं. माता-पिता को संतान से जुड़ी जो चिंताएं थीं, उनमें कमी आने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन को आज सतर्क रहना होगा. कोई व्यक्ति अपना बनकर आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही किसी पर भरोसा करें. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता दिलाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. अचानक तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए समय पर आराम और सही खानपान का ध्यान रखें.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: ऑरेंज

अनलकी नंबर: 2

आज का उपाय

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मन शांत रहेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को करियर में सफलता मिल सकती है?

हाँ, ऑफिस में आपके कार्य की सराहना हो सकती है और सीनियर्स से प्रशंसा मिल सकती है.

2. क्या आज वृषभ राशि के व्यापारियों को भाग्य का साथ मिलेगा?

हाँ, खासकर हेल्थ केयर, फार्मा और टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलने के संकेत हैं.

3. वृषभ राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज वृषभ राशि के लिए ऑरेंज रंग शुभ माना गया है.

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