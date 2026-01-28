हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Rashifal 28 January 2026: तुला राशि को कार्यस्थल पर उतार-चढ़ाव, वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी

Tula Rashifal 28 January 2026: तुला राशि को कार्यस्थल पर उतार-चढ़ाव, वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी

Libra Horoscope 28 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Jan 2026 01:43 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में है, जो अचानक घटनाओं, गुप्त मामलों और मानसिक उतार-चढ़ाव का संकेत देता है. दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. थकान, सिरदर्द या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, छोटी सी चूक भी परेशानी दे सकती है. पर्याप्त नींद और हल्का भोजन लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बेहद जरूरी है. बिना पार्टनर की सहमति किसी ऑफिशियल यात्रा या निर्णय से बचें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं. अपनी योग्यता और अनुभव के दम पर ही नई उपलब्धियां हासिल होंगी. आज बड़े रिस्क लेने से बचें.

जॉब व करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा उथल-पुथल भरा रह सकता है. सरकारी नौकरी करने वालों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. कार्यस्थल पर धैर्य रखें और किसी विवाद में पड़ने से बचें. आपका धैर्य ही आपकी ताकत बनेगा.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. निवेश या लेनदेन करते समय पूरी जांच करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है.

लव व फैमिली राशिफल: ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा होगी, पर काम की वजह से समय न मिल पाने से मन खिन्न रह सकता है. रिश्तों में समझदारी जरूरी है.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी. लक्ष्य के करीब पहुंचने के बाद ढिलाई न करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना होगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अभाग्यशाली अंक: 7

उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.

 

FAQs

Q1. क्या आज यात्रा करना सही रहेगा?
जरूरी हो तो ही करें, और वाहन सावधानी से चलाएं.

Q2. बिजनेस में बड़ा फैसला लें या नहीं?
आज बड़े निर्णय टालना बेहतर रहेगा.

Q3. छात्रों के लिए मुख्य सलाह क्या है?
लक्ष्य के करीब पहुंचकर लापरवाही न करें, निरंतर अभ्यास जारी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 01:43 AM (IST)
Tags :
Libra Horoscope Horoscope 2026
और पढ़ें
