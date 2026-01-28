Tula Rashifal 28 January 2026: तुला राशि को कार्यस्थल पर उतार-चढ़ाव, वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी
Libra Horoscope 28 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें तुला राशिफल.
Tula Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में है, जो अचानक घटनाओं, गुप्त मामलों और मानसिक उतार-चढ़ाव का संकेत देता है. दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. थकान, सिरदर्द या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, छोटी सी चूक भी परेशानी दे सकती है. पर्याप्त नींद और हल्का भोजन लाभकारी रहेगा.
बिजनेस राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बेहद जरूरी है. बिना पार्टनर की सहमति किसी ऑफिशियल यात्रा या निर्णय से बचें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं. अपनी योग्यता और अनुभव के दम पर ही नई उपलब्धियां हासिल होंगी. आज बड़े रिस्क लेने से बचें.
जॉब व करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा उथल-पुथल भरा रह सकता है. सरकारी नौकरी करने वालों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. कार्यस्थल पर धैर्य रखें और किसी विवाद में पड़ने से बचें. आपका धैर्य ही आपकी ताकत बनेगा.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. निवेश या लेनदेन करते समय पूरी जांच करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है.
लव व फैमिली राशिफल: ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा होगी, पर काम की वजह से समय न मिल पाने से मन खिन्न रह सकता है. रिश्तों में समझदारी जरूरी है.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी. लक्ष्य के करीब पहुंचने के बाद ढिलाई न करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना होगा.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अभाग्यशाली अंक: 7
उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.
FAQs
Q1. क्या आज यात्रा करना सही रहेगा?
जरूरी हो तो ही करें, और वाहन सावधानी से चलाएं.
Q2. बिजनेस में बड़ा फैसला लें या नहीं?
आज बड़े निर्णय टालना बेहतर रहेगा.
Q3. छात्रों के लिए मुख्य सलाह क्या है?
लक्ष्य के करीब पहुंचकर लापरवाही न करें, निरंतर अभ्यास जारी रखें.
