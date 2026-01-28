हेल्थ राशिफल: आंखों में जलन, थकान या स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से परेशानी हो सकती है. समय-समय पर आंखों को आराम दें, ठंडे पानी के छींटे मारें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक रूप से दिन संतुलित रहेगा, बस ओवरवर्क से बचें.
बिजनेस राशिफल: व्यवसायिक दृष्टि से समय अनुकूल है. पार्टनरशिप बिजनेस में भविष्य की योजनाओं को लागू करने का सही अवसर है, लेकिन मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में उलझने से बचें, वरना समय और धन दोनों खर्च हो सकते हैं. नए विचारों से विस्तार के अवसर मिलेंगे.
जॉब व करियर राशिफल: कार्यक्षेत्र में सहयोग और समर्थन मिलेगा. सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. करियर को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ नए विकल्प तलाशने का प्रयास सफल रहेगा. नेटवर्किंग आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. आय के नए स्रोतों पर विचार करेंगे. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है. निवेश सोच-समझकर करें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.
लव व फैमिली राशिफल: जीवनसाथी के साथ संबंधों में स्थिरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ खुशियों भरा माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, गलतफहमी से बचना जरूरी है.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने विचारों में लचीलापन रखें. अड़ियल स्वभाव नुकसान दे सकता है. गुरुजनों की सलाह मानें, सफलता के रास्ते खुलेंगे.
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 4
अभाग्यशाली अंक: 3
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद को मीठा दान दें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस विस्तार का सही समय है?
हाँ, पर मेहनत और योजना दोनों जरूरी हैं.
Q2. स्वास्थ्य में किस बात का ध्यान रखें?
आंखों की देखभाल करें और स्क्रीन टाइम कम रखें.
Q3. प्रेम जीवन में क्या सावधानी रखें?
बातचीत में संयम रखें, गलतफहमी से बचें.