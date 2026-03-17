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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 17 March 2026: वृश्चिक राशि लेनदेन में बरतें सावधानी, कार्यस्थल पर खुद संभालें जिम्मेदारी

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 March 2026: वृश्चिक राशि लेनदेन में बरतें सावधानी, कार्यस्थल पर खुद संभालें जिम्मेदारी

Scorpio Horoscope 17 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Mar 2026 06:57 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal 17 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घर-परिवार और भूमि-भवन से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. दिन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. चन्द्रमा-राहु के प्रभाव के कारण आलस्य हावी हो सकता है, जिससे कार्य में देरी हो सकती है. इसलिए खुद को सक्रिय रखें और अपने काम को किसी और के भरोसे न छोड़ें. जो भी जिम्मेदारी आपके पास है, उसे स्वयं पूरा करने का प्रयास करें. इससे आपके कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ध्यान न देने से बिजनेस में नुकसान हो सकता है. किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि धोखाधड़ी की संभावना बन सकती है. किसी भी नए सौदे को करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. ऐसे में बहस करने के बजाय शांत रहना और समझदारी से बात करना बेहतर रहेगा. घर के छोटे सदस्यों पर बेवजह गुस्सा करने से बचें और परिवार में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की कोशिश करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने गुरु या मार्गदर्शक का सम्मान करना चाहिए. उनका आशीर्वाद और सलाह आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में खासकर डायबिटीज के मरीजों को सावधानी बरतनी होगी. खानपान और नियमित दवा का ध्यान रखें, ताकि सेहत संतुलित बनी रहे.

लकी नंबर: 7
लकी कलर: रेड
अनलकी नंबर: 3

आज का उपाय

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और नकारात्मकता दूर हो सकती है.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, किसी भी प्रकार का लेनदेन करते समय सतर्क रहना जरूरी है.

2. क्या आज वृश्चिक राशि के व्यापारियों को नुकसान हो सकता है?
यदि व्यापार में डिजिटल माध्यमों पर ध्यान नहीं दिया गया तो नुकसान की संभावना बन सकती है.

3. वृश्चिक राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज वृश्चिक राशि के लिए रेड रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Mar 2026 01:56 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
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