Vrishchik Rashifal 17 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घर-परिवार और भूमि-भवन से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. दिन में कुछ उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. चन्द्रमा-राहु के प्रभाव के कारण आलस्य हावी हो सकता है, जिससे कार्य में देरी हो सकती है. इसलिए खुद को सक्रिय रखें और अपने काम को किसी और के भरोसे न छोड़ें. जो भी जिम्मेदारी आपके पास है, उसे स्वयं पूरा करने का प्रयास करें. इससे आपके कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ध्यान न देने से बिजनेस में नुकसान हो सकता है. किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि धोखाधड़ी की संभावना बन सकती है. किसी भी नए सौदे को करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. ऐसे में बहस करने के बजाय शांत रहना और समझदारी से बात करना बेहतर रहेगा. घर के छोटे सदस्यों पर बेवजह गुस्सा करने से बचें और परिवार में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की कोशिश करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने गुरु या मार्गदर्शक का सम्मान करना चाहिए. उनका आशीर्वाद और सलाह आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में खासकर डायबिटीज के मरीजों को सावधानी बरतनी होगी. खानपान और नियमित दवा का ध्यान रखें, ताकि सेहत संतुलित बनी रहे.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: रेड

अनलकी नंबर: 3

आज का उपाय

आज भगवान हनुमान की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और नकारात्मकता दूर हो सकती है.

FAQs

1. क्या आज वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?

हाँ, किसी भी प्रकार का लेनदेन करते समय सतर्क रहना जरूरी है.

2. क्या आज वृश्चिक राशि के व्यापारियों को नुकसान हो सकता है?

यदि व्यापार में डिजिटल माध्यमों पर ध्यान नहीं दिया गया तो नुकसान की संभावना बन सकती है.

3. वृश्चिक राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज वृश्चिक राशि के लिए रेड रंग शुभ माना गया है.

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