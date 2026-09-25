धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो25 सितंबर को गणेश विसर्जन, अगले दिन पूर्णिमा श्राद्ध; आखिर इतनी जल्दी क्यों शुरू होता है पितृ पक्ष?

25 सितंबर को गणेश विसर्जन, अगले दिन पूर्णिमा श्राद्ध; आखिर इतनी जल्दी क्यों शुरू होता है पितृ पक्ष?

Ganesh Visarjan 2026: 25 सितंबर को गणेश विसर्जन और 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध है. जानें गणेश उत्सव खत्म होते ही श्राद्ध क्यों आता है और पितृ पक्ष कब से शुरू होगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 25 Sep 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

Ganesh Visarjan 2026: गणपति बप्पा की विदाई और उसके अगले ही दिन श्राद्ध. 2026 में पंचांग का यह संयोग कई लोगों को चौंका सकता है. 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन है. इसके अगले दिन 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा और पूर्णिमा श्राद्ध होगा. फिर 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध के साथ पितृ पक्ष शुरू हो जाएगा.

अब सवाल यह है कि गणेश उत्सव खत्म होते ही श्राद्ध का समय क्यों आ जाता है? इसका जवाब हिंदू पंचांग की तिथियों में है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
25 सितंबर को गणेश विसर्जन, अगले दिन पूर्णिमा श्राद्ध; आखिर इतनी जल्दी क्यों शुरू होता है पितृ पक्ष?
Ganesh Visarjan के अगले ही दिन पूर्णिमा श्राद्ध क्यों? गणेश उत्सव खत्म होते ही कैसे शुरू होता है पितृ पक्ष
राशिफल
कन्या राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 6ठे चंद्रमा से भावुक फैसलों से बचें, शूल व भद्र योग से नई शुरुआत में लाभ; बॉस से मिलेगी तारीफ
कन्या राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 6ठे चंद्रमा से भावुक फैसलों से बचें, शूल व भद्र योग से नई शुरुआत में लाभ; बॉस से मिलेगी तारीफ
राशिफल
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
राशिफल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल; ऑफिस में बनेगी नई पहचान

गणेश विसर्जन के बाद ही क्यों आता है पूर्णिमा श्राद्ध?

गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है. इसके बाद दस दिनों तक गणेश उत्सव चलता है. अनंत चतुर्दशी के दिन बड़े स्तर पर गणेश विसर्जन किया जाता है.

चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है. इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होती है.

यही वजह है कि कई बार गणेश विसर्जन के अगले ही दिन पूर्णिमा श्राद्ध पड़ जाता है. इसके पीछे कोई अलग धार्मिक नियम नहीं है. यह चंद्र तिथियों के हिसाब से बनने वाली स्थिति है.

पूर्णिमा श्राद्ध क्या होता है?

भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है. इसे पूर्णिमा श्राद्ध या प्रोष्ठपदी पूर्णिमा श्राद्ध कहा जाता है.

खास तौर पर जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो, उनके लिए इस दिन श्राद्ध किया जाता है.

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. पूर्णिमा श्राद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से पितृ पक्ष की सभी तिथियों का श्राद्ध शुरू हो गया.

मुख्य पितृ पक्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है. इसलिए 2026 में 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगा, जबकि 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध शुरू होगा.

गणेश उत्सव के बाद अचानक बदल जाता है माहौल

अनंत चतुर्दशी तक माहौल पूरी तरह उत्सव वाला रहता है. गणपति की पूजा होती है. घरों और पंडालों में भजन होते हैं. फिर विसर्जन के साथ बप्पा को विदाई दी जाती है.

इसके ठीक बाद पूर्णिमा आती है और फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है.

धार्मिक परंपरा में कृष्ण पक्ष को पितरों के लिए किए जाने वाले कर्मों से जोड़ा गया है. इसी समय श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं.

इसी कारण गणेश उत्सव और पितृ पक्ष के बीच का बदलाव बहुत तेज दिखाई देता है. एक दिन उत्सव होता है और अगले ही दिन घरों में पितरों को याद करने की तैयारी शुरू हो जाती है.

2026 में ये तारीखें याद रखें

25 सितंबर 2026 - अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन
26 सितंबर 2026 - भाद्रपद पूर्णिमा और पूर्णिमा श्राद्ध
27 सितंबर 2026 - प्रतिपदा श्राद्ध और पितृ पक्ष की शुरुआत
10 अक्टूबर 2026 - सर्वपितृ अमावस्या

इसलिए गणेश विसर्जन के तुरंत बाद पूर्णिमा श्राद्ध पड़ना कोई अजीब बात नहीं है. हिंदू पंचांग में तिथियां इसी तरह आगे बढ़ती हैं. चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है. इसी के साथ पितरों के लिए श्राद्ध के दिन भी शुरू हो जाते हैं.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi 2026 Pitru Paksha 2026 Anant Chaturdashi 2026 Ganesh Visarjan 2026 Purnima Shraddha 2026 Shraddha 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
25 सितंबर को गणेश विसर्जन, अगले दिन पूर्णिमा श्राद्ध; आखिर इतनी जल्दी क्यों शुरू होता है पितृ पक्ष?
Ganesh Visarjan के अगले ही दिन पूर्णिमा श्राद्ध क्यों? गणेश उत्सव खत्म होते ही कैसे शुरू होता है पितृ पक्ष
राशिफल
कन्या राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 6ठे चंद्रमा से भावुक फैसलों से बचें, शूल व भद्र योग से नई शुरुआत में लाभ; बॉस से मिलेगी तारीफ
कन्या राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 6ठे चंद्रमा से भावुक फैसलों से बचें, शूल व भद्र योग से नई शुरुआत में लाभ; बॉस से मिलेगी तारीफ
राशिफल
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
राशिफल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल; ऑफिस में बनेगी नई पहचान
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
अखिलश रायबरेली गए, हम भी कन्नौज-इटावा जाएंगे- सपा पर कांग्रेस आगबबूला!
इंडिया
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
VIP वोटर पर ECI का नियम क्या है? BLO एप के मार्क VIP फीचर से समझें पूरा मामला
क्रिकेट
कोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...
कोच डैरेन सैमी का बड़ा दावा, कहा- वेस्टइंडीज 24 साल से भारत में नहीं जीता, लेकिन...
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
पंजाब
चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, मौके से देसी कट्टा बरामद
चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, मौके से देसी कट्टा बरामद
विश्व
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
न मिसाइल दागेगा, न ड्रोन, आसमानी 'आफत' बरसाएगा अमेरिका, HELIOS तैनात
शिक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget