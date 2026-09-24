धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअक्टूबर में PM मोदी की बड़ी परीक्षा! SIR, महंगाई और चुनाव पर क्या कहती है भारत की कुंडली?

अक्टूबर में PM मोदी की बड़ी परीक्षा! SIR, महंगाई और चुनाव पर क्या कहती है भारत की कुंडली?

October Prediction 2026: अक्टूबर 2026 में PM मोदी के लिए SIR, महंगाई और चुनाव कितना बड़ा संकट बनेंगे? भारत की कुंडली से जानें 12, 16, 23-24 और 28-29 अक्टूबर के संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Sep 2026 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

October Prediction 2026: अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केवल विपक्ष की चुनौती नहीं होगी. SIR में मतदाताओं के नाम और दस्तावेजों की गड़बड़ी, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, महंगाई, किसान आंदोलन और राज्यसभा-विधान परिषद चुनाव, ये सभी मुद्दे एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं.

भारत की कुंडली में 12, 16, 23 और 24 अक्टूबर के आसपास बन रही ग्रहस्थिति बताती है कि सरकार कुछ मोर्चों पर बढ़त हासिल करेगी, लेकिन विवाद खत्म नहीं होंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
अक्टूबर में PM मोदी की बड़ी परीक्षा! SIR, महंगाई और चुनाव पर क्या कहती है भारत की कुंडली?
अक्टूबर में PM मोदी की बड़ी परीक्षा! SIR, महंगाई और चुनाव पर क्या कहती है भारत की कुंडली?
राशिफल
टैरो राशिफल 25 सितंबर 2026: सिंह को कई स्रोतों से धन लाभ, कर्क के खुलेंगे तरक्की के रास्ते; जानें 12 राशियों का भाग्य
Tarot Card Rashifal: धनु राशि वाले बुद्धिबल से प्रतिद्वंद्वियों को देंगे मात, मिथुन को फाइनेंस से मिलेगा मोटा मुनाफा; देखें कार्ड्स का इशारा
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 25 सितंबर को भद्रा कब लगेगी? जानें पंचक में विसर्जन का नियम
Ganesh Visarjan 2026: 25 सितंबर को भद्रा भी, पंचक भी... क्या बप्पा की विदाई रोकनी पड़ेगी?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

सितंबर में BRICS सम्मेलन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति में मजबूत दिखाई दिए. अक्टूबर में उनकी परीक्षा देश के भीतर होगी. सबसे बड़ा सवाल SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठेगा.

भारतवर्ष की कुंडली भी दस्तावेज, मतदाता सूची, अदालत और चुनाव आयोग से जुड़े विवाद को अक्टूबर का सबसे संवेदनशील राजनीतिक विषय बता रही है. हालांकि कुंडली SIR के रद्द होने का संकेत नहीं देती. इसके बजाय गलतियां सुधारने, नाम बहाल करने और प्रक्रिया पर अदालत की निगरानी बढ़ने की संभावना अधिक है.

भारत की कुंडली में प्रधानमंत्री और विपक्ष कहां हैं?

मेदिनी ज्योतिष में प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और शीर्ष प्रशासन को दसवें भाव तथा सूर्य से देखा जाता है. विपक्ष चौथे भाव से, जनता चंद्रमा और चौथे भाव से तथा संसद एवं राजनीतिक सहयोगियों को 11वें भाव से देखा जाता है.

मतदाता सूची और SIR के लिए बुध तथा तीसरा भाव महत्वपूर्ण हैं. चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के लिए नौवां और दसवां भाव, जबकि उसके खिलाफ कानूनी विवाद के लिए छठा तथा आठवां भाव देखना जरूरी है.

भारत की जन्मकुंडली वृषभ लग्न की है. इसके भावचलित में दसवें भाव का बल केवल 4.29 रूप है, जो सभी भावों में सबसे कम है. इसका अर्थ सरकार का गिरना नहीं, बल्कि शीर्ष प्रशासन और सरकार की प्रतिष्ठा पर बार-बार सवाल उठना है.

इसके विपरीत चौथे भाव का बल 8.63 और तीसरे भाव का 8.36 है. यानी जनता और विपक्ष दोनों पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहेंगे. अक्टूबर में सरकार के फैसलों पर मजबूत सार्वजनिक प्रतिक्रिया आ सकती है.

2026 की वर्षकुंडली में सरकार की कमजोर नस

15 अगस्त 2026, सुबह 6:04:10 बजे, नई दिल्ली की वर्षकुंडली सिंह लग्न की है. इसमें सरकार के दसवें भाव का स्वामी शुक्र कन्या राशि में नीच का होकर दूसरे भाव में बैठा है.

दूसरा भाव देश का खजाना, खाद्य पदार्थ, आमदनी और जनता की आर्थिक हालत बताता है. दसवें भाव का स्वामी यहां कमजोर होने से मोदी सरकार की राजनीतिक प्रतिष्ठा महंगाई और घरेलू बजट से सीधे जुड़ जाती है.

वर्षकुंडली का सूर्य 12वें भाव में है. सूर्य प्रधानमंत्री और सरकार का कारक है. यह स्थिति बताती है कि मोदी सरकार को विदेशी दबाव, ऊर्जा आयात, रक्षा खर्च और पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत पर अधिक समय देना पड़ेगा.

लेकिन सूर्य को भारत की जन्मकुंडली में 6.87 रूप का षड्बल मिला है. इसलिए प्रधानमंत्री की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर नहीं है. दिक्कत फैसले में नहीं, उसके राजनीतिक और आर्थिक दुष्परिणाम संभालने में होगी.

दशमांश कुंडली सरकार को लेकर क्या बताती है?

भारत की दशमांश यानी D10 कुंडली में सूर्य दसवें भाव में है. यह सरकार और शीर्ष नेतृत्व की सत्ता बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करता है. विपक्ष का सरकार को घरेने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

इसी दशमांश में मंगल और केतु छठे भाव से जुड़े हैं. इससे सरकार विरोधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना सकती है और संकट आने पर तेजी से कार्रवाई कर सकती है. लेकिन छठा भाव विवाद, मुकदमा और टकराव भी बढ़ाता है.

दशमांश का शुक्र आठवें भाव में है. यह सरकार की छवि को अचानक चोट लगने, किसी फैसले के उलट पड़ने अथवा सहयोगी और विपक्ष के हाथ कोई नया मुद्दा लगने का संकेत देता है.

इसलिए अक्टूबर में मोदी सरकार संकट से निकल तो सकती है, लेकिन हर बार बिना राजनीतिक नुकसान के नहीं.

SIR में इतनी गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही हैं?

भारत की वर्षकुंडली में बुध दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है. वह गुरु से केवल 43 कला की दूरी पर है. इतनी कम दूरी बुध और गुरु के बीच मजबूत संबंध बनाती है.

बुध नाम, संख्या, पता, डेटा और चुनावी रिकॉर्ड का ग्रह है. गुरु कानून, न्यायिक प्रक्रिया और सुधार का कारक है. दोनों का 12वें भाव में होना बताता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के बाद कानूनी उपाय और अपील का रास्ता खुलेगा, लेकिन प्रक्रिया लंबी तथा खर्चीली होगी.

भारत की जन्मकुंडली में बुध का षड्बल 6.80 है, जबकि उसकी न्यूनतम आवश्यकता 7 रूप है. यह मामूली कमी है, लेकिन रिकॉर्ड, आंकड़े और सरकारी संचार में गलती होने की संभावना बढ़ाती है.

पश्चिम बंगाल में सूची से बाहर हुए मतदाताओं में बड़ी संख्या को अपील के बाद राहत मिलना इसी संकेत से मेल खाता है. लाखों अपील लंबित होने से चुनाव आयोग की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर सवाल भी बने हुए हैं.

12 अक्टूबर: मंगल-बुध का सीधा संपर्क

गोचर का मंगल 12 अक्टूबर के आसपास कर्क राशि में 13 अंश 41 कला पर पहुंचेगा. भारत का जन्मकालीन बुध भी कर्क में 13 अंश 41 कला पर है. यानी इस दिन मंगल और जन्मकालीन बुध का लगभग सटीक संपर्क बनेगा.

यही अक्टूबर में SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रहस्थिति है.

मंगल किसी गलती या विवाद को अचानक बड़ा कर सकता है. किसी उम्मीदवार का नामांकन, मतदाता सूची, सॉफ्टवेयर डेटा, चुनाव चिह्न, अदालत में दाखिल दस्तावेज या चुनाव आयोग की सफाई राजनीतिक विस्फोट बन सकती है. इसलिए 9 से 12 अक्टूबर के बीच चुनावी रिकॉर्ड अथवा उम्मीदवार को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद संभव है.

9 अक्टूबर से मुद्दा दशा में बड़ा बदलाव

9 अक्टूबर तक भारत की वर्षकुंडली में राहु की मुद्दा दशा रहेगी. राहु वर्षकुंडली के सातवें भाव में है. इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण, विपक्ष के आरोप और असामान्य गठबंधन का वातावरण बन सकता है.

9 अक्टूबर से गुरु की मुद्दा दशा शुरू होगी, जो 26 नवंबर तक चलेगी. गुरु उच्च का होकर 12वें भाव में है. इससे अदालत, वरिष्ठ अधिकारी या किसी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए समाधान का रास्ता निकलेगा, लेकिन तुरंत नहीं.

गुरु की मुद्दा दशा के भीतर अक्टूबर की अंतर्मुद्दाएं अधिक स्पष्ट तस्वीर देती हैं:

9 से लगभग 15 अक्टूबर: अदालत, कानून और सुधार की दिशा में पहल.
15 से लगभग 23 अक्टूबर: चुनाव, शिकायत, देरी और विपक्ष का दबाव.
23 से लगभग 30 अक्टूबर: SIR, मतदाता रिकॉर्ड, चुनाव परिणाम और तकनीकी विवाद.
30 अक्टूबर के बाद: अचानक फैसला, नाम कटने-जुड़ने या किसी प्रक्रिया में बदलाव की संभावना.

यही गणना बताती है कि SIR विवाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में समाप्त नहीं होगा. इसका सबसे पेचीदा दौर 23 से 30 अक्टूबर के बीच आ सकता है. यानी ये मामला पूरे महीने छाया रहेगा.

चुनाव आयोग के लिए 23 से 30 अक्टूबर क्यों कठिन?

24 अक्टूबर के आसपास गोचर का बुध तुला राशि में लगभग 26 अंश पर स्थिर होकर वक्री होने लगेगा. उसी समय वर्षफल में गुरु-बुध की अंतर्मुद्दा शुरू होगी.

बुध का स्थिर होकर दिशा बदलना दस्तावेज, डेटा और पहले जारी आदेश की समीक्षा का संकेत माना जाता है. इसलिए चुनाव आयोग को पुरानी सूची, नोटिस, अपील या किसी निर्णय पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है.

वर्षकुंडली में आयोग और सरकार से जुड़ा दसवां स्वामी शुक्र नीच का है. उसका शनि से विरोधी ताजिक संबंध भी बन रहा है. शनि बड़े जनसमूह, शिकायत और देरी का कारक है.

यह स्थिति चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले को मजबूत करती है. आयोग की कार्यप्रणाली अदालत में चुनौती पा सकती है, लेकिन संस्था का काम पूरी तरह रुकता नहीं दिखता. जन्मकुंडली में शुक्र को 7.98 रूप का मजबूत षड्बल मिला है, इसलिए आयोग दबाव के बावजूद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा. यानी आयोग का काम जारी रहेगा, लेकिन विश्वसनीयता पर चोट और सुधार का दबाव बढ़ेगा.

विपक्ष की ताकत का ज्योतिषीय आधार

वर्षकुंडली में विपक्ष का चौथा भाव वृश्चिक राशि का है. इसका स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठा है. 11वां भाव संसद, विधानमंडल, सहयोगी दल और राजनीतिक नेटवर्क का होता है.

यह स्थिति विपक्ष को अक्टूबर में मुद्दे और समर्थन जुटाने की क्षमता देती है. वह SIR, महंगाई और किसान आंदोलन को संसद तथा चुनावी राज्यों तक ले जा सकता है.

लेकिन मंगल सिंह लग्न की वर्षकुंडली में योगकारक भी है. इसलिए विपक्ष का हमला कई बार सरकार को अपनी गलती सुधारने और नया फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा. इसका पूरा लाभ विपक्ष को ही मिलेगा, यह तय नहीं है.

सप्तम भाव का राहु कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों जैसे असामान्य गठबंधन की चर्चा बढ़ा सकता है. लेकिन सप्तमेश शनि आठवें में होने से सीट बंटवारे, नेतृत्व और भरोसे को लेकर खींचतान बनी रहेगी.

विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में सफल होगा, मगर अक्टूबर में स्थायी और भरोसेमंद राष्ट्रीय गठबंधन बनता नहीं दिखता.

महंगाई का दबाव क्यों जल्दी खत्म नहीं होगा?

राष्ट्रीय धन और खाद्य कीमतों को दूसरे भाव, चंद्रमा, बुध तथा शुक्र से देखा जाता है. वर्षकुंडली के दूसरे भाव में नीच का शुक्र है और दूसरे भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में है.

यह स्थिति घरेलू खर्च, खाद्यान्न, ईंधन और आयात की लागत बढ़ाती है. उच्च का गुरु भी 12वें भाव में होने से सरकार राहत देने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे सरकारी खर्च बढ़ेगा. महंगाई विपक्ष के हाथ से अक्टूबर में नहीं निकलेगी.

24 से 29 अक्टूबर: आंदोलन और जनाक्रोश का समय

24 अक्टूबर के आसपास मंगल भारत के जन्मकालीन शनि 20 अंश 26 कला के ऊपर से गुजरेगा. शनि भावचलित में चौथे भाव में है. यह जनता, कृषि भूमि, सार्वजनिक शांति और घरेलू व्यवस्था से जुड़ा है.

28 से 29 अक्टूबर के आसपास मंगल जन्मकालीन शुक्र 22 अंश 34 कला के करीब होगा. शुक्र भारत का लग्नेश है और सबसे अधिक षड्बल वाला ग्रह है. यह आम जीवन, बाजार, वाहन, महिलाएं और सार्वजनिक सुविधा दिखाता है.

इस अवधि में आंदोलन के साथ परिवहन, बाजार, महिला सुरक्षा या भीड़ वाली जगह पर हुई घटना जनाक्रोश का कारण बन सकती है. विपक्ष इसे उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव से जोड़ने की कोशिश करेगा.

सरकार चुनौतियों पर पाएगी विजय ?

भारत की चतुर्थांश यानी D4 कुंडली में केतु चौथे और राहु दसवें भाव में है. इससे भूमि, घरेलू शांति और प्रशासन के बीच भरोसे की समस्या दिखाई देती है. लेकिन मंगल 11वें और शनि अपनी मकर राशि में छठे भाव में है. इसलिए सरकार चुनौती पर नियंत्रण पा सकती है.

दशमांश D10 में सूर्य दसवें भाव में होने से नेतृत्व बचा रहता है. वहीं शुक्र आठवें और शनि सातवें भाव में होने से प्रतिष्ठा तथा विपक्ष का दबाव कम नहीं होता.

वाहन और सार्वजनिक ढांचे से जुड़ी D16 कुंडली में मंगल चौथे और बुध 12वें भाव में है. अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मंगल-शनि और मंगल-शुक्र सक्रिय होने पर रेलवे, सड़क, भारी वाहन और भीड़-प्रबंधन में सावधानी जरूरी होगी.

PM मोदी के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अक्टूबर का महीना आंशिक कार्यसिद्धि वाला रह सकता है यानी सत्तापक्ष को संख्या तथा संगठन का लाभ मिलेगा, लेकिन परिणाम पूरी तरह निर्विवाद नहीं रहेगा. 

मोदी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारीखें 12, 16, 23-24 और 28-29 अक्टूबर हैं. 12 अक्टूबर को SIR अथवा दस्तावेज का विवाद, 16 अक्टूबर को सत्ता की संख्या परीक्षा, 23-24 अक्टूबर को चुनाव आयोग तथा रिकॉर्ड की चुनौती और 28-29 अक्टूबर को जनाक्रोश या सार्वजनिक व्यवस्था का दबाव सामने आ सकता है.

अक्टूबर की कुंडली यही कहती है कि मोदी सरकार राजनीतिक बढ़त बचा सकती है, लेकिन SIR और महंगाई की कीमत चुकाए बिना नहीं. विपक्ष के पास मुद्दे होंगे, सरकार के पास संगठन, जनता का भरोसा उसी को मिलेगा जो गलती मानकर उसे जल्दी सुधार सके.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
PM PM मोदी SIR Prediction 2026 India Kundli
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
अक्टूबर में PM मोदी की बड़ी परीक्षा! SIR, महंगाई और चुनाव पर क्या कहती है भारत की कुंडली?
अक्टूबर में PM मोदी की बड़ी परीक्षा! SIR, महंगाई और चुनाव पर क्या कहती है भारत की कुंडली?
राशिफल
टैरो राशिफल 25 सितंबर 2026: सिंह को कई स्रोतों से धन लाभ, कर्क के खुलेंगे तरक्की के रास्ते; जानें 12 राशियों का भाग्य
Tarot Card Rashifal: धनु राशि वाले बुद्धिबल से प्रतिद्वंद्वियों को देंगे मात, मिथुन को फाइनेंस से मिलेगा मोटा मुनाफा; देखें कार्ड्स का इशारा
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 25 सितंबर को भद्रा कब लगेगी? जानें पंचक में विसर्जन का नियम
Ganesh Visarjan 2026: 25 सितंबर को भद्रा भी, पंचक भी... क्या बप्पा की विदाई रोकनी पड़ेगी?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
बिहार
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
पासवान, यादव, चौधरी, बिहार में 'मनचलों' की जाति पर बवाल!
इंडिया
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच, BJP पर क्यों नहीं असर- राहुल के सवाल
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
साउथ की 9 अपकमिंग फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के छक्के छुड़ा देंगी
साउथ की 9 अपकमिंग फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के छक्के छुड़ा देंगी
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
इंडिया
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
EC विवाद में बढ़ीं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget