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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप

'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप

तेज प्रताप यादव ने रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में पत्नी ऐश्वर्या राय पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने पुराने बॉयफ्रेंड से चैटिंग, रातभर पार्टी और पूजा से रोकने का दावा किया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. ओटीटी रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने अपनी शादी, रिश्तों में तनाव और तलाक के मामले पर खुलकर बात की. उन्होंने दावा किया कि शादी के तीन महीने के भीतर ही दोनों के बीच लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे.

तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक बार ऐश्वर्या को फोन पर किसी पुराने बॉयफ्रेंड से चैट करते देखा था. उनके मुताबिक, वह उस व्यक्ति को ‘लव यू’ और हार्ट इमोजी भेज रही थीं. तेज प्रताप का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

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शादी के तीन महीने बाद ही शुरू हो गए थे झगड़े

शो में साथी प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि शादी के कुछ ही समय बाद उनके और ऐश्वर्या के बीच विवाद होने लगे थे. उन्होंने दावा किया कि दोनों की सोच अलग थी और उन्होंने दबाव में शादी की थी. उस समय वह बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे. तेज प्रताप के मुताबिक, घर में लगातार विवाद होने के कारण उनका वहां जाने का मन नहीं करता था. कई बार वह दोस्तों के घर रुक जाते थे या कहीं और चले जाते थे.

ऐश्वर्या पर रातभर पार्टी करने का आरोप

तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या घर में अक्सर चीखती-चिल्लाती थीं और उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देती थीं. उन्होंने दावा किया कि ऐश्वर्या उनके माता-पिता के सामने भी चिल्लाती थीं. तेज प्रताप के मुताबिक, वह सुबह छह-सात बजे पूजा करते थे, लेकिन ऐश्वर्या उन्हें ऐसा करने से मना करती थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐश्वर्या सुबह चार बजे तक पार्टी करती थीं.

फोन पर पुराने बॉयफ्रेंड से चैट देखने का दावा

तेज प्रताप ने एक कथित घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन वह विधानसभा गए थे और शाम को घर लौटे. उनके अनुसार, कमरे में जाते समय उन्होंने ऐश्वर्या को फोन पर किसी लड़के से चैट करते देखा. तेज प्रताप ने दावा किया कि वह ऐश्वर्या का पुराना बॉयफ्रेंड था और दोनों के बीच बातचीत में ‘लव यू’ तथा हार्ट इमोजी भेजे जा रहे थे. उन्होंने कहा कि वह दूर से यह सब देख रहे थे.

वीडियो बनाकर कोर्ट में सबूत देने का दावा

तेज प्रताप ने कहा कि विवाद के दौरान वह कथित तौर पर ऐश्वर्या के वीडियो छिपकर बना लेते थे. उनके मुताबिक, इन वीडियो को उन्होंने सबूत के तौर पर अदालत में भी पेश किया है. उन्होंने कहा कि हर बार लड़का ही गलत नहीं होता, लड़की भी गलत हो सकती है. पुरानी घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने मानसिक तकलीफ होने की बात भी कही.

तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी 2018 में हुई थी. नवंबर 2019 में ऐश्वर्या राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास से रोते हुए निकली थीं और उन्होंने तेज प्रताप, राबड़ी देवी तथा मीसा भारती पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए थे. दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं. उनका तलाक का मामला पटना की फैमिली कोर्ट में लंबित है और कानूनी रूप से दोनों का तलाक अभी नहीं हुआ है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 10 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Patna News BIHAR NEWS
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