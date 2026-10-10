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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कर्क राशिफल 10 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों का संबल, ऐन्द्र योग से उच्च पद की प्राप्ति, मार्केटिंग में बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स

आज का कर्क राशिफल 10 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों का संबल, ऐन्द्र योग से उच्च पद की प्राप्ति, मार्केटिंग में बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स

आज का कर्क राशिफल 10 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से भाइयों का साथ, ऐन्द्र योग से उच्च पद, मार्केटिंग में बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स! पढ़ें सर्वपितृ अमावस्या का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 01:09 AM (IST)
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Kark Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ऐन्द्र योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, भाई-बहन, प्रभावशाली व्यक्तित्व, नेटवर्किंग, मार्केटिंग सफलता, पदोन्नति व कार्य विस्तार स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका ध्यान अपने भाइयों और परिजनों की भलाई व अच्छी देखभाल करने पर रहेगा; पारिवारिक रिश्तों में आपका समर्पण सराहा जाएगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए आकर्षक व्यक्तित्व के प्रभाव, शेयर बाजार के मुनाफे के पुनर्निवेश और अप्रत्याशित खर्चों पर रोक लगाने का रहेगा.

प्रभावशाली व्यक्तित्व व वचन का मान: आपके व्यक्तित्व और संवाद शैली में गजब का निखार आएगा; आप बाजार में ग्राहकों और वेंडर्स को आसानी से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, बस ध्यान रखें कि मार्केट में अपने द्वारा दिए गए हर वचन और कमिटमेंट का पूरा मान रखें.

शेयर बाजार के मुनाफे का री-इन्वेस्टमेंट: जो कारोबारी शेयर्स, स्टॉक मार्केट अथवा कमोडिटी की तेजी-मंदी से जुड़े हैं, वे पूर्व में प्राप्त हुए मोटे प्रॉफिट को आने वाले दिनों में किसी सुरक्षित जगह निवेश करने की मजबूत प्लानिंग आज बना सकते हैं.

न्यू बिजनेसमैन अनावश्यक खर्चों पर लगाएं लगाम: नए कारोबारियों (New Businessmen) को अपने अनपेक्षित और गैर-जरूरी खर्चों (Unexpected Expenditure) पर तुरंत विराम लगाना होगा; शुरुआती दौर में बजट पर कड़ा नियंत्रण रखना ही व्यापार को स्थिरता देगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऐन्द्र योग से उच्च पद की प्राप्ति, बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के मिलने और जॉब सर्च में सफलता का रहेगा.

ऐन्द्र योग से उच्च पद की प्राप्ति: ऐन्द्र योग और मालव्य योग के संयुक्त शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी उच्च पद (Higher Position/Promotion) या बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है; आपकी साख मजबूत होगी.

मार्केटिंग में बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज फील्ड में काम करते समय बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स (Corporate Clients) हाथ लगेंगे; इनकी बदौलत आपका कठिन मासिक/साप्ताहिक टारगेट बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा.

वीकेंड पर जॉब सर्च में सफलता: जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, वे इस वीकेंड पर अपने प्रयास और इंटरव्यू की तैयारी निरंतर जारी रखें; आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे और आपको मनचाहा रोजगार मिलने के प्रबल योग बनेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा भाइयों के प्रति स्नेह और संवेदनशील मुद्दों पर मौन रहने की सलाह दे रहा है.

पारिवारिक जीवन रहेगा शांतिपूर्ण: घर-परिवार का वातावरण सामान्य रूप से बेहद शांत, सौम्य और सुखद बना रहेगा; सभी सदस्य अपने-अपने कार्यों में सहयोग करेंगे.

संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से बचें: परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी पुराने विवादित या संवेदनशील मुद्दे (Sensitive Issues) पर बातचीत छेड़ने से बचें; शांति बनाए रखने के लिए ऐसे विषयों को टालना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने भाग्य और कौशल को चमकाने का है. छात्र और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में कड़ा अभ्यास और अध्ययन करके अपने भाग्य को चमकाने के प्रयासों में जी-जान से जुटे रहेंगे; आपकी यह लगन भविष्य में बड़े पुरस्कार और पहचान दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के चंद्रमा और मालव्य योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद ऊर्जावान और स्फूर्ति से भरा रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और लगातार बोलने के कारण गले में हल्का सूखापन या कंधों में खिंचाव हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, संतुलित सात्विक भोजन लें और मानसिक एकाग्रता के लिए कुछ समय ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल, दूध, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण एवं पिंडदान/श्राद्ध कर्म संपन्न करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें. इसके साथ ही भगवान शनिदेव और हनुमान जी के निमित्त सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें.

किसी जरूरतमंद निर्धन, असहाय या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, काले तिल अथवा उड़द की दाल का दान करें; इससे 3rd हाउस के चंद्रमा से पराक्रम में वृद्धि होगी, ऐन्द्र व मालव्य योग से उच्च पद के मार्ग प्रशस्त होंगे, मार्केटिंग में बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे और पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Oct 2026 01:09 AM (IST)
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