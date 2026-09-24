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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2026 Ashtami Date: अष्टमी 18 या 19 अक्टूबर? जानें कन्या पूजन कब करें

Navratri 2026 Ashtami Date: अष्टमी 18 या 19 अक्टूबर? जानें कन्या पूजन कब करें

Navratri 2026 Ashtami Date: नवरात्रि 2026 में अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर सुबह 8:27 से 19 अक्टूबर सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. जानें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की तारीख.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Sep 2026 01:16 PM (IST)
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Shardiya Navratri 2026: कन्या पूजन की तैयारी कर रहे लोगों के सामने इस बार सीधा सवाल है, पूजा 18 अक्टूबर को करें या 19 अक्टूबर को? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर की सुबह लग जाएगी, लेकिन दिल्ली के लिए पंचांग में दुर्गा अष्टमी और महानवमी, दोनों पर्व 19 अक्टूबर को दर्ज हैं. यहां तिथि शुरू होने का समय और पर्व की तारीख समझना जरूरी है.

18 अक्टूबर को अष्टमी तिथि कब लगेगी?

पंचांग अनुसार अष्टमी तिथि रविवार, 18 अक्टूबर को सुबह 8:27 बजे शुरू होगी. इससे पहले सप्तमी रहेगी. अष्टमी अगले दिन, सोमवार 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे तक चलेगी. इसीलिए 18 अक्टूबर को भी अष्टमी तिथि का समय मिलता है और कई लोगों को लगता है कि कन्या पूजन उसी दिन करना चाहिए.

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एक ही दिन अष्टमी और नवमी कैसे?

19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे तक अष्टमी रहेगी. उसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी, जो 20 अक्टूबर दोपहर 12:50 बजे तक चलेगी. यानी दोनों तिथियां एक साथ नहीं चलेंगी. 19 अक्टूबर के दौरान एक तिथि समाप्त होगी और दूसरी शुरू होगी. पंचांग में महानवमी पूजा की तारीख भी 19 अक्टूबर दी गई है.

ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास बताते हैं कि अष्टमी और नवमी की संधि पर की जाने वाली संधि पूजा का समय दिल्ली के नवरात्रि कैलेंडर में 19 अक्टूबर सुबह 10:27 से 11:15 बजे तक दिया गया है. इसमें अष्टमी के अंतिम 24 मिनट और नवमी के शुरुआती 24 मिनट आते हैं. यह समय संधि पूजा का है, इसे हर परिवार के कन्या पूजन का अनिवार्य मुहूर्त समझने की जरूरत नहीं है.

कन्या पूजन किस तारीख को करें?

दिल्ली के इस पंचांग के अनुसार, अष्टमी पर कन्या पूजन करने वाले 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे से पहले पूजा रखें. नवमी पर कन्या पूजन करने वाले 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे के बाद पूजन कर सकते हैं. इस तरह दोनों के लिए तारीख 19 अक्टूबर है, मगर तिथि के अनुसार समय अलग है.

यदि आपके घर में किसी दूसरे स्थानीय पंचांग या पारिवारिक रीति का पालन होता है, तो पूजन से पहले उसी का मिलान करें. खासकर 18 अक्टूबर को कन्या पूजन की योजना बना चुके लोग यह देख लें कि वे अष्टमी तिथि के आधार पर तारीख चुन रहे हैं या महाष्टमी पर्व की निर्धारित तारीख के आधार पर. दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो महाष्टमी की पूजा 19 अक्टूबर 2026 को की जा सकती है.

FAQ

अष्टमी 2026 में 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को?
दिल्ली में अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर सुबह 8:27 बजे शुरू होकर 19 अक्टूबर सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. पूजा की तारीख बताते समय पंचांग और स्थानीय परंपरा का अंतर स्पष्ट करें.

19 अक्टूबर को नवमी कब शुरू होगी?
दिल्ली के पंचांग के अनुसार नवमी सुबह 10:51 बजे शुरू होगी.

कन्या पूजन 18 को करें या 19 अक्टूबर को?
यह इस बात पर निर्भर है कि आपके घर अष्टमी पूजन होता है या नवमी पूजन. 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे तक अष्टमी और उसके बाद नवमी तिथि रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 01:16 PM (IST)
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