Navratri 2026 Ashtami Date: अष्टमी 18 या 19 अक्टूबर? जानें कन्या पूजन कब करें
Navratri 2026 Ashtami Date: नवरात्रि 2026 में अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर सुबह 8:27 से 19 अक्टूबर सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. जानें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की तारीख.
Shardiya Navratri 2026: कन्या पूजन की तैयारी कर रहे लोगों के सामने इस बार सीधा सवाल है, पूजा 18 अक्टूबर को करें या 19 अक्टूबर को? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर की सुबह लग जाएगी, लेकिन दिल्ली के लिए पंचांग में दुर्गा अष्टमी और महानवमी, दोनों पर्व 19 अक्टूबर को दर्ज हैं. यहां तिथि शुरू होने का समय और पर्व की तारीख समझना जरूरी है.
18 अक्टूबर को अष्टमी तिथि कब लगेगी?
पंचांग अनुसार अष्टमी तिथि रविवार, 18 अक्टूबर को सुबह 8:27 बजे शुरू होगी. इससे पहले सप्तमी रहेगी. अष्टमी अगले दिन, सोमवार 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे तक चलेगी. इसीलिए 18 अक्टूबर को भी अष्टमी तिथि का समय मिलता है और कई लोगों को लगता है कि कन्या पूजन उसी दिन करना चाहिए.
एक ही दिन अष्टमी और नवमी कैसे?
19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे तक अष्टमी रहेगी. उसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी, जो 20 अक्टूबर दोपहर 12:50 बजे तक चलेगी. यानी दोनों तिथियां एक साथ नहीं चलेंगी. 19 अक्टूबर के दौरान एक तिथि समाप्त होगी और दूसरी शुरू होगी. पंचांग में महानवमी पूजा की तारीख भी 19 अक्टूबर दी गई है.
ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास बताते हैं कि अष्टमी और नवमी की संधि पर की जाने वाली संधि पूजा का समय दिल्ली के नवरात्रि कैलेंडर में 19 अक्टूबर सुबह 10:27 से 11:15 बजे तक दिया गया है. इसमें अष्टमी के अंतिम 24 मिनट और नवमी के शुरुआती 24 मिनट आते हैं. यह समय संधि पूजा का है, इसे हर परिवार के कन्या पूजन का अनिवार्य मुहूर्त समझने की जरूरत नहीं है.
कन्या पूजन किस तारीख को करें?
दिल्ली के इस पंचांग के अनुसार, अष्टमी पर कन्या पूजन करने वाले 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे से पहले पूजा रखें. नवमी पर कन्या पूजन करने वाले 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे के बाद पूजन कर सकते हैं. इस तरह दोनों के लिए तारीख 19 अक्टूबर है, मगर तिथि के अनुसार समय अलग है.
यदि आपके घर में किसी दूसरे स्थानीय पंचांग या पारिवारिक रीति का पालन होता है, तो पूजन से पहले उसी का मिलान करें. खासकर 18 अक्टूबर को कन्या पूजन की योजना बना चुके लोग यह देख लें कि वे अष्टमी तिथि के आधार पर तारीख चुन रहे हैं या महाष्टमी पर्व की निर्धारित तारीख के आधार पर. दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो महाष्टमी की पूजा 19 अक्टूबर 2026 को की जा सकती है.
FAQ
अष्टमी 2026 में 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को?
दिल्ली में अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर सुबह 8:27 बजे शुरू होकर 19 अक्टूबर सुबह 10:51 बजे तक रहेगी. पूजा की तारीख बताते समय पंचांग और स्थानीय परंपरा का अंतर स्पष्ट करें.
19 अक्टूबर को नवमी कब शुरू होगी?
दिल्ली के पंचांग के अनुसार नवमी सुबह 10:51 बजे शुरू होगी.
कन्या पूजन 18 को करें या 19 अक्टूबर को?
यह इस बात पर निर्भर है कि आपके घर अष्टमी पूजन होता है या नवमी पूजन. 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे तक अष्टमी और उसके बाद नवमी तिथि रहेगी.
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