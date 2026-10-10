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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का सिंह राशिफल 10 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन की प्राप्ति, सुलझेगी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, वर्कप्लेस पर षड्यंत्र से रहें सावधान

आज का सिंह राशिफल 10 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन की प्राप्ति, सुलझेगी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, वर्कप्लेस पर षड्यंत्र से रहें सावधान

आज का सिंह राशिफल 10 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से पैतृक धन, ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं होंगी दूर, वर्कप्लेस पर षड्यंत्र से रहें अलर्ट! पढ़ें सर्वपितृ अमावस्या का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Oct 2026 01:13 AM (IST)
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Singh Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, वाणी, कुटुंब व लॉजिस्टिक्स समाधान स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पैतृक धन, संपत्ति या पूर्वजों से जुड़े वित्तीय लाभ की प्राप्ति के मजबूत योग बनेंगे; पारिवारिक खजाने में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए लॉजिस्टिक्स संकट के समाधान, फोन कॉल्स पर सजगता और सीमित आय में संतुलन बनाए रखने का रहेगा.

ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं होंगी दूर: परिवहन और लॉजिस्टिक्स (Transportation) से जुड़ी पुरानी व जटिल समस्याएं आज पूरी तरह सुलझ जाएंगी; आपका कच्चा या तैयार माल बिना किसी अड़चन के देश और विदेश में समय पर व सुरक्षित पहुंच जाएगा, जिससे आपूर्ति चक्र मजबूत होगा.

मंदी का दौर व सामान्य आय: बाजार में कुछ मंदी का असर देखने को मिल सकता है; आय के नियमित साधन सामान्य ही रहेंगे, इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें.

फोन कॉल को न करें नजरअंदाज: बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे व्यापार से संबंधित किसी भी फोन कॉल, मैसेज या क्लाइंट इंक्वायरी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें; एक सामान्य सी कॉल भी बड़ा व्यापारिक अवसर साबित हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति, सहकर्मियों के षड्यंत्र से सतर्कता और मार्केटिंग में सकारात्मकता बनाए रखने का रहेगा.

नई जिम्मेदारियां व कार्यों के प्रति रुचि: वर्कस्पेस पर आप ऑफिस की विभिन्न गतिविधियों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होंगे; आपकी सक्रियता को देखकर उच्च प्रबंधन द्वारा आपको कुछ नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

को-वर्कर्स के षड्यंत्र से रहें अलर्ट: एंप्लॉयड पर्सन को अपने कार्यक्षेत्र में साथी सहकर्मियों (Co-workers) से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है; कुछ ईर्ष्यालु लोग आपके खिलाफ आंतरिक षड्यंत्र रचने में जुटे हो सकते हैं, इसलिए अपनी गोपनीय बातें साझा न करें.

मार्केटिंग वाले असफलता भुलाकर आगे बढ़ें: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग पिछली किसी विफलता या छूटे हुए टारगेट को भूलकर पूरी तरह सकारात्मक सोच के साथ नए सिरे से आगे बढ़ें; नया प्रयास सफलता दिलाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा छोटे भाई से खुशी मिलने और दांपत्य जीवन में संयम बरतने का संकेत दे रहा है.

छोटे भाई से मिलेगी खुशी: परिवार में छोटे भाई की किसी उपलब्धि, सहयोग या आत्मीय व्यवहार के कारण आपको हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव होगा; पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

दंपत्तियों के बीच तनाव की आशंका: मैरिड लाइफ में छोटी-मोटी बातों को लेकर पति-पत्नी के बीच हल्के तनाव या मतभेद की संभावना बन सकती है; शांत रहकर संवाद स्थापित करें ताकि घरेलू शांति बनी रहे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक फिटनेस के प्रति विशेष सावधानी बरतने का है. स्पोर्ट्स पर्सन मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द (Muscular Pain) की समस्या से परेशान रह सकते हैं; अभ्यास से पहले प्रॉपर वार्म-अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें और भारी वजन उठाने में सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, ध्यान केंद्रित करके रिविजन पर जोर दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा से खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है. वात या मांसपेशियों के दर्द से बचने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें और अत्यधिक परिश्रम के बाद शरीर को पर्याप्त आराम दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल, दूध, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन या सफाई कर्मचारी को उड़द की दाल, काले तिल अथवा भोजन का दान करें; इससे 2nd हाउस के चंद्रमा से पैतृक धन में वृद्धि होगी, ऐन्द्र योग से कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र निष्फल होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Oct 2026 01:13 AM (IST)
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