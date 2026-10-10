Singh Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि (महालया अमावस्या व अज्ञात तिथि श्राद्ध) रात्रि 09:20 तक रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:43 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ऐन्द्र योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, वाणी, कुटुंब व लॉजिस्टिक्स समाधान स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको पैतृक धन, संपत्ति या पूर्वजों से जुड़े वित्तीय लाभ की प्राप्ति के मजबूत योग बनेंगे; पारिवारिक खजाने में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के कारोबारियों के लिए लॉजिस्टिक्स संकट के समाधान, फोन कॉल्स पर सजगता और सीमित आय में संतुलन बनाए रखने का रहेगा.

ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं होंगी दूर: परिवहन और लॉजिस्टिक्स (Transportation) से जुड़ी पुरानी व जटिल समस्याएं आज पूरी तरह सुलझ जाएंगी; आपका कच्चा या तैयार माल बिना किसी अड़चन के देश और विदेश में समय पर व सुरक्षित पहुंच जाएगा, जिससे आपूर्ति चक्र मजबूत होगा.

मंदी का दौर व सामान्य आय: बाजार में कुछ मंदी का असर देखने को मिल सकता है; आय के नियमित साधन सामान्य ही रहेंगे, इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें.

फोन कॉल को न करें नजरअंदाज: बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे व्यापार से संबंधित किसी भी फोन कॉल, मैसेज या क्लाइंट इंक्वायरी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें; एक सामान्य सी कॉल भी बड़ा व्यापारिक अवसर साबित हो सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियों की प्राप्ति, सहकर्मियों के षड्यंत्र से सतर्कता और मार्केटिंग में सकारात्मकता बनाए रखने का रहेगा.

नई जिम्मेदारियां व कार्यों के प्रति रुचि: वर्कस्पेस पर आप ऑफिस की विभिन्न गतिविधियों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होंगे; आपकी सक्रियता को देखकर उच्च प्रबंधन द्वारा आपको कुछ नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं.

को-वर्कर्स के षड्यंत्र से रहें अलर्ट: एंप्लॉयड पर्सन को अपने कार्यक्षेत्र में साथी सहकर्मियों (Co-workers) से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है; कुछ ईर्ष्यालु लोग आपके खिलाफ आंतरिक षड्यंत्र रचने में जुटे हो सकते हैं, इसलिए अपनी गोपनीय बातें साझा न करें.

मार्केटिंग वाले असफलता भुलाकर आगे बढ़ें: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग पिछली किसी विफलता या छूटे हुए टारगेट को भूलकर पूरी तरह सकारात्मक सोच के साथ नए सिरे से आगे बढ़ें; नया प्रयास सफलता दिलाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा छोटे भाई से खुशी मिलने और दांपत्य जीवन में संयम बरतने का संकेत दे रहा है.

छोटे भाई से मिलेगी खुशी: परिवार में छोटे भाई की किसी उपलब्धि, सहयोग या आत्मीय व्यवहार के कारण आपको हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव होगा; पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

दंपत्तियों के बीच तनाव की आशंका: मैरिड लाइफ में छोटी-मोटी बातों को लेकर पति-पत्नी के बीच हल्के तनाव या मतभेद की संभावना बन सकती है; शांत रहकर संवाद स्थापित करें ताकि घरेलू शांति बनी रहे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक फिटनेस के प्रति विशेष सावधानी बरतने का है. स्पोर्ट्स पर्सन मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द (Muscular Pain) की समस्या से परेशान रह सकते हैं; अभ्यास से पहले प्रॉपर वार्म-अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें और भारी वजन उठाने में सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, ध्यान केंद्रित करके रिविजन पर जोर दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा से खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है. वात या मांसपेशियों के दर्द से बचने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें और अत्यधिक परिश्रम के बाद शरीर को पर्याप्त आराम दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर पितृ देवों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, काले तिल, दूध, जौ और कुशा से विधिवत तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करें. पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और सायंकाल सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करें.

शनिदेव और हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा अथवा दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद निर्धन या सफाई कर्मचारी को उड़द की दाल, काले तिल अथवा भोजन का दान करें; इससे 2nd हाउस के चंद्रमा से पैतृक धन में वृद्धि होगी, ऐन्द्र योग से कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र निष्फल होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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