Ekadashi Parana Time: पारण में की ये 1 गलती तो पूरा व्रत बेकार? एकादशी व्रत खोलने का वो गुप्त नियम जो 99% लोग नहीं जानते!
Ekadashi 2026 Parana: क्या आपकी एक गलती एकादशी व्रत को बेकार कर सकती है? जानें 14 मई 2026 को पारण का सही समय, हरिवासर का नियम और व्रत खोलने की सही शास्त्रीय विधि.
Ekadashi 2026 Parana: आज 13 मई 2026 को पूरे देश में श्रद्धालु अपरा एकादशी (Apara Ekadashi 2026) का पावन व्रत रख रहे हैं. भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रखा जाने वाला यह व्रत जितना फलदायी है, इसकी पूर्णता उतनी ही इसके 'पारण' यानी व्रत खोलने की विधि पर टिकी होती है.
अक्सर लोग पूरे दिन श्रद्धा के साथ व्रत तो करते हैं, लेकिन अगले दिन पारण के समय कुछ ऐसी अनजानी चूक कर बैठते हैं जिससे उनकी पूरी तपस्या का फल प्रभावित हो सकता है. शास्त्रों में व्रत खोलने के समय और तरीके को लेकर कुछ ऐसे सूक्ष्म नियम बताए गए हैं, जिनकी जानकारी अक्सर सामान्य लोगों को नहीं होती.
पारण का शास्त्रीय नियम: क्यों जरूरी है सही समय का चुनाव?
धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर 'पद्म पुराण' और 'हरिभक्ति विलास' के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर ही किया जाना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या आलस्य के कारण द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत खोलता है, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता.
कल यानी 14 मई 2026 को पारण का सबसे शुभ समय सुबह 05.32 से 08.14 के बीच रहेगा. हालांकि, स्थानीय सूर्योदय के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर संभव है, इसलिए अपने क्षेत्र के स्थानीय समय की पुष्टि अवश्य कर लें.
Apara Ekadashi Vrat Paran: अपरा एकादशी के पारण में हुई चूक तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जानें समय और विधि
हरिवासर का वह गुप्त नियम: जो 99% लोग नहीं जानते
एकादशी व्रत खोलने में 'हरिवासर' का विचार करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि को हरिवासर कहते हैं. पंचांग का यह सूक्ष्म नियम कहता है कि जब तक हरिवासर समाप्त न हो जाए, तब तक पारण टालना ही श्रेष्ठ है.
शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि हरिवासर के दौरान अन्न ग्रहण करने से व्रत की सात्विक ऊर्जा में कमी आती है. यदि आप पूर्ण शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहते हैं, तो इस अवधि के बीतने के बाद ही भोजन ग्रहण करें. यह आत्म-संयम का वह अंतिम चरण है जो आपके आध्यात्मिक लाभ को कई गुना बढ़ा देता है.
पारण का विज्ञान: 'डाइजेस्टिव शॉक' से बचें
चिकित्सा विज्ञान और उपवास के बाद के स्वास्थ्य नियमों (Fasting Aftercare) के नजरिए से देखें तो 24 घंटे के उपवास के बाद हमारा पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील हो जाता है. लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद अचानक भारी, तला-भुना या मसालेदार भोजन करने से शरीर को 'डाइजेस्टिव शॉक' लग सकता है.
इससे पेट में जलन, एसिडिटी या ब्लड शुगर लेवल में अचानक उछाल आने की संभावना रहती है. इसलिए पारण की शुरुआत हमेशा हल्के तरल पदार्थों जैसे गुनगुने पानी या तुलसी दल और जल से करनी चाहिए. इसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें ताकि शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा मिले.
पारण की थाली में क्या रखें और क्या नहीं?
अपरा एकादशी के पारण की थाली में सात्विकता का होना अनिवार्य है. शास्त्रों के अनुसार पारण के दिन चावल ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का त्याग किया जाता है. कल गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीला भोजन जैसे चने की दाल या केसरिया चावल अर्पित करना मंगलकारी होगा.
हालांकि, पारण के भोजन में मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि पारण का भोजन शांत मन से और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए ग्रहण करने से ही व्रत पूर्ण होता है.
एकादशी व्रत- परोपकार की परीक्षा
एकादशी का व्रत केवल स्वयं को भूखा रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परोपकार की भी परीक्षा है. पारण करने से पहले अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को सीधा दान (कच्चा अन्न जैसे आटा, दाल, चावल) और जल का दान अवश्य करें.
वैशाख की गर्मी में प्यासे को जल पिलाना महादान के बराबर माना गया है. अपरा एकादशी का वास्तविक फल तभी मिलता है जब आपके मन में दूसरों के प्रति करुणा हो. याद रखें, सही समय पर किया गया संयमित पारण ही आपकी कठिन तपस्या को पूर्णता प्रदान करता है.
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