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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोEkadashi Parana Time: पारण में की ये 1 गलती तो पूरा व्रत बेकार? एकादशी व्रत खोलने का वो गुप्त नियम जो 99% लोग नहीं जानते!

Ekadashi Parana Time: पारण में की ये 1 गलती तो पूरा व्रत बेकार? एकादशी व्रत खोलने का वो गुप्त नियम जो 99% लोग नहीं जानते!

Ekadashi 2026 Parana: क्या आपकी एक गलती एकादशी व्रत को बेकार कर सकती है? जानें 14 मई 2026 को पारण का सही समय, हरिवासर का नियम और व्रत खोलने की सही शास्त्रीय विधि.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 May 2026 04:00 PM (IST)
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Ekadashi 2026 Parana: आज 13 मई 2026 को पूरे देश में श्रद्धालु अपरा एकादशी (Apara Ekadashi 2026) का पावन व्रत रख रहे हैं. भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रखा जाने वाला यह व्रत जितना फलदायी है, इसकी पूर्णता उतनी ही इसके 'पारण' यानी व्रत खोलने की विधि पर टिकी होती है.

अक्सर लोग पूरे दिन श्रद्धा के साथ व्रत तो करते हैं, लेकिन अगले दिन पारण के समय कुछ ऐसी अनजानी चूक कर बैठते हैं जिससे उनकी पूरी तपस्या का फल प्रभावित हो सकता है. शास्त्रों में व्रत खोलने के समय और तरीके को लेकर कुछ ऐसे सूक्ष्म नियम बताए गए हैं, जिनकी जानकारी अक्सर सामान्य लोगों को नहीं होती.

पारण का शास्त्रीय नियम: क्यों जरूरी है सही समय का चुनाव?

धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर 'पद्म पुराण' और 'हरिभक्ति विलास' के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर ही किया जाना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या आलस्य के कारण द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत खोलता है, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता.

कल यानी 14 मई 2026 को पारण का सबसे शुभ समय सुबह 05.32 से 08.14 के बीच रहेगा. हालांकि, स्थानीय सूर्योदय के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का अंतर संभव है, इसलिए अपने क्षेत्र के स्थानीय समय की पुष्टि अवश्य कर लें.

Apara Ekadashi Vrat Paran: अपरा एकादशी के पारण में हुई चूक तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जानें समय और विधि

हरिवासर का वह गुप्त नियम: जो 99% लोग नहीं जानते

एकादशी व्रत खोलने में 'हरिवासर' का विचार करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि को हरिवासर कहते हैं. पंचांग का यह सूक्ष्म नियम कहता है कि जब तक हरिवासर समाप्त न हो जाए, तब तक पारण टालना ही श्रेष्ठ है.

शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि हरिवासर के दौरान अन्न ग्रहण करने से व्रत की सात्विक ऊर्जा में कमी आती है. यदि आप पूर्ण शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहते हैं, तो इस अवधि के बीतने के बाद ही भोजन ग्रहण करें. यह आत्म-संयम का वह अंतिम चरण है जो आपके आध्यात्मिक लाभ को कई गुना बढ़ा देता है.

पारण का विज्ञान: 'डाइजेस्टिव शॉक' से बचें

चिकित्सा विज्ञान और उपवास के बाद के स्वास्थ्य नियमों (Fasting Aftercare) के नजरिए से देखें तो 24 घंटे के उपवास के बाद हमारा पाचन तंत्र बहुत संवेदनशील हो जाता है. लंबे समय तक खाली पेट रहने के बाद अचानक भारी, तला-भुना या मसालेदार भोजन करने से शरीर को 'डाइजेस्टिव शॉक' लग सकता है.

इससे पेट में जलन, एसिडिटी या ब्लड शुगर लेवल में अचानक उछाल आने की संभावना रहती है. इसलिए पारण की शुरुआत हमेशा हल्के तरल पदार्थों जैसे गुनगुने पानी या तुलसी दल और जल से करनी चाहिए. इसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें ताकि शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा मिले.

पारण की थाली में क्या रखें और क्या नहीं?

अपरा एकादशी के पारण की थाली में सात्विकता का होना अनिवार्य है. शास्त्रों के अनुसार पारण के दिन चावल ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का त्याग किया जाता है. कल गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु को पीला भोजन जैसे चने की दाल या केसरिया चावल अर्पित करना मंगलकारी होगा.

हालांकि, पारण के भोजन में मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि पारण का भोजन शांत मन से और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए ग्रहण करने से ही व्रत पूर्ण होता है.

एकादशी व्रत- परोपकार की परीक्षा

एकादशी का व्रत केवल स्वयं को भूखा रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परोपकार की भी परीक्षा है. पारण करने से पहले अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को सीधा दान (कच्चा अन्न जैसे आटा, दाल, चावल) और जल का दान अवश्य करें.

वैशाख की गर्मी में प्यासे को जल पिलाना महादान के बराबर माना गया है. अपरा एकादशी का वास्तविक फल तभी मिलता है जब आपके मन में दूसरों के प्रति करुणा हो. याद रखें, सही समय पर किया गया संयमित पारण ही आपकी कठिन तपस्या को पूर्णता प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें- Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी आज, क्या वाकई एक व्रत से धुल जाते हैं 'अनजाने पाप'? जानें वह रहस्य जो बदल सकता है आपकी किस्मत!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 13 May 2026 03:36 PM (IST)
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