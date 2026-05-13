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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मApara Ekadashi Vrat Paran: अपरा एकादशी के पारण में हुई चूक तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जानें समय और विधि

Apara Ekadashi Vrat Paran: अपरा एकादशी के पारण में हुई चूक तो अधूरा रह जाएगा व्रत, जानें समय और विधि

Apara Ekadashi 2026 Vrat Paran: अपरा एकादशी व्रत 13 मई को रखा गया है और कल गुरुवार 14 मई को पारण किया जाएगा. पारण के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता. जानें एकादशी व्रत खोलने का समय और विधि.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 13 May 2026 03:25 PM (IST)
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Apara Ekadashi 2026 Vrat Paran: हिंदू धर्म के पवित्र दिनों में एकादशी तिथि भी एक है. हर महीने एकादशी तिथि पर व्रत रखने का विधान है. बुधवार 13 मई 2026 को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज अपरा एकादशी का व्रत रखा गया है, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है.

अपरा एकादशी का व्रत सुख-समृदधि की प्राप्ति, पापों से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन श्रीहरि (Lord Vishnu) के साथ ही माता लक्ष्मी (Goddess Lakshmi) की भी पूजा-अराधना करने का विधान है. लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल तब तक नहीं प्राप्त होता है, जब तक विधि-विधान से शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण न किया जाएगा. आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा.

अपरा एकादशी व्रत पारण कब (Apara Ekadashi 2026 Vrat Paran Date)

पंचांग (Panchang) के अनुसार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 मई को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट तक ही रहेगी और फिर द्वादशी तिथि लग जाएगी. ऐसे में कई लोगों को कंफयूजन रहती है कि, एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद पारण किया जा सकता है. लेकिन ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास बताते हैं कि, एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Ekadashi 2026: ज्येष्ठ माह में 4 एकादशी का संयोग, जानें अपरा, पद्मिनी, परमा और निर्जला एकादशी व्रत की तिथि

अपरा एकादशी व्रत पारण का समय (Apara Ekadash 2026 Vrat Parana Time)

अपरा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण (Shri Krishna) ने अपरा एकादशी व्रत के बारे में पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को बताया था. इसके बाद पांडवों (Pandavas) ने विधिपूर्वक ज्षेष्ठ कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत रखा. एकादशी के व्रत के अगले दिन पांडवों ने द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया.

इस वर्ष 2026 में अपरा एकादशी व्रत का पारण गुरुवार 14 मई को किया जाएगा. द्वादशी तिथि 14 मई को सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. इससे पहले पारण के लिए सुबह 5 बजकर 31 मिनट से 8 बजकर 14 मिनट का समय रहेगा. इस समय के भीतर व्रत का पारण कर लें.

एकादशी व्रत के पारण में न करें ये गलतियां (Ekadash Vrat Parana Rules)

  • अपरा एकादशी व्रत पारण के दिन व्रत खोलने के बाद भी सात्विक आहार की ग्रहण करें और मांसाहार से परहेज करें. पारण के लिए चावल खाना अनिवार्य होता है.
  • एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर और सूर्योदय के बाद की करना चाहिए.
  • द्वादशी तिथि की एक चौथाई अवधि यानी हरि वासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए.
  • पारण में तुलसी (Tulsi) दल अनिवार्य माना जाता है, इसके बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता.

ये भी पढ़ें: Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत का दिन बनाएं शुभ, शाम होते ही इन जगहों पर जलाएं दीप

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 13 May 2026 03:25 PM (IST)
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Lord Vishnu Ekadashi Vrat. Paran Apara Ekadashi 2026 Ekadashi Vrat 2026
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