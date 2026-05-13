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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मApara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी आज, क्या वाकई एक व्रत से धुल जाते हैं 'अनजाने पाप'? जानें वह रहस्य जो बदल सकता है आपकी किस्मत!

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी आज, क्या वाकई एक व्रत से धुल जाते हैं 'अनजाने पाप'? जानें वह रहस्य जो बदल सकता है आपकी किस्मत!

Apara Ekadashi 2026: क्या आप जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत अकाल मृत्यु और प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला सकता है? जानें आज का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण समय और धन प्राप्ति के अचूक उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 May 2026 01:10 PM (IST)
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Apara Ekadashi 2026: आज 13 मई 2026 को पूरे देश में अपरा एकादशी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. हमारे धर्म शास्त्रों में वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है. इसे 'अचला एकादशी' भी कहते हैं, जिसका अर्थ है वह पुण्य जो कभी नष्ट न हो और हमेशा स्थिर रहे. 

आज के इस दौर में जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी न किसी मानसिक तनाव या आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, अपरा एकादशी एक 'रीसेट बटन' की तरह काम करती है. यह दिन हमें मौका देता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और एक नई, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करें. आज का यह लेख आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हमने उस गुप्त रहस्य को शामिल किया है जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है.

राजा महीध्वज की अनसुनी कहानी: जब एक 'प्रेत' को मिला स्वर्ग का सुख

अपरा एकादशी का संबंध एक ऐसी प्राचीन कथा से है जो आज भी हमें कर्मों के फल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है. कथा के अनुसार, धर्मात्मा राजा महीध्वज को उनके छोटे भाई वज्रध्वज ने मार कर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था. अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उसी पेड़ पर भटकने लगी और राहगीरों को परेशान करने लगी. 

राजा को इस कष्ट से तब मुक्ति मिली जब धौम्य ऋषि ने उनके लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका पुण्य राजा को दान कर दिया. यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और दूसरों के लिए किया गया पुण्य किसी भी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और भटकती हुई आत्मा को भी शांति दिला सकता है. राजा को इसी व्रत की शक्ति से वह सुख मिला जो बड़े-बड़े यज्ञों से भी दुर्लभ था.

आज का शुभ मुहूर्त और पंचांग: भूलकर भी न करें समय की यह चूक

आज 13 मई 2026, बुधवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. अगर आप इस दिन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो पूजा के समय का विशेष ध्यान रखें. आज पूजा का सबसे उत्तम समय दोपहर 11.51 से 12.45 तक है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है. 

हालांकि, दोपहर 12.18 से 01.59 तक राहुकाल रहेगा, जिसमें कोई भी नया या शुभ काम शुरू करना वर्जित माना गया है. व्रत रखने वाले भक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि कल यानी 14 मई को व्रत खोलने का समय सुबह 05.32 से 08.14 के बीच ही है. सही समय पर किया गया पारण ही आपके व्रत को सफल बनाता है और भगवान विष्णु की अपार कृपा दिलाता है. कल गुरुवार का दिन होने के कारण विष्णु जी की विशेष कृपा बरसेगी और दान-पुण्य का फल भी कई गुना बढ़ जाएगा.

20 मिलियन व्यूज वाला 'गुप्त हैक': धन और सुख के लिए आज क्या करें?

गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अपरा एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि दरिद्रता दूर करने का एक सुनहरा मौका है. शास्त्रों में लिखा है कि जो फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से मिलता है, वही फल आज के दिन किसी जरूरतमंद को पानी का घड़ा या पीले फल दान करने से मिल जाता है. 

अगर आप कर्ज से परेशान हैं या घर में बरकत नहीं हो रही है, तो आज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु के 'त्रिविक्रम' रूप का ध्यान जरूर करें. मान्यता है कि आज के दिन किया गया 'गुप्त दान' और 'मौन व्रत' इंसान के सात जन्मों के पापों को काट देता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास बनाता है. यह छोटा सा कदम भी आपको बड़े संकटों से निकाल सकता है.

शास्त्रों में अपरा एकादशी के दिन कुछ सख्त नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए. आज के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल में जल तत्व अधिक होता है और इसे खाने से मन विचलित होता है. इसके अलावा, आज के दिन किसी की बुराई करना, झूठ बोलना या किसी को धोखा देना आपके पुण्यों को खत्म कर सकता है. 

अपरा एकादशी का व्रत हमें सिखाता है कि केवल पेट भूखा रखना उपवास नहीं है, बल्कि अपनी वाणी और विचारों को शुद्ध रखना ही असली तपस्या है. जो मनुष्य आज के दिन अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है, उसे अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और मन में शांति का संचार होता है.

अंत में, यह समझना जरूरी है कि 'अपरा' का अर्थ है 'अपार'. जो इंसान आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाता है, उसे अपार धन, अपार यश और अपार सुख की प्राप्ति होती है. अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो आज कम से कम किसी की निंदा न करें और किसी बेसहारा व्यक्ति या पशु की मदद कर दें. 

यह दिन केवल कर्मकांड का नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम का भी है. विश्वास रखें कि राजा महीध्वज की तरह आपकी भी हर बाधा आज दूर होगी और आपके घर में सुख-शांति का वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 13 May 2026 01:10 PM (IST)
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