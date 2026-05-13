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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology: संतान सुख के साथ आएगी समृद्धि, जानें बेटी और बेटा किसके लिए लाते हैं ज्यादा सौभाग्य

Astrology: संतान सुख के साथ आएगी समृद्धि, जानें बेटी और बेटा किसके लिए लाते हैं ज्यादा सौभाग्य

Astrology: ज्योतिष अनुसार, कुंडली का 5वां भाव (पूर्व पुण्य) बच्चों से जागता है. एलन मस्क जैसे अरबपतियों की सफलता का राज 'बेबी लक' है. बेटी पिता और बेटा मां का भाग्य बदलता है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 13 May 2026 01:27 PM (IST)
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Baby Luck Astrology: ज्योतिष शास्त्र में अक्सर ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के प्रभाव की चर्चा होती है, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में आने वाली नन्हीं खुशियां आपकी वित्तीय स्थिति को भी बदल सकती हैं?

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, अरबपतियों की सफलता के पीछे अक्सर उनके बच्चों का 'गुड लक' छिपा होता है.

क्या है 'पूर्व पुण्य स्थान'?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जन्म कुंडली का पांचवां भाव (5th House) संतान, बुद्धि और पिछले जन्मों के संचित कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है. इसे 'पूर्व पुण्य स्थान' कहा जाता है.

जब कोई दंपत्ति बच्चे के लिए योजना बनाता है या गर्भधारण (Conception) होता है, तो यह पांचवां भाव सक्रिय हो जाता है. यह सक्रियता न केवल परिवार में खुशियां लाती है, बल्कि माता-पिता के करियर में अचानक उछाल और धन आगमन का कारण भी बनती है.

एलन मस्क का उदाहरण और ज्योतिषीय तर्क

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, एलन मस्क का उदाहरण है. ज्योतिषी का तर्क है कि मस्क के कई बच्चे हैं, और उनके बच्चों की संख्या और उनकी व्यावसायिक सफलता के बीच एक गहरा ज्योतिषीय संबंध है. उनका मानना है कि जैसे-जैसे संतान का विस्तार होता है, व्यक्ति का 'पूर्व पुण्य' जागृत होता है, जो उसे सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है.

लिंग के आधार पर भाग्य का प्रभाव

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, बच्चों का लिंग भी परिवार के अलग-अलग सदस्यों को प्रभावित करता है:

  • बेटी का जन्म: पिता और पिता के परिवार के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली और समृद्धि लाने वाला माना जाता है.

  • बेटे का जन्म: मां और उसके मायके पक्ष के लिए वित्तीय और सामाजिक लाभ का कारक बनता है.

भाग्य बढ़ाने का ज्योतिषीय उपाय: सेवा और दान

आप जीवन में वित्तीय ठहराव महसूस कर रहे हैं, तो एक प्रभावी उपाय बताया गया है:

मदद का हाथ: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की आर्थिक सहायता करना.

संस्थानों का सहयोग: बच्चों के अस्पतालों या 'बेबी क्रैडल' जैसी योजनाओं में दान देना.

आशीर्वाद: सुरक्षित प्रसव में किसी की मदद करने से मिलने वाला आशीर्वाद सीधे आपके करियर और धन की स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बच्चा केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपके जीवन में 'सौभाग्य का वाहक' (Carrier of Luck) भी हो सकता है. गोपालकृष्णन का यह विश्लेषण उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद पेश करता है जो कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता की तलाश में हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 May 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Kundli Astro Special Astrology Baby Luck
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