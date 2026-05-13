Kal ka Rashifal: गुरुवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत शुभ और सफलता प्रदायक रहने वाला है. कल सुबह 11:21 तक द्वादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल रात्रि 10:34 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से सर्वार्थ सिद्धि, प्रीति, बुधादित्य, पराक्रम, मालव्य और रूचक योग का अद्भुत साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग, जबकि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को रूचक योग का लाभ मिलेगा.

कल चंद्रमा रात्रि 10:34 तक मीन राशि में शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, जिसके बाद वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे. महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन भी कल हो रहा है, जहाँ शुक्र सुबह 10:53 पर मिथुन में और बुध दोपहर 12:32 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कार्यों से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

कल का दिन आपके लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आएगा. यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो कल आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

Career: रोजगार के प्रयासों में सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

रोजगार के प्रयासों में सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. Family: परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा.

परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा. Health: स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और आपसी मतभेद दूर होंगे.

स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा और आपसी मतभेद दूर होंगे. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

कल आपको कार्यक्षेत्र में संभलकर रहने की आवश्यकता है. व्यावसायिक साझेदारी में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Career: पार्टनर के विश्वासघात के कारण व्यापार में बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

पार्टनर के विश्वासघात के कारण व्यापार में बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. Family: परिवार में कुछ बातों को लेकर अपनों से वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं.

परिवार में कुछ बातों को लेकर अपनों से वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. Health: कार्यक्षेत्र की परेशानियों के कारण मानसिक चिंता और तनाव बढ़ेगा.

कार्यक्षेत्र की परेशानियों के कारण मानसिक चिंता और तनाव बढ़ेगा. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन व्यक्तिगत समस्याओं और चुनौतियों वाला हो सकता है. व्यापार में भी गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है.

Career: व्यवसाय में मंदी रह सकती है, नई योजनाओं को फिलहाल टाल दें.

व्यवसाय में मंदी रह सकती है, नई योजनाओं को फिलहाल टाल दें. Family: परिवार में कोई दुखद समाचार मिलने से मन विचलित हो सकता है.

परिवार में कोई दुखद समाचार मिलने से मन विचलित हो सकता है. Health: मौसमी बीमारियों का प्रकोप आप और आपके परिवार पर पड़ सकता है, सेहत का ध्यान रखें.

मौसमी बीमारियों का प्रकोप आप और आपके परिवार पर पड़ सकता है, सेहत का ध्यान रखें. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कल आपका मन प्रसन्न रहेगा और ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ महसूस करेंगे. बहुत दिनों से चल रहे पारिवारिक विवाद कल सुलझ सकते हैं.

Career: व्यापार में ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में लाभ होगा.

व्यापार में ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में लाभ होगा. Family: मित्रों या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी.

मित्रों या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी. Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से कल का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से कल का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कल आप कार्य के बोझ और मानसिक तनाव से मुक्ति महसूस करेंगे. नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कल का दिन शुभ है.

Career: नौकरी या व्यापार में कोई बड़ा और आकर्षक ऑफर मिल सकता है.

नौकरी या व्यापार में कोई बड़ा और आकर्षक ऑफर मिल सकता है. Love: पत्नी और बच्चों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

पत्नी और बच्चों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. Health: मानसिक शांति मिलने से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे.

मानसिक शांति मिलने से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कल आपकी मुलाकात किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से हो सकती है, जो आपको भविष्य के लिए नई दिशा दिखाएगा.

Career: व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने से बचें, अन्यथा नुकसान की संभावना अधिक है.

व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने से बचें, अन्यथा नुकसान की संभावना अधिक है. Family: पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में आपसी झगड़े की स्थिति बन सकती है.

पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में आपसी झगड़े की स्थिति बन सकती है. Caution: वाहन चलाते समय और मशीनरी के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतें.

वाहन चलाते समय और मशीनरी के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

कल तुला राशि वालों को अपनी सेहत और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें.

Career: आर्थिक निवेश के लिए कल का दिन अच्छा नहीं है; बड़ा निवेश करने से बचें.

आर्थिक निवेश के लिए कल का दिन अच्छा नहीं है; बड़ा निवेश करने से बचें. Love: पत्नी के साथ छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है, संयम रखें.

पत्नी के साथ छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है, संयम रखें. Health: मौसमी बीमारियों के कारण परिवार के सदस्यों की सेहत बिगड़ सकती है.

मौसमी बीमारियों के कारण परिवार के सदस्यों की सेहत बिगड़ सकती है. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है.

Career: व्यापार में बड़ी पार्टनरशिप या नया ऑफर मिलने से लाभ के योग बनेंगे.

व्यापार में बड़ी पार्टनरशिप या नया ऑफर मिलने से लाभ के योग बनेंगे. Property: नया मकान या जमीन खरीदने का सपना कल साकार हो सकता है.

नया मकान या जमीन खरीदने का सपना कल साकार हो सकता है. Family: घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन संभव है.

घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन संभव है. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. मित्रों का सहयोग आपके काम आएगा.

Career: कार्यक्षेत्र में मित्रों और परिवार से आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे लाभ बढ़ेगा.

कार्यक्षेत्र में मित्रों और परिवार से आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे लाभ बढ़ेगा. Family: पत्नी और बच्चों के साथ बाहर जाने की योजना आपके रिश्तों को और मजबूत करेगी.

पत्नी और बच्चों के साथ बाहर जाने की योजना आपके रिश्तों को और मजबूत करेगी. Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन यात्रा की थकान हो सकती है.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन यात्रा की थकान हो सकती है. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन भागदौड़ और सावधानी बरतने वाला रहेगा. विशेषकर वाहन चलाते समय सतर्क रहें.

Career: पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए.

पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. Family: ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है.

ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. Caution: कल दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए सावधानी ही बचाव है.

कल दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए सावधानी ही बचाव है. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कल आपको अपनी मेहनत की कमाई को लेकर सतर्क रहना होगा. किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना घातक सिद्ध हो सकता है.

Career: व्यापार में किसी को भी कल बड़ी धनराशि उधार न दें, पैसा डूबने का डर है.

व्यापार में किसी को भी कल बड़ी धनराशि उधार न दें, पैसा डूबने का डर है. Family: बच्चों या पत्नी का किसी बाहरी व्यक्ति से विवाद हो सकता है, मामले को शांति से सुलझाएं.

बच्चों या पत्नी का किसी बाहरी व्यक्ति से विवाद हो सकता है, मामले को शांति से सुलझाएं. Health: वाहन सावधानी से चलाएं, आकस्मिक चोट की आशंका है.

वाहन सावधानी से चलाएं, आकस्मिक चोट की आशंका है. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए आध्यात्मिक और सुखद अनुभवों वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए और बड़े अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं.

Career: काम का कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ होगा.

काम का कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ होगा. Travel: परिवार या मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बनेगा.

परिवार या मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बनेगा. Family: अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलेगी.

अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलेगी. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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