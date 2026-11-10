Bhai Dooj 2026: बिहार में 11 नवंबर को भाई दूज, जानें तिलक का समय

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBhai Dooj 2026: बिहार के पुराने कैलेंडर में 10 नवंबर, छुट्टी अब 11 को, तिलक का समय जानें

Bhai Dooj 2026: बिहार के पुराने कैलेंडर में 10 नवंबर, छुट्टी अब 11 को, तिलक का समय जानें

Bhai Dooj 2026: बिहार सरकार ने चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज की छुट्टी 11 नवंबर कर दी है. पटना में बुधवार को तिलक का मुहूर्त दोपहर 12:39 से 2:51 बजे तक है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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Bhai Dooj 2026: बिहार में भाई दूज का तिलक बुधवार 11 नवंबर 2026 को करें. पटना के पंचांग के अनुसार तिलक का मुहूर्त दोपहर 12:39 से 2:51 बजे तक है. बिहार सरकार ने भी चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज की छुट्टी मंगलवार, 10 नवंबर से बदलकर बुधवार, 11 नवंबर कर दी है. कुछ जगहों पर अब भी 10 नवंबर की डेट शो हो रही है. इसी वजह से दो तारीखें दिख रही हैं.

बिहार के सरकारी कैलेंडर में 10 नवंबर क्यों दिख रहा है?

 
 
 
 
 
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बिहार सरकार के 2026 कैलेंडर में चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज के लिए 10 नवंबर की छुट्टी दर्ज थी. सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 अगस्त 2025 को जारी अवकाश सूची में यह तारीख रखी थी. बिहार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कैलेंडर और राज्य के यूपीयोग पोर्टल की छुट्टी सूची में अब भी यही तारीख दिखाई देती है.

इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 नवंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की. इसमें मूल सूची की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 11 पर दर्ज छुट्टी को 10 नवंबर से बदलकर 11 नवंबर किया गया. अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, पटना और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने तारीख बदलने का अनुरोध किया था. 

द्वितीया आज शुरू हो रही है, फिर तिलक कल क्यों?

भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है. तिलक के लिए पंचांग में अपराह्न देखा जाता है. दिन को पांच बराबर हिस्सों में बांटें तो चौथा हिस्सा अपराह्न कहलाता है. पटना के लिए वैदिक पंचांग के अनुसार द्वितीया मंगलवार, 10 नवंबर को दोपहर 2:01 बजे शुरू होगी और बुधवार, 11 नवंबर को दोपहर 3:54 बजे समाप्त होगी.

मंगलवार को द्वितीया अपराह्न के बीच में शुरू होती है. बुधवार को पटना में दोपहर 12:39 से 2:51 बजे तक पूरे अपराह्न में द्वितीया रहेगी. यानी तिलक का मुहूर्त शुरू होने से पहले ही द्वितीया लगी होगी और मुहूर्त खत्म होने के बाद भी यह तिथि जारी रहेगी. इसी आधार पर पटना के पंचांग में भाई दूज 11 नवंबर को दी गई है.

पटना में बुधवार को इसी समय बहनें भाई को तिलक लगा सकती हैं. गया, मुजफ्फरपुर या बिहार के किसी दूसरे शहर में तिलक का समय देखने के लिए स्थानीय पंचांग देखें. अपराह्न की गणना स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त से होती है, इसलिए शहर बदलने पर मुहूर्त के समय में थोड़ा फर्क हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 11:02 AM (IST)
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BIHAR Bhai Dooj 2026
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