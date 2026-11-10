Bhai Dooj 2026: बिहार में 11 नवंबर को भाई दूज, जानें तिलक का समय

Bhai Dooj 2026: बिहार में भाई दूज का तिलक बुधवार 11 नवंबर 2026 को करें. पटना के पंचांग के अनुसार तिलक का मुहूर्त दोपहर 12:39 से 2:51 बजे तक है. बिहार सरकार ने भी चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज की छुट्टी मंगलवार, 10 नवंबर से बदलकर बुधवार, 11 नवंबर कर दी है. कुछ जगहों पर अब भी 10 नवंबर की डेट शो हो रही है. इसी वजह से दो तारीखें दिख रही हैं.

बिहार के सरकारी कैलेंडर में 10 नवंबर क्यों दिख रहा है?

बिहार सरकार के 2026 कैलेंडर में चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज के लिए 10 नवंबर की छुट्टी दर्ज थी. सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 अगस्त 2025 को जारी अवकाश सूची में यह तारीख रखी थी. बिहार पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कैलेंडर और राज्य के यूपीयोग पोर्टल की छुट्टी सूची में अब भी यही तारीख दिखाई देती है.

इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 नवंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की. इसमें मूल सूची की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 11 पर दर्ज छुट्टी को 10 नवंबर से बदलकर 11 नवंबर किया गया. अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, पटना और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने तारीख बदलने का अनुरोध किया था.

द्वितीया आज शुरू हो रही है, फिर तिलक कल क्यों?

भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है. तिलक के लिए पंचांग में अपराह्न देखा जाता है. दिन को पांच बराबर हिस्सों में बांटें तो चौथा हिस्सा अपराह्न कहलाता है. पटना के लिए वैदिक पंचांग के अनुसार द्वितीया मंगलवार, 10 नवंबर को दोपहर 2:01 बजे शुरू होगी और बुधवार, 11 नवंबर को दोपहर 3:54 बजे समाप्त होगी.

मंगलवार को द्वितीया अपराह्न के बीच में शुरू होती है. बुधवार को पटना में दोपहर 12:39 से 2:51 बजे तक पूरे अपराह्न में द्वितीया रहेगी. यानी तिलक का मुहूर्त शुरू होने से पहले ही द्वितीया लगी होगी और मुहूर्त खत्म होने के बाद भी यह तिथि जारी रहेगी. इसी आधार पर पटना के पंचांग में भाई दूज 11 नवंबर को दी गई है.

पटना में बुधवार को इसी समय बहनें भाई को तिलक लगा सकती हैं. गया, मुजफ्फरपुर या बिहार के किसी दूसरे शहर में तिलक का समय देखने के लिए स्थानीय पंचांग देखें. अपराह्न की गणना स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त से होती है, इसलिए शहर बदलने पर मुहूर्त के समय में थोड़ा फर्क हो सकता है.

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