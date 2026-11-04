धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChhath Puja 2026: कब है नहाय-खाय, खरना, संध्या और उषा अर्घ्य? देखें छठ महापर्व का पूरा टाइम-टेबल

Chhath Puja 2026: कब है नहाय-खाय, खरना, संध्या और उषा अर्घ्य? देखें छठ महापर्व का पूरा टाइम-टेबल

Chhath Puja 2026: 13 नवंबर से शुरू हो रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ. जानें नहाय-खाय, खरना, संध्या और उषा अर्घ्य की सही तिथियां, नियम और पारण का समय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 04 Nov 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

Chhath Puja 2026: लोक आस्था, सूर्य उपासना और प्रकृति संरक्षण का महापर्व छठ इस वर्ष 13 नवंबर 2026 से पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो रहा है. चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व 16 नवंबर की सुबह उदीयमान (उगते) सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा. सनातन परंपरा में छठ को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है, जिसमें व्रती लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं.

छठ महापर्व 2026: 4 दिनों का पूरा कैलेंडर

दिन तिथि वार मुख्य अनुष्ठान
पहला दिन 13 नवंबर 2026 शुक्रवार नहाय-खाय (पवित्र स्नान व सात्विक भोजन)
दूसरा दिन 14 नवंबर 2026 शनिवार खरना (गुड़ की खीर का प्रसाद व 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत)
तीसरा दिन 15 नवंबर 2026 रविवार संध्या अर्घ्य (अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य)
चौथा दिन 16 नवंबर 2026 सोमवार उषा अर्घ्य व पारण (उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के बाद व्रत का समापन)

चार दिनों की पूरी परंपरा और धार्मिक नियम

1. पहला दिन: नहाय-खाय (13 नवंबर 2026)

छठ महापर्व का शुभारंभ आत्मशुद्धि और स्वच्छता के संकल्प के साथ होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
Chhath Puja 2026: कब है नहाय-खाय, खरना, संध्या और उषा अर्घ्य? देखें छठ महापर्व का पूरा टाइम-टेबल
छठ पूजा 2026 कैलेंडर: नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक, नोट करें 4 दिनों की तारीख और अर्घ्य का समय
राशिफल
Kal Ka Rashifal 5 November 2026: गुरुवार को मालव्य व बुधादित्य योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, धनु को सरकारी टेंडर और कन्या को विदेशी ऑर्डर!
Kal Ka Rashifal 5 November 2026: गुरुवार को मालव्य व बुधादित्य योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, धनु को सरकारी टेंडर और कन्या को विदेशी ऑर्डर!
ऐस्ट्रो
राहुल गांधी की कुंडली में 12 नवंबर को क्या होने वाला है? समझिए मोदी को सीधी चुनौती का ज्योतिषीय कनेक्शन
मोदी को चुनौती, पंजाब में चुनावी अभियान… नवंबर में क्यों बदल रहे राहुल गांधी के तेवर?
ऐस्ट्रो
Rama Ekadashi 2026: सुबह 11:03 बजे से लग गई एकादशी, फिर कल क्यों रखा जाएगा व्रत? आज ही कर लें ये तैयारी
रमा एकादशी की तिथि शुरू हो गई, लेकिन व्रत 5 नवंबर को होगा. जानें वजह
  • व्रती गंगा, किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं.
  • घर-आंगन की विशेष साफ-सफाई की जाती है.
  • दोपहर में शुद्ध घी और सेंधा नमक से निर्मित अरवा चावल, चने की दाल और लौकी (कद्दू) का सात्विक भोजन तैयार होता है.
  • पहले व्रती भोजन ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात परिवार के बाकी सदस्य प्रसाद रूप में भोजन करते हैं.

2. दूसरा दिन: खरना (14 नवंबर 2026)

खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं.

  • शाम के समय मिट्टी के चूल्हे पर आम की सूखी लकड़ी से नए मिट्टी के बर्तन में गुड़, गाय के दूध और चावल से बनी खीर तथा गेहूं की रोटी तैयार की जाती है.
  • सूर्य देव और छठी मइया को भोग लगाने के बाद व्रती एकांत में इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं.
  • व्रती के भोजन समाप्त होते ही उनके 36 घंटे के निर्जला उपवास का कठिन दौर शुरू हो जाता है.

3. तीसरा दिन: संध्या अर्घ्य (15 नवंबर 2026)

तीसरे दिन घर-घर में छठ का पारंपरिक और मुख्य प्रसाद 'ठेकुआ' और 'कसार' तैयार किया जाता है.

  • साफ-सुथरे गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और शुद्ध घी से ठेकुआ बनाया जाता है.
  • बांस के बने सूप और दौरा में केला, डाभ नींबू, गन्ना, सिंघाड़ा, अनानास और मौसमी फल सजाए जाते हैं.
  • सूर्यास्त से पहले व्रती परिजनों के साथ घाटों पर पहुंचते हैं और कमर तक जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करते हैं.

4. चौथा दिन: उषा अर्घ्य और पारण (16 नवंबर 2026)

महापर्व के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालु घाटों पर एकत्र हो जाते हैं.

  • क्षितिज पर सूर्य की पहली लालिमा दिखते ही उदीयमान (उगते) सूर्य को दूध और जल से दूसरा अर्घ्य दिया जाता है.
  • पूजा और आरती संपन्न होने के बाद व्रती कच्चे दूध या अदरक-पानी से अपना व्रत खोलते हैं (पारण करते हैं).
  • इसके बाद व्रती परिजनों और घाट पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को ठेकुआ का महाप्रसाद बांटते हैं.

क्यों खास है छठ महापर्व?

प्रकृति की प्रत्यक्ष उपासना: छठ में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती. यह पर्व प्रत्यक्ष देवता सूर्य और जल की महत्ता को रेखांकित करता है. पूजा में उपयोग होने वाले बांस के सूप, मिट्टी के दीये और स्थानीय फल पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते.

अस्त होते सूर्य को प्रणाम: सामान्यतः समाज में केवल चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, परंतु छठ पूजा सबसे पहले ढलते हुए सूर्य को नमन करना सिखाती है. यह संदेश देता है कि जीवन में शुरुआत के साथ-साथ समापन का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए.

समानता और सामाजिक समरसता: छठ घाट पर अमीरी-गरीबी या जाति का कोई भेद नहीं दिखता. सूप बनाने वाले शिल्पकार, दीये बनाने वाले कुम्हार और फल उगाने वाले किसान, सभी की मेहनत और सहभागिता से यह पर्व पूर्ण होता है.

वैश्विक पहचान: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक-संस्कृति से निकला यह महापर्व आज दिल्ली, मुंबई से लेकर लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई तक पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Sandhya Arghya Chhath Puja 2026 Nahay Khay 2026 Kharna 2026 Usha Arghya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Chhath Puja 2026: कब है नहाय-खाय, खरना, संध्या और उषा अर्घ्य? देखें छठ महापर्व का पूरा टाइम-टेबल
छठ पूजा 2026 कैलेंडर: नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक, नोट करें 4 दिनों की तारीख और अर्घ्य का समय
राशिफल
Kal Ka Rashifal 5 November 2026: गुरुवार को मालव्य व बुधादित्य योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, धनु को सरकारी टेंडर और कन्या को विदेशी ऑर्डर!
Kal Ka Rashifal 5 November 2026: गुरुवार को मालव्य व बुधादित्य योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, धनु को सरकारी टेंडर और कन्या को विदेशी ऑर्डर!
ऐस्ट्रो
राहुल गांधी की कुंडली में 12 नवंबर को क्या होने वाला है? समझिए मोदी को सीधी चुनौती का ज्योतिषीय कनेक्शन
मोदी को चुनौती, पंजाब में चुनावी अभियान… नवंबर में क्यों बदल रहे राहुल गांधी के तेवर?
ऐस्ट्रो
Rama Ekadashi 2026: सुबह 11:03 बजे से लग गई एकादशी, फिर कल क्यों रखा जाएगा व्रत? आज ही कर लें ये तैयारी
रमा एकादशी की तिथि शुरू हो गई, लेकिन व्रत 5 नवंबर को होगा. जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Bollywood News: फिल्म रिलीज से ठीक पहले मुंबई में 'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग ने बटोरीं खूब सुर्खियां (04.11.26)
Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
इंडिया
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
क्रिकेट
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget