Kal Ka Rashifal, 11 November 2026: बुधवार, 11 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 लोगों के लिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया (भाई दूज / यम द्वितीया) और ग्रह-गोचर के लिहाज से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल दोपहर 12:44 बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि लगेगी.

वहीं सुबह 08:35 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन और रात मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में ही संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल अतिगण्ड योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थसिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण योग का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 11 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

आज का पंचांग (11 नवंबर 2026, बुधवार, भाई दूज / यम द्वितीया)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया (दोपहर 12:44 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया

नक्षत्र: अनुराधा नक्षत्र (सुबह 08:35 बजे तक), तत्पश्चात ज्येष्ठा

चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि

शुभ योग: सर्वार्थसिद्धि योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग

शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक

दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने से बचें (अगर आवश्यक हो तो तिल या धनिया खाकर यात्रा करें).

मेष कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए तरक्की और लाभ के नए अवसर लेकर आने वाला है. कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के बल पर आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. व्यापारियों को कोई बड़ा व लाभदायक सौदा हाथ लग सकता है. प्रेम जीवन में तालमेल बनाकर चलें, छोटी सी बात पर कहासुनी होने की आशंका है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से मान-सम्मान व सराहना मिलेगी. धर्म-कर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा. शाम का समय परिवार के साथ हंसी-खुशी और मनोरंजन में बीतेगा.

वृषभ कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है. आपको किसी भी मामले में भावुक होकर त्वरित निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा गलत फैसले के कारण पछतावा हो सकता है. दांपत्य जीवन में कुछ विषयों को लेकर विचारों में मतभेद संभव है, फिर भी आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ यादगार और सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी. यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो कदम आगे बढ़ा सकते हैं.

मिथुन कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए काफी भागदौड़ और व्यस्तता से भरा रहेगा. बच्चों की शिक्षा व करियर से जुड़े कार्यों में आपका काफी समय व्यतीत होगा. नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को किसी संस्थान से सकारात्मक समाचार मिल सकता है. व्यापार में कोई नया पूंजी निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और मन प्रसन्न रहेगा. दफ्तर में कामकाज को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें, अन्यथा अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. लव लाइफ में साथी के साथ आउटिंग की योजना बनेगी.

कर्क कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए विशेष उपलब्धियों से भरा रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को किसी भी प्रकार के लेन-देन में अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. लंबे समय से चले आ रहे किसी पुराने विवाद का अंत होगा, हालांकि इसके लिए आपको कड़ा प्रयास करना पड़ेगा. आप अपने सुख-साधनों, नए परिधानों या किसी गैजेट की खरीदारी पर धन खर्च कर सकते हैं. किसी करीबी मित्र के असहयोग से मन थोड़ा आहत हो सकता है. संतान की किसी बड़ी सफलता से परिवार का मान-सम्मान बढ़ेगा. दांपत्य व प्रेम जीवन में साथी के साथ मधुरता और रोमांस बना रहेगा.

सिंह कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने से आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा. घर-परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक उत्सव का आयोजन होने से वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. परिजनों से अपेक्षित सहयोग मिलने से आपसी रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे. किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता के लिए आपको आगे आना पड़ सकता है. उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अनुकूल अवसर निर्मित होंगे. यदि आप विदेशी कंपनियों या आयात-निर्यात से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा.

कन्या कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके पारिवारिक माहौल में नई खुशियां और उमंग लेकर आएगा. कारोबार में उम्मीद से अधिक आर्थिक लाभ होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. रोजगार की दिशा में प्रयासरत लोगों को कोई बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकता है. निरंतर प्रयासों से आपके पुराने रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. यदि आप जमीन, मकान या कोई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना कल पूरी हो सकती है. प्रेम जीवन को नए मुकाम पर ले जाने के लिए दिन अनुकूल है. आपको अपनी पसंद का स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन करने का अवसर मिलेगा.

तुला कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लेकर आने वाला है. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद अवश्य लें. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और एक-दूसरे पर भरोसा मजबूत होगा. धन के लेन-देन में आंख मूंदकर भरोसा न करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान या विश्वासघात हो सकता है. सड़क पर वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सावधानी बरतें. अचानक होने वाले किसी आर्थिक लाभ से चेहरे पर चमक आएगी, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर पुराने मित्र से व्यर्थ की कहासुनी होने की आशंका है.

वृश्चिक कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सामान्य रूप से फलदायी रहने वाला है. किसी प्रतियोगी परीक्षा में जुटे छात्र अपनी मेहनत और ईश्वरीय कृपा से श्रेष्ठ परिणाम हासिल करेंगे. आपका रुझान पूजा-पाठ और परोपकार के कार्यों में अधिक रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कई घरेलू उलझनों को सुलझाने में आसानी होगी. संतान पक्ष की ओर से किसी शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है. कार्यक्षेत्र में यदि किसी योजना को लेकर असमंजस की स्थिति है, तो किसी वरिष्ठ सहकर्मी अथवा अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा.

धनु कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए खुशियों और उत्साह से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको किसी नई परियोजना या पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, हालांकि आपकी प्रगति से कुछ सहकर्मियों के मन में ईर्ष्या पैदा हो सकती है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को पार्टनर से कोई खूबसूरत सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. पुराने मित्र से अचानक भेंट मन को तरोताजा कर देगी. व्यापारियों को आशा से अधिक धन लाभ होगा, जिससे व्यावसायिक योजनाएं गति पकड़ेंगी. यदि आपने पहले किसी को उधार दिया था, तो वह धन वापस मिल सकता है. पिता के सहयोग से विशेष लाभ के योग हैं.

मकर कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए घरेलू और सामाजिक व्यस्तताओं से भरा रहने वाला है. काफी समय से अटके हुए गृहस्थी के आवश्यक कार्यों को पूरा करने में आप व्यस्त रहेंगे. किसी मांगलिक अथवा सामाजिक आयोजन में सक्रिय भागीदारी रहेगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यापार की नींव रखना चाहते हैं, तो समय बहुत ही उत्तम है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खान-पान में लापरवाही के कारण उदर विकार या गैस की समस्या हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं. धन के नए स्रोत मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

कुंभ कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए मिले-जुले प्रभाव वाला रहेगा. किसी भी अप्रिय परिस्थिति या विवाद में अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बात बढ़ सकती है. विषम परिस्थितियों में धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी. पिता द्वारा दिए गए किसी दायित्व को समय पर पूरा करें, ताकि उनकी नाराजगी का सामना न करना पड़े. ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ या सहयोग मिलने के मजबूत योग बनते दिख रहे हैं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण प्रेम व भावनात्मक सहारा मिलेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

मीन कल का राशिफल 11 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफी लाभदायक रहने वाला है. पैतृक या संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. माताजी के स्वास्थ्य में मौसमी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में किसी भी सहकर्मी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, अन्यथा धोखा मिल सकता है. छोटे व्यापारियों व दुकानदारों को मनचाही बिक्री मिलने से आर्थिक संतोष मिलेगा. लव लाइफ में उत्साह और नयापन बना रहेगा, साथी के साथ मिलकर रिश्ते को लेकर कोई गंभीर व बड़ा कदम उठा सकते हैं.

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