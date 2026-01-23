हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Horoscope: आज बसंत पंचमी पर मेष से कर्क राशि वाले वाणी पर रखें काबू, 11:13 से शुरू होगा राहुकाल का साया, जानें क्यों चुप रहना ही है आज बड़ी जीत?

Aaj Ka Rashifal: बसंत पंचमी, 23 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Jan 2026 05:24 AM (IST)
Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 23 जनवरी 2026, बसंत पंचमी का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries)

मेष राशि के लिए आज का दिन सामान्य नहीं है, क्योंकि शुक्ल पंचमी होने के साथ बसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जा रहा है. इस कारण आज का दिन केवल कर्म का नहीं, बल्कि वाणी, बुद्धि और विवेक का भी है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आपकी सोच व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक विषयों पर केंद्रित रहेगी. आप अपने निर्णयों में दूसरों की भूमिका और सलाह को महत्व देंगे.

प्रातः काल, सूर्योदय के बाद से लेकर 8 बजकर 34 मिनट तक, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह समय गंभीर सोच, अध्ययन और योजना के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी के कारण आज पढ़ाई, लेखन, तैयारी या किसी नए विषय को सीखने की शुरुआत मन में आ सकती है. यह स्वाभाविक संकेत है और इसे टालना नहीं चाहिए.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक स्तर पर संवेदनशीलता बढ़ेगी. इसी कारण 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल के दौरान आवेश में बोलना, बहस करना या जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है. आज बोले गए शब्द लंबे समय तक असर डाल सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी वाणी से जुड़ा संस्कार सक्रिय करती है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. यह समय पढ़ाई, इंटरव्यू की तैयारी, प्रस्तुति या किसी वरिष्ठ से संवाद के लिए शुभ है. यदि आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का अभ्यास आने वाले समय में लाभ देगा.

शाम के समय, योग परिघ के कारण मन में द्वंद्व हो सकता है. आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस महसूस करेंगे. बेहतर होगा कि अंतिम फैसला आज न लें और कल के लिए छोड़ दें. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको आंतरिक रूप से शांत रहने की प्रेरणा देगा.

Career. टीमवर्क और सलाह से काम बनेगा.
Finance. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.
Love. शब्दों में संयम रखें.
Health. मानसिक थकान और सिरदर्द.
Lucky Color. लाल.
Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिरता और विवेक का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व होने के कारण आज धन से अधिक ज्ञान और समझ को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे कार्यक्षेत्र, सामाजिक छवि और जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको अनुशासन और गंभीरता देता है. यह समय योजनाओं की समीक्षा, दस्तावेजों की जांच और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अनुकूल है. बसंत पंचमी के कारण आज किसी नए कौशल को सीखने या बच्चों की पढ़ाई से जुड़े विषयों पर बातचीत हो सकती है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक नरमी आएगी. आप दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान उधार, निवेश या किसी व्यावसायिक अनुबंध से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आपको संतुलन देता है. यह समय बातचीत सुलझाने, मार्गदर्शन लेने या शैक्षणिक कार्य के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको धैर्य और स्थिर बुद्धि के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

शाम के समय, परिघ योग के कारण मन में हल्की बेचैनी रह सकती है. लेकिन यह बेचैनी आपको भीतर से मजबूत निर्णय लेने की ओर भी ले जाएगी. आज का दिन सीख और तैयारी का है, प्रदर्शन का नहीं.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, पहचान भी मिलेगी.
Finance. स्थिरता रहेगी, जोखिम न लें.
Love. अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं.
Health. गर्दन और गले में थकान.
Lucky Color. क्रीम.
Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह राशि स्वयं बुद्धि और संवाद से जुड़ी है और आज बसंत पंचमी का पर्व है. शुक्ल पंचमी के कारण आज आपकी वाणी, लेखन और सोच का प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में होने से मानसिक सक्रियता तेज रहेगी.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे. पढ़ाई, रिसर्च, लेखन या योजना बनाने के लिए यह समय श्रेष्ठ है. बसंत पंचमी के कारण आज बोली या लिखी गई बात भविष्य की दिशा तय कर सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है. छोटी बातें भी मन पर भारी लग सकती हैं. इसी कारण 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल में बहस, सोशल मीडिया प्रतिक्रिया या कानूनी चर्चा से बचना आवश्यक है.

12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में अध्ययन, तैयारी या किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम करना लाभकारी रहेगा. आज लिया गया बौद्धिक निर्णय लंबे समय तक असर डालेगा, क्योंकि बसंत पंचमी ज्ञान और स्मरण शक्ति से जुड़ी होती है.

शाम के समय, परिघ योग के कारण निर्णय लेने में असमंजस हो सकता है. बेहतर होगा कि किसी भी बात को लिखकर या सोचकर रखें, तुरंत लागू न करें.

Career. सीखने और आगे बढ़ने के अवसर.
Finance. खर्च सोच-समझकर करें.
Love. संवाद में स्पष्टता जरूरी है.
Health. मानसिक थकान और अनिद्रा.
Lucky Color. हल्का हरा.
Lucky Number. 5

कर्क राशिफल (Cancer)

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई और आत्मचिंतन का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व होने के कारण आज संस्कार, परिवार और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आप अपने भीतर चल रही भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको संवेदनशील और गंभीर बनाएगा. पुराने अनुभवों से सीख लेने का यह समय है. बच्चों की पढ़ाई, परिवार के भविष्य या स्वयं के मानसिक विकास से जुड़े विषय मन में रहेंगे.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनाएं और गहरी होंगी. इसी दौरान 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस समय भावनात्मक निर्णय, आरोप या बहस नुकसानदेह हो सकती है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मन को शांति देगा. यह समय प्रार्थना, अध्ययन, लेखन या किसी रचनात्मक कार्य के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको भीतर से स्थिर और सकारात्मक बनाएगा.

शाम के समय, परिघ योग आपको मौन और आत्मचिंतन की ओर ले जाएगा. आज का दिन कर्म से अधिक संस्कार का है, इसे उसी भाव से लें.

Career. पर्दे के पीछे का कार्य महत्वपूर्ण रहेगा.
Finance. खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.
Love. भावनाएं गहरी होंगी, संयम रखें.
Health. पेट और मानसिक तनाव.
Lucky Color. सफेद.
Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 23 Jan 2026 05:24 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
