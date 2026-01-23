Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 23 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo)

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम और बौद्धिक संतुलन की परीक्षा है. शुक्ल पंचमी होने के साथ बसंत पंचमी का पर्व दिन की ऊर्जा को कर्म से अधिक वाणी, विवेक और निर्णय की शुद्धता की ओर ले जाता है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे नेतृत्व की आपकी शैली आज आदेशात्मक नहीं, बल्कि विचारप्रधान रहेगी.

प्रातः काल, सूर्योदय के बाद से लेकर 8 बजकर 34 मिनट तक, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह समय योजना, संरचना और भविष्य की तैयारी के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी के कारण शिक्षा, नीति, मार्गदर्शन और बौद्धिक जिम्मेदारी से जुड़े विषय स्वाभाविक रूप से आपके सामने आएंगे. आज बोले गए शब्द आपकी छवि को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी. इसी अवधि में 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस समय अहं, पद या अधिकार को लेकर टकराव से बचना आवश्यक है. आज का दिन यह सिखाता है कि ज्ञान के सामने अहं को झुकाना ही वास्तविक नेतृत्व है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. यह समय वरिष्ठों से संवाद, नीति-निर्धारण या किसी बौद्धिक निर्णय के लिए अनुकूल है. बसंत पंचमी का प्रभाव इस समय आपको संयमित और स्पष्ट रखेगा.

शाम के समय, परिघ योग के कारण मन में हल्का द्वंद्व रह सकता है. बेहतर होगा कि अंतिम निर्णय आज न लें. आज का दिन विचार का है, प्रदर्शन का नहीं.

Career. नेतृत्व बना रहेगा, लेकिन शब्दों में संयम जरूरी है.

Finance. प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च हो सकते हैं.

Love. अपेक्षाएं बढ़ेंगी, संवाद संतुलित रखें.

Health. पीठ और आंखों में थकान.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1.

कन्या राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लिए आज का दिन विश्लेषण, आत्मनियंत्रण और सीख का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व आपको याद दिलाता है कि ज्ञान केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रयोग की कला है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आप भावनाओं से अधिक तथ्यों पर भरोसा करेंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप किसी विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. दस्तावेज, लेखा-जोखा, अध्ययन और व्यवस्था सुधार के लिए यह समय श्रेष्ठ है. बसंत पंचमी के कारण आज सीखी गई कोई भी नई बात भविष्य में आपके लिए आधार बनेगी.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक नरमी आएगी. आप दूसरों की बातों को दिल पर लेने लग सकते हैं. इसी कारण 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल में आलोचना, बहस या किसी की गलती निकालने से बचना चाहिए.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त निर्णय लेने और आवश्यक बातचीत के लिए अनुकूल है. यह समय अध्ययन, मार्गदर्शन या किसी महत्वपूर्ण योजना को अंतिम रूप देने के लिए उपयुक्त है.

शाम के समय, परिघ योग आपको आत्ममंथन की ओर ले जाएगा. आप समझ पाएंगे कि हर बात को नियंत्रित करना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है.

Career. तैयारी मजबूत होगी, परिणाम धीरे आएंगे.

Finance. खर्च नियंत्रित रखें.

Love. भरोसे और स्थिरता की जरूरत रहेगी.

Health. पाचन और मानसिक तनाव.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 8.

तुला राशिफल (Libra)

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन और विवेक का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व आपको याद दिलाता है कि संबंध केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि समझ और संवाद से चलते हैं. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आप सामाजिक और बौद्धिक रूप से सक्रिय रहेंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और विचारशील बनाएगा. यह समय बातचीत, समन्वय और जिम्मेदारियों को समझने के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी के कारण आज बोली गई बात रिश्तों की दिशा तय कर सकती है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक असंतुलन बढ़ सकता है. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में बहस, सफाई या आर्थिक निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रिश्तों से जुड़ी बातचीत और समझौते के लिए अनुकूल है. यह समय संतुलन बहाल करने में मदद करेगा. शाम के समय, परिघ योग के कारण आप अपने भीतर द्वंद्व महसूस कर सकते हैं. बेहतर होगा कि निर्णय लेने से पहले खुद को समय दें.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, संतुलन जरूरी है.

Finance. खर्च बढ़ सकता है, नियंत्रण रखें.

Love. स्पष्ट और शांत संवाद आवश्यक है.

Health. मानसिक थकान.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रणनीति, गोपनीयता और आत्मनियंत्रण का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व यह संकेत देता है कि आज भीतर किया गया आत्ममंथन भविष्य की दिशा तय करेगा. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आप भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और गहन बनाएगा. यह समय योजना बनाने और परिस्थितियों को परखने के लिए श्रेष्ठ है. बसंत पंचमी के कारण आज ज्ञान और अनुभव से जुड़ी बातें अधिक प्रभावी रहेंगी.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक तीव्रता बढ़ेगी. इसी कारण 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल में आरोप, टकराव या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना आवश्यक है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास और सही निर्णय का समय है. यह अवधि किसी महत्वपूर्ण रणनीति या संवाद के लिए उपयुक्त है. शाम के समय, परिघ योग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि मौन कई बार सबसे प्रभावी उत्तर होता है.

Career. रणनीति और धैर्य से लाभ मिलेगा.

Finance. धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

Love. भावनाएं गहरी होंगी, संयम जरूरी है.

Health. तनाव और नींद की कमी.

Lucky Color. गहरा लाल.

Lucky Number. 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.