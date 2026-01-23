हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबसंत पंचमी पर धनु, मकर, कुंभ, मीन की 'अग्निपरीक्षा', आज दोपहर तक भावनाओं में बहकर न लें कोई फैसला! जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 23 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Jan 2026 06:33 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लिए आज का दिन साधारण नहीं है, क्योंकि शुक्ल पंचमी होने के साथ बसंत पंचमी का पर्व भी है. यह पर्व धनु राशि के स्वभाव से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि यह राशि स्वयं ज्ञान, दर्शन और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आपकी सोच व्यापक और दूरदर्शी रहेगी. आज आप तात्कालिक लाभ से अधिक दीर्घकालिक उद्देश्य पर ध्यान देंगे.

प्रातः काल, सूर्योदय के बाद से लेकर 8 बजकर 34 मिनट तक, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और वैचारिक बनाए रखेगा. बसंत पंचमी के कारण आज अध्ययन, लेखन, शोध, शिक्षण या किसी मार्गदर्शक से संवाद का मन बनेगा. यह समय भविष्य की दिशा तय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी. आप दूसरों की बातों को दिल से महसूस करेंगे. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में कोई भी वादा, निवेश या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में बोझ बन सकता है, इसलिए संयम आवश्यक है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. यह समय पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, किसी गुरु से सलाह या करियर से जुड़े निर्णय के लिए शुभ है. बसंत पंचमी के प्रभाव से आज ज्ञान से जुड़ा कोई भी प्रयास लंबे समय तक फल देगा.

शाम के समय, परिघ योग के कारण मन में हल्की अस्थिरता आ सकती है. बेहतर होगा कि आज अंतिम निर्णय न लें. आज का दिन सीखने और समझने का है, तुरंत निष्कर्ष निकालने का नहीं.

Career. ज्ञान और अनुभव से आगे बढ़ेंगे.
Finance. जोखिम से बचें.
Love. व्यवहारिक दृष्टिकोण रहेगा.
Health. थकान और ऊर्जा में कमी.
Lucky Color. पीला.
Lucky Number. 3

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, अनुशासन और बौद्धिक स्पष्टता का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व यह संकेत देता है कि आज कर्म के साथ-साथ विवेक और सीख भी उतनी ही आवश्यक है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपने कार्य और जीवन को थोड़ी दूरी से देख पाएंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और अनुशासित बनाएगा. यह समय योजनाओं की समीक्षा, लक्ष्य निर्धारण और वरिष्ठों से संवाद के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी के कारण आज किसी नई जिम्मेदारी को समझने या किसी कौशल को सीखने का अवसर मिल सकता है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक स्तर पर नरमी आएगी. आप दूसरों की अपेक्षाओं को अधिक महसूस करेंगे. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान अधिकार, पद या नियमों को लेकर टकराव से बचना आवश्यक है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त निर्णय लेने और आवश्यक बातचीत के लिए अनुकूल है. यह समय योजनाओं को व्यवस्थित करने और दीर्घकालिक दिशा तय करने के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय, परिघ योग के कारण मन में आत्ममंथन बढ़ेगा. आप समझ पाएंगे कि हर बोझ आपको अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको धैर्य और संतुलन सिखाएगा.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, स्थिरता भी आएगी.
Finance. आय स्थिर रहेगी, खर्च सोच-समझकर करें.
Love. भावनाएं भीतर दब सकती हैं, संवाद जरूरी है.
Health. जोड़ों और थकान से जुड़ी परेशानी.
Lucky Color. स्लेटी.
Lucky Number. 8

कुंभ राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रातः काल में चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है और साथ ही बसंत पंचमी का पर्व भी है. यह संयोग आपके लिए बौद्धिक जागरूकता और आत्मचिंतन को विशेष रूप से सक्रिय करता है. शुक्ल पंचमी का प्रभाव आज आपके विचारों और निर्णयों को गहराई देगा.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप भविष्य, समाज और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर गंभीरता से विचार करेंगे. बसंत पंचमी के कारण आज सीखने, पढ़ने या किसी नई विचारधारा को अपनाने का मन बनेगा. यह समय आत्मविकास के लिए अत्यंत अनुकूल है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी. आप भीतर से थोड़े अस्थिर महसूस कर सकते हैं. इसी दौरान 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस समय बड़े निर्णय, स्थान परिवर्तन या नई शुरुआत से बचना ही बेहतर है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन देगा. यह समय योजना बनाने, शोध करने या किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय, परिघ योग आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता के साथ-साथ अनुशासन भी आवश्यक है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको अंदर से स्थिर करेगा.

Career. पर्दे के पीछे की तैयारी आगे फल देगी.
Finance. खर्च नियंत्रण में रखें.
Love. दूरी या मौन महसूस हो सकता है.
Health. अनिद्रा और मानसिक बेचैनी.
Lucky Color. नीला.
Lucky Number. 4

मीन राशिफल (Pisces)

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक परिपक्वता और आत्मसंरक्षण का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व यह संकेत देता है कि आज मन, भावना और ज्ञान तीनों का संतुलन आवश्यक है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर समझने की कोशिश करेंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको संवेदनशील और विचारशील बनाएगा. यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और रचनात्मक सोच के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी के कारण आज कला, संगीत, लेखन या आध्यात्मिक विषयों की ओर झुकाव बढ़ सकता है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा आपकी ही राशि मीन में प्रवेश करेगा, जिससे भावनाएं और गहरी होंगी. आप दूसरों की पीड़ा को जल्दी महसूस करेंगे. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में भावनात्मक निर्णय या आर्थिक प्रतिबद्धता से बचना जरूरी है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मानसिक शांति और सही दिशा देगा. यह समय प्रार्थना, अध्ययन या किसी रचनात्मक कार्य के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय, परिघ योग आपको भीतर से मजबूत बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि सीमाएं तय करना भी आत्मरक्षा का एक रूप है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगा.

Career. सहयोग और मार्गदर्शन से अवसर मिलेंगे.
Finance. आय ठीक रहेगी, खर्च संतुलित रखें.
Love. समझ और धैर्य की आवश्यकता रहेगी.
Health. थकान और पैरों से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. समुद्री हरा.
Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 23 Jan 2026 06:11 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal
