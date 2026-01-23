Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लिए आज का दिन साधारण नहीं है, क्योंकि शुक्ल पंचमी होने के साथ बसंत पंचमी का पर्व भी है. यह पर्व धनु राशि के स्वभाव से गहराई से जुड़ा है, क्योंकि यह राशि स्वयं ज्ञान, दर्शन और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जिससे आपकी सोच व्यापक और दूरदर्शी रहेगी. आज आप तात्कालिक लाभ से अधिक दीर्घकालिक उद्देश्य पर ध्यान देंगे.

प्रातः काल, सूर्योदय के बाद से लेकर 8 बजकर 34 मिनट तक, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और वैचारिक बनाए रखेगा. बसंत पंचमी के कारण आज अध्ययन, लेखन, शोध, शिक्षण या किसी मार्गदर्शक से संवाद का मन बनेगा. यह समय भविष्य की दिशा तय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी. आप दूसरों की बातों को दिल से महसूस करेंगे. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में कोई भी वादा, निवेश या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में बोझ बन सकता है, इसलिए संयम आवश्यक है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. यह समय पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, किसी गुरु से सलाह या करियर से जुड़े निर्णय के लिए शुभ है. बसंत पंचमी के प्रभाव से आज ज्ञान से जुड़ा कोई भी प्रयास लंबे समय तक फल देगा.

शाम के समय, परिघ योग के कारण मन में हल्की अस्थिरता आ सकती है. बेहतर होगा कि आज अंतिम निर्णय न लें. आज का दिन सीखने और समझने का है, तुरंत निष्कर्ष निकालने का नहीं.

Career. ज्ञान और अनुभव से आगे बढ़ेंगे.

Finance. जोखिम से बचें.

Love. व्यवहारिक दृष्टिकोण रहेगा.

Health. थकान और ऊर्जा में कमी.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 3

मकर राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, अनुशासन और बौद्धिक स्पष्टता का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व यह संकेत देता है कि आज कर्म के साथ-साथ विवेक और सीख भी उतनी ही आवश्यक है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपने कार्य और जीवन को थोड़ी दूरी से देख पाएंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गंभीर और अनुशासित बनाएगा. यह समय योजनाओं की समीक्षा, लक्ष्य निर्धारण और वरिष्ठों से संवाद के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी के कारण आज किसी नई जिम्मेदारी को समझने या किसी कौशल को सीखने का अवसर मिल सकता है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक स्तर पर नरमी आएगी. आप दूसरों की अपेक्षाओं को अधिक महसूस करेंगे. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस दौरान अधिकार, पद या नियमों को लेकर टकराव से बचना आवश्यक है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त निर्णय लेने और आवश्यक बातचीत के लिए अनुकूल है. यह समय योजनाओं को व्यवस्थित करने और दीर्घकालिक दिशा तय करने के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय, परिघ योग के कारण मन में आत्ममंथन बढ़ेगा. आप समझ पाएंगे कि हर बोझ आपको अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको धैर्य और संतुलन सिखाएगा.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, स्थिरता भी आएगी.

Finance. आय स्थिर रहेगी, खर्च सोच-समझकर करें.

Love. भावनाएं भीतर दब सकती हैं, संवाद जरूरी है.

Health. जोड़ों और थकान से जुड़ी परेशानी.

Lucky Color. स्लेटी.

Lucky Number. 8

कुंभ राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रातः काल में चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है और साथ ही बसंत पंचमी का पर्व भी है. यह संयोग आपके लिए बौद्धिक जागरूकता और आत्मचिंतन को विशेष रूप से सक्रिय करता है. शुक्ल पंचमी का प्रभाव आज आपके विचारों और निर्णयों को गहराई देगा.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आप भविष्य, समाज और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर गंभीरता से विचार करेंगे. बसंत पंचमी के कारण आज सीखने, पढ़ने या किसी नई विचारधारा को अपनाने का मन बनेगा. यह समय आत्मविकास के लिए अत्यंत अनुकूल है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी. आप भीतर से थोड़े अस्थिर महसूस कर सकते हैं. इसी दौरान 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस समय बड़े निर्णय, स्थान परिवर्तन या नई शुरुआत से बचना ही बेहतर है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन देगा. यह समय योजना बनाने, शोध करने या किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय, परिघ योग आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता के साथ-साथ अनुशासन भी आवश्यक है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको अंदर से स्थिर करेगा.

Career. पर्दे के पीछे की तैयारी आगे फल देगी.

Finance. खर्च नियंत्रण में रखें.

Love. दूरी या मौन महसूस हो सकता है.

Health. अनिद्रा और मानसिक बेचैनी.

Lucky Color. नीला.

Lucky Number. 4

मीन राशिफल (Pisces)

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक परिपक्वता और आत्मसंरक्षण का है. शुक्ल पंचमी के साथ बसंत पंचमी का पर्व यह संकेत देता है कि आज मन, भावना और ज्ञान तीनों का संतुलन आवश्यक है. प्रातः काल में चंद्रमा कुंभ राशि में होने से आप अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर समझने की कोशिश करेंगे.

प्रातः काल, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको संवेदनशील और विचारशील बनाएगा. यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और रचनात्मक सोच के लिए उपयुक्त है. बसंत पंचमी के कारण आज कला, संगीत, लेखन या आध्यात्मिक विषयों की ओर झुकाव बढ़ सकता है.

8 बजकर 34 मिनट के बाद, चंद्रमा आपकी ही राशि मीन में प्रवेश करेगा, जिससे भावनाएं और गहरी होंगी. आप दूसरों की पीड़ा को जल्दी महसूस करेंगे. इसी समय 11 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में भावनात्मक निर्णय या आर्थिक प्रतिबद्धता से बचना जरूरी है.

दोपहर में, 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मानसिक शांति और सही दिशा देगा. यह समय प्रार्थना, अध्ययन या किसी रचनात्मक कार्य के लिए श्रेष्ठ है.

शाम के समय, परिघ योग आपको भीतर से मजबूत बनाएगा. आप समझ पाएंगे कि सीमाएं तय करना भी आत्मरक्षा का एक रूप है. बसंत पंचमी का प्रभाव आपको भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगा.

Career. सहयोग और मार्गदर्शन से अवसर मिलेंगे.

Finance. आय ठीक रहेगी, खर्च संतुलित रखें.

Love. समझ और धैर्य की आवश्यकता रहेगी.

Health. थकान और पैरों से जुड़ी समस्या.

Lucky Color. समुद्री हरा.

Lucky Number. 7

