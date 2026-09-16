Balram Jayanti 2026: आज बलराम जयंती पर भगवान बलराम के हाथ में दिखाई देने वाला हल केवल उनका आयुध नहीं, बल्कि खेती, श्रम और धरती से जुड़ाव का प्रतीक भी है. इसी कारण उन्हें हलधर और हलायुध कहा जाता है. शहरों में रहने वाले कई परिवारों के सामने यह सवाल आता है कि घर में हल नहीं है तो पूजा कैसे की जाए? इसका सीधा उत्तर है, इस दिन पूजा भगवान बलराम की होती है, असली हल रखना अनिवार्य नहीं है.

हल नहीं तो पूजा में क्या रखें?

पूजा के स्थान पर भगवान बलराम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जा सकती है. ऐसी तस्वीर मिले जिसमें उनके हाथ में हल और मूसल दिखाई दे रहे हों तो बेहतर है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं. भगवान कृष्ण और बलराम की संयुक्त तस्वीर रखकर भी पूजन किया जा सकता है.

यदि परिवार हल को प्रतीक के रूप में पूजा में शामिल करना चाहता है तो सफेद कागज पर हल का साफ चित्र बनाकर भगवान के पास रखा जा सकता है. बाजार में मिलने वाला छोटा लकड़ी या मिट्टी का सजावटी हल भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह केवल एक प्रतीकात्मक घरेलू व्यवस्था है, कोई अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं.

हल के स्थान पर चाकू, लोहे की छड़ या कोई नुकीला औजार रखना उचित नहीं है. गंदे अथवा जंग लगे उपकरण भी पूजा की चौकी पर न रखें. पूजा के लिए वास्तविक कृषि उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं है.

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घर पर ऐसे करें बलराम जी की पूजा

सुबह स्नान के बाद पूजा का स्थान साफ करें और चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं. भगवान बलराम की तस्वीर स्थापित कर जल, चंदन, अक्षत, फूल और धूप-दीप अर्पित करें. इसके बाद मन में भगवान बलराम का ध्यान करते हुए ॐ बलभद्राय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप किया जा सकता है.

भोग में मौसमी फल, माखन-मिश्री, खीर अथवा घर में बना कोई सात्त्विक व्यंजन रखें. परिवार की परंपरा हो तो भोग पर तुलसी का पत्ता भी रखा जा सकता है. पूजा के अंत में भगवान से शारीरिक बल के साथ धैर्य, सही निर्णय लेने की शक्ति और परिश्रम का सम्मान करने की प्रार्थना करें. किसान या कृषि से जुड़े लोगों की सहायता का संकल्प लेना भी पर्व के भाव से जुड़ने का व्यावहारिक तरीका हो सकता है.

बलराम जयंती 2026 का मुहूर्त

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार बलराम जयंती बुधवार, 16 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. षष्ठी तिथि 16 सितंबर को सुबह 8:59 बजे शुरू होकर 17 सितंबर को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी. पूजा का मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बताया गया है. शहर बदलने पर समय में अंतर संभव है, इसलिए स्थानीय पंचांग भी देखना चाहिए.

धार्मिक परंपराओं में क्षेत्र के अनुसार पूजा-विधि अलग हो सकती है. इसलिए परिवार में कोई पुरानी परंपरा चली आ रही हो तो उसे प्राथमिकता दें. बलराम जयंती का मूल संदेश किसी विशेष वस्तु की उपलब्धता नहीं, बल्कि श्रम, सामर्थ्य और धरती के प्रति सम्मान है.

FAQ

क्या बलराम जयंती पर असली हल रखना जरूरी है?

नहीं. पूजा भगवान बलराम की होती है. उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखकर सामान्य विधि से पूजन किया जा सकता है.

घर में हल नहीं हो तो पूजा में क्या रख सकते हैं?

भगवान बलराम की हल सहित तस्वीर, कृष्ण-बलराम का संयुक्त चित्र या मिट्टी अथवा लकड़ी का छोटा प्रतीकात्मक हल रखा जा सकता है.

क्या कागज पर हल बनाकर पूजा में रख सकते हैं?

हां, घरेलू स्तर पर स्वच्छ कागज पर बना हल का चित्र प्रतीक के रूप में रखा जा सकता है. यह कोई अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं है.

क्या कृष्ण-बलराम की संयुक्त तस्वीर से पूजा हो सकती है?

हां, भगवान कृष्ण और बलराम की संयुक्त तस्वीर रखकर श्रद्धापूर्वक पूजन किया जा सकता है.

बलराम जी का सरल मंत्र क्या है?

पूजा के दौरान ॐ बलभद्राय नमः मंत्र का 11 अथवा 21 बार जप किया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.