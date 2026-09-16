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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBalram Jayanti 2026: घर में हल नहीं तो किस चीज की पूजा करें?

Balram Jayanti 2026: घर में हल नहीं तो किस चीज की पूजा करें?

Balram Jayanti 2026: बलराम जयंती पर घर में हल न हो तो क्या करें? जानें भगवान बलराम की तस्वीर, प्रतीकात्मक हल और सामान्य सामग्री से पूजा करने का सरल तरीका.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Sep 2026 09:05 AM (IST)
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Balram Jayanti 2026: आज बलराम जयंती पर भगवान बलराम के हाथ में दिखाई देने वाला हल केवल उनका आयुध नहीं, बल्कि खेती, श्रम और धरती से जुड़ाव का प्रतीक भी है. इसी कारण उन्हें हलधर और हलायुध कहा जाता है. शहरों में रहने वाले कई परिवारों के सामने यह सवाल आता है कि घर में हल नहीं है तो पूजा कैसे की जाए? इसका सीधा उत्तर है, इस दिन पूजा भगवान बलराम की होती है, असली हल रखना अनिवार्य नहीं है.

हल नहीं तो पूजा में क्या रखें?

पूजा के स्थान पर भगवान बलराम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जा सकती है. ऐसी तस्वीर मिले जिसमें उनके हाथ में हल और मूसल दिखाई दे रहे हों तो बेहतर है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं. भगवान कृष्ण और बलराम की संयुक्त तस्वीर रखकर भी पूजन किया जा सकता है.

यदि परिवार हल को प्रतीक के रूप में पूजा में शामिल करना चाहता है तो सफेद कागज पर हल का साफ चित्र बनाकर भगवान के पास रखा जा सकता है. बाजार में मिलने वाला छोटा लकड़ी या मिट्टी का सजावटी हल भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह केवल एक प्रतीकात्मक घरेलू व्यवस्था है, कोई अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं.

हल के स्थान पर चाकू, लोहे की छड़ या कोई नुकीला औजार रखना उचित नहीं है. गंदे अथवा जंग लगे उपकरण भी पूजा की चौकी पर न रखें. पूजा के लिए वास्तविक कृषि उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं है.

यह भी पढ़ें- Balram Jayanti 2026: आज बलराम जयंती, इस दिन हल की पूजा करने से क्या होता है

यह भी पढ़ें- Panchang Today 16 September 2026: 16 सितंबर 2026, बलराम जयंती पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

घर पर ऐसे करें बलराम जी की पूजा

सुबह स्नान के बाद पूजा का स्थान साफ करें और चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं. भगवान बलराम की तस्वीर स्थापित कर जल, चंदन, अक्षत, फूल और धूप-दीप अर्पित करें. इसके बाद मन में भगवान बलराम का ध्यान करते हुए ॐ बलभद्राय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जप किया जा सकता है.

भोग में मौसमी फल, माखन-मिश्री, खीर अथवा घर में बना कोई सात्त्विक व्यंजन रखें. परिवार की परंपरा हो तो भोग पर तुलसी का पत्ता भी रखा जा सकता है. पूजा के अंत में भगवान से शारीरिक बल के साथ धैर्य, सही निर्णय लेने की शक्ति और परिश्रम का सम्मान करने की प्रार्थना करें. किसान या कृषि से जुड़े लोगों की सहायता का संकल्प लेना भी पर्व के भाव से जुड़ने का व्यावहारिक तरीका हो सकता है.

बलराम जयंती 2026 का मुहूर्त

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार बलराम जयंती बुधवार, 16 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. षष्ठी तिथि 16 सितंबर को सुबह 8:59 बजे शुरू होकर 17 सितंबर को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी. पूजा का मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बताया गया है. शहर बदलने पर समय में अंतर संभव है, इसलिए स्थानीय पंचांग भी देखना चाहिए.

धार्मिक परंपराओं में क्षेत्र के अनुसार पूजा-विधि अलग हो सकती है. इसलिए परिवार में कोई पुरानी परंपरा चली आ रही हो तो उसे प्राथमिकता दें. बलराम जयंती का मूल संदेश किसी विशेष वस्तु की उपलब्धता नहीं, बल्कि श्रम, सामर्थ्य और धरती के प्रति सम्मान है.

FAQ

क्या बलराम जयंती पर असली हल रखना जरूरी है?
नहीं. पूजा भगवान बलराम की होती है. उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखकर सामान्य विधि से पूजन किया जा सकता है.

घर में हल नहीं हो तो पूजा में क्या रख सकते हैं?
भगवान बलराम की हल सहित तस्वीर, कृष्ण-बलराम का संयुक्त चित्र या मिट्टी अथवा लकड़ी का छोटा प्रतीकात्मक हल रखा जा सकता है.

क्या कागज पर हल बनाकर पूजा में रख सकते हैं?
हां, घरेलू स्तर पर स्वच्छ कागज पर बना हल का चित्र प्रतीक के रूप में रखा जा सकता है. यह कोई अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं है.

क्या कृष्ण-बलराम की संयुक्त तस्वीर से पूजा हो सकती है?
हां, भगवान कृष्ण और बलराम की संयुक्त तस्वीर रखकर श्रद्धापूर्वक पूजन किया जा सकता है.

बलराम जी का सरल मंत्र क्या है?
पूजा के दौरान ॐ बलभद्राय नमः मंत्र का 11 अथवा 21 बार जप किया जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 16 Sep 2026 09:05 AM (IST)
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