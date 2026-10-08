नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'

पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर में उप-चुनाव रिजल्ट से पहले टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. पूर्व सीएम ने कहा कि उप-चुनाव हुआ ही नहीं. ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इन लोगों ने ईवीएम में ही गड़बड़ी कर दिया है.

उन्होंने कोलकाता में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, ''आपकी पुलिस ने छापा मारा, पुलिस ने ही बटन दबाया. लोगों को वोट देने से रोक दिया, आधार कार्ड छीन लिए. सभी दलों ने ऐसा ही कहा है. मैंने खुद तो नहीं देखी है. कोई चुनाव ही नहीं हुआ. चुनाव से पहले बीजेपी के नेता भविष्यणवाणी कर रहे हैं कि इतने वोटों से जीतेंगे. इसे कहते हैं छापा वोट, लूट का वोट.''

#WATCH | Kolkata: On the Rejinagar Assembly constituency by-election, Former West Bengal CM Mamata Banerjee says, "The by-election didn't even take place properly. The point is, there shouldn't be any rigging during the counting, yet the EVMs were rigged. Your police went and conducted raids; your police went and pressed the buttons. People didn't even get to cast their votes; their Aadhaar cards were snatched away. You must have heard all the parties speak about this. I didn't see it myself, but essentially, no election took place at all. Have you ever heard BJP leaders predicting exactly how many votes they would win by? That implies calculated votes, rigged votes, stamped votes, and votes obtained through looting..." — ANI (@ANI) October 8, 2026

रिजल्ट पर सीएम ने क्या कहा?

नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों ही हाई-प्रोफाइल सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले गए थे. कल 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी. बीजेपी का कहना है कि वो नंदीग्राम में 50 हजार वोटों से जीत दर्ज करेगी. वहीं रेजीनगर में भी जीत मिलेगी.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, "दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी. नंदीग्राम में हम बड़े अंतर से जीतेंगे. रेजीनगर में भी BJP को जीत के लिए जरूरी वोट मिल गए हैं."

विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से जीत दर्ज की थी. भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था. इसके बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया था.

रेजीनगर में किसके बीच मुकाबला

नंदीग्राम में 79.39 प्रतिशत और रेजीनगर में 78.42 प्रतिशत वोटिंग हुई है. रेजीनगर सीट AJUP प्रमुख हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. एजीयूपी ने हुमांयू कबीर के बेट गुलाम नबी आजाद को यहां से उम्मीदवार बनाया है. हुमायूं कबीर ने 2026 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नौदा दोनों सीटें जीती थीं. इसके बाद उन्होंने रेजीनगर से इस्तीफा दे दिया.

रेजीनगर में BJP ने सखराव सरकार, TMC ने रबीउल आलम चौधरी, टीएमसी के बागी गुट ने सफियुज्जमान शेख, कांग्रेस ने मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और CPI(M) ने सैयद असद अली को टिकट दिया.

वहीं नंदीग्राम से BJP ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है. वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अधिकारी से मिलने के बाद अपना नाम वापस ले लिया था. इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन किया. उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि उन्हें जमानत मिल गई. रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी TMC गुट ने मोहम्मद एतेशामुल हक को मैदान में उतारा.