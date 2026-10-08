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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'

नंदीग्राम में रिजल्ट से पहले ममता बनर्जी ने मान ली हार! कहा 'भविष्यवाणी सुनी है कि...'

टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और रेजीनगर में उप-चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 08 Oct 2026 03:18 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर में उप-चुनाव रिजल्ट से पहले टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. पूर्व सीएम ने कहा कि उप-चुनाव हुआ ही नहीं. ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इन लोगों ने ईवीएम में ही गड़बड़ी कर दिया है.

उन्होंने कोलकाता में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, ''आपकी पुलिस ने छापा मारा, पुलिस ने ही बटन दबाया. लोगों को वोट देने से रोक दिया, आधार कार्ड छीन लिए. सभी दलों ने ऐसा ही कहा है. मैंने खुद तो नहीं देखी है. कोई चुनाव ही नहीं हुआ. चुनाव से पहले बीजेपी के नेता भविष्यणवाणी कर रहे हैं कि इतने वोटों से जीतेंगे. इसे कहते हैं छापा वोट, लूट का वोट.''

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रिजल्ट पर सीएम ने क्या कहा?

नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों ही हाई-प्रोफाइल सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले गए थे. कल 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी. बीजेपी का कहना है कि वो नंदीग्राम में 50 हजार वोटों से जीत दर्ज करेगी. वहीं रेजीनगर में भी जीत मिलेगी.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, "दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी. नंदीग्राम में हम बड़े अंतर से जीतेंगे. रेजीनगर में भी BJP को जीत के लिए जरूरी वोट मिल गए हैं."

विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से जीत दर्ज की थी. भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था. इसके बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया था.

रेजीनगर में किसके बीच मुकाबला

नंदीग्राम में 79.39 प्रतिशत और रेजीनगर में 78.42 प्रतिशत वोटिंग हुई है. रेजीनगर सीट AJUP प्रमुख हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. एजीयूपी ने हुमांयू कबीर के बेट गुलाम नबी आजाद को यहां से उम्मीदवार बनाया है. हुमायूं कबीर ने 2026 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नौदा दोनों सीटें जीती थीं. इसके बाद उन्होंने रेजीनगर से इस्तीफा दे दिया.

रेजीनगर में BJP ने सखराव सरकार, TMC ने रबीउल आलम चौधरी, टीएमसी के बागी गुट ने सफियुज्जमान शेख, कांग्रेस ने मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और CPI(M) ने सैयद असद अली को टिकट दिया.

वहीं नंदीग्राम से BJP ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है. वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने अधिकारी से मिलने के बाद अपना नाम वापस ले लिया था. इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन किया. उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि उन्हें जमानत मिल गई. रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी TMC गुट ने मोहम्मद एतेशामुल हक को मैदान में उतारा.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 08 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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