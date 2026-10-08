Saptahik Rashifal: नवरात्रि के इस सप्ताह काम की बातचीत और निजी रिश्ते साथ-साथ ध्यान मांगेंगे. मेष राशि वालों के लिए साझेदारी की शर्तें अहम होंगी, मिथुन को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है और मकर को काम की जिम्मेदारी संभालनी होगी. तुला राशि वाले अपनी पसंद पर दोबारा विचार कर सकते हैं. सप्ताह के आखिर में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इसलिए शुरुआत और अंत के संकेत एक जैसे नहीं रहेंगे.

दृक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू होगी. 16 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन और 17 अक्टूबर को सरस्वती पूजा है. सूर्य 17 अक्टूबर की शाम 7:57 बजे कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेगा.

मंगल इसी दिन दोपहर 12:56 बजे अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा; उसकी राशि कर्क ही रहेगी. शुक्र पूरे सप्ताह वक्री रहेगा.

चंद्रमा 11 अक्टूबर की सुबह 10:04 बजे कन्या से तुला में, 13 अक्टूबर की शाम 7:12 बजे वृश्चिक में, 16 अक्टूबर की सुबह 6:47 बजे धनु में और 18 अक्टूबर की शाम 7:33 बजे मकर में जाएगा. सभी समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं. नीचे का फलादेश इन गोचरों की चंद्र राशि से भाव स्थिति की ज्योतिषीय व्याख्या है.

सप्ताह की शुरुआत में कोई प्रस्ताव पसंद आ सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करने से पहले जिम्मेदारी समझें. सातवें भाव में बुध और वक्री शुक्र काम की साझेदारी तथा समझौते को प्रमुख बनाते हैं. 11–13 अक्टूबर मुलाकात और बातचीत आगे बढ़ सकती है. 14–15 अक्टूबर साझा पैसे, भुगतान या दस्तावेज में अटकाव संभव है. 16–18 अक्टूबर पढ़ाई, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा.

प्रेम संबंध में दोनों की अपेक्षाएं अलग निकल सकती हैं. केवल हामी भरने से परेशानी टलेगी नहीं. सिंगल लोगों के लिए परिचित व्यक्ति से नजदीकी का संकेत है. 17 अक्टूबर की शाम के बाद सूर्य सातवें भाव में आएगा; अपनी बात मनवाने की जिद से बचें. घर की खरीदारी और आने-जाने का खर्च बढ़ सकता है.

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

काम में सुधार और दोबारा मेहनत की जरूरत पड़ सकती है. छठे भाव में बुध तथा वक्री राशि स्वामी शुक्र लंबित आवेदन, ऑफिस की प्रक्रिया और रोजमर्रा की व्यवस्था को प्रमुख बनाते हैं. 11–13 अक्टूबर जरूरी काम निपटाएं. 14–15 अक्टूबर सहयोगी या क्लाइंट के साथ चर्चा होगी. 16–18 अक्टूबर साझा पैसे और किसी अधूरी शर्त को ध्यान से देखें.

रिश्ते में शिकायत का कारण समय की कमी या असमान जिम्मेदारी हो सकती है. सामने वाले की मदद करते हुए अपनी जरूरत भी बताएं. 17 अक्टूबर की शाम से सूर्य छठे भाव में आएगा, जिससे प्रतियोगिता और काम की जिम्मेदारी प्रमुख होंगी. त्योहार का खर्च करते समय बाकी भुगतान नजरअंदाज न करें.

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

अपना काम दिखाने के लिए सप्ताह की शुरुआत उपयोगी रह सकती है. पंचम भाव में राशि स्वामी बुध प्रस्तुति, लेखन, डिजाइन और पढ़ाई में अभिव्यक्ति को बल देता है. 11–13 अक्टूबर तैयार प्रोजेक्ट सामने रख सकते हैं. 14–15 अक्टूबर सुधार और अभ्यास का समय रहेगा. 16–18 अक्टूबर सहयोगी की मदद से कोई मुश्किल हिस्सा सुलझ सकता है.

वक्री शुक्र प्रेम जीवन में पुराने आकर्षण पर दोबारा सोचने का संकेत देता है. किसी के संपर्क करने से उसका इरादा अपने आप स्पष्ट नहीं हो जाता. 17 अक्टूबर की शाम के बाद सूर्य पंचम भाव में पहुंचेगा; प्रदर्शन और पहचान पाने की इच्छा बढ़ सकती है. मनोरंजन या डेट पर खर्च बजट देखकर करें.

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

घर की जरूरत और अपने काम की समयसीमा टकरा सकती है. चौथे भाव में बुध तथा वक्री शुक्र रहने की व्यवस्था, घरेलू खरीदारी और परिवार के पुराने फैसलों पर चर्चा कराते हैं. 11–13 अक्टूबर इन्हीं मामलों में समय जा सकता है. 14–15 अक्टूबर पढ़ाई और रचनात्मक काम के लिए जगह निकालें. 16–18 अक्टूबर लंबित जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

राशि स्वामी चंद्रमा का बदलता गोचर सप्ताह में प्राथमिकताएं बदलता रहेगा. आपकी राशि में मंगल होने से नाराजगी जल्दी बाहर आ सकती है. पार्टनर या परिवार से असहमति पर तुरंत अंतिम फैसला न दें. 17 अक्टूबर की शाम के बाद सूर्य चौथे भाव में आएगा; घर में अधिकार और जिम्मेदारी का सवाल उठ सकता है.

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

आवेदन भेजना, किसी परिचित से काम की बात करना या अपना प्रस्ताव रखना शुरुआत में उपयोगी रहेगा. तीसरे भाव में बुध और वक्री शुक्र पुराने प्रयास को सुधारकर फिर आगे बढ़ाने का संकेत देते हैं. 14–15 अक्टूबर घर की जरूरतें समय मांगेंगी. 16–18 अक्टूबर पढ़ाई, प्रस्तुति या रचनात्मक काम में रुचि बढ़ सकती है.

राशि स्वामी सूर्य 17 अक्टूबर की शाम तीसरे भाव में आएगा. उसके बाद पहल और संवाद प्रमुख होंगे, लेकिन तुरंत जवाब मिलने की अपेक्षा न रखें. प्यार में संदेश का गलत अर्थ निकल सकता है. जरूरी बात फोन पर करें. यात्रा और किसी उपकरण की खरीद में कुल खर्च पहले देखें.

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अपनी मेहनत की कीमत पर बात करनी पड़ सकती है. दूसरे भाव में राशि स्वामी बुध और वक्री शुक्र फीस, कमाई तथा परिवार के खर्च को प्रमुख बनाते हैं. 11–13 अक्टूबर भुगतान या बजट की चर्चा संभव है. 14–15 अक्टूबर संपर्क और छोटे सफर उपयोगी रहेंगे. 16–18 अक्टूबर घर की जिम्मेदारी पढ़ाई या काम का समय कम कर सकती है.

प्रेम संबंध में बात सही होते हुए भी लहजा परेशानी बढ़ा सकता है. पुरानी शिकायत को ताने में न बदलें. 17 अक्टूबर की शाम सूर्य दूसरे भाव में आएगा; परिवार में आपकी बात पर प्रतिक्रिया तेज हो सकती है. कोई महंगी चीज खरीदने से पहले देखें कि उसका खर्च बाकी जरूरतों को कितना प्रभावित करेगा.

तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल

अपने अगले कदम को लेकर राय बदल सकती है. आपकी राशि में बुध और वक्री राशि स्वामी शुक्र नौकरी, सहयोग तथा व्यक्तिगत पसंद की समीक्षा का संकेत देते हैं. 11–13 अक्टूबर अपनी बात रखने का मन बनेगा. 14–15 अक्टूबर पैसे और परिवार की जरूरतें सामने आएंगी. 16–18 अक्टूबर आवेदन, संपर्क और छोटे काम आगे बढ़ा सकते हैं.

पुराने रिश्ते में लौटने की इच्छा हो तो दूरी की वजह पर पहले बात करें. 17 अक्टूबर की शाम सूर्य आपकी राशि में आएगा. तुला सूर्य की नीच राशि है, लेकिन इससे हर व्यक्ति के लिए नुकसान तय नहीं होता. इस अवधि में आलोचना पर प्रतिक्रिया संभालें और अपनी क्षमता से अधिक वादा न करें.

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में पर्दे के पीछे का काम और खर्च प्रमुख रहेगा. बारहवें भाव में बुध तथा वक्री शुक्र यात्रा, पुराने भुगतान या किसी निजी योजना पर पुनर्विचार करा सकते हैं. 14–15 अक्टूबर चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा; तब जरूरी बातचीत और काम सामने रखने का उत्साह बढ़ सकता है. 16–18 अक्टूबर कमाई तथा परिवार का हिसाब देखें.

राशि स्वामी मंगल नौवें भाव में है. वरिष्ठ या मार्गदर्शक की सलाह से असहमति हो तो कारण समझें. दशमेश सूर्य 17 अक्टूबर की शाम बारहवें भाव में जाएगा; उसके बाद दूर के काम या अतिरिक्त तैयारी पर ध्यान जा सकता है. निजी रिश्ते में अनुमान लगाने के बजाय स्पष्ट सवाल पूछें.

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल

किसी संपर्क से सहयोग या कमाई की जानकारी मिल सकती है. ग्यारहवें भाव में बुध और वक्री शुक्र पुराने समूह या अधूरे प्रस्ताव को फिर चर्चा में ला सकते हैं. 11–13 अक्टूबर बातचीत आगे बढ़ाएं. 14–15 अक्टूबर तैयारी और खर्च प्रमुख होंगे. 16–18 अक्टूबर चंद्रमा आपकी राशि में रहने से अपना पक्ष रखने का उत्साह बढ़ेगा.

दोस्ती में आकर्षण पैदा हो सकता है, लेकिन दोनों इस संबंध को एक जैसा देखते हों, यह जरूरी नहीं. साझा काम में अपना हिस्सा स्पष्ट करें. 17 अक्टूबर की शाम सूर्य ग्यारहवें भाव में पहुंचेगा; वरिष्ठों और पेशेवर संपर्कों से जुड़ने पर ध्यान बढ़ सकता है. संभावित कमाई के भरोसे खर्च न बढ़ाएं.

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल

नौकरी की भूमिका या पुराने प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है. दशम भाव में बुध और वक्री शुक्र काम की शर्तों तथा जिम्मेदारी की समीक्षा का संकेत देते हैं. 11–13 अक्टूबर अपनी प्रगति बताएं. 14–15 अक्टूबर टीम से मदद मिल सकती है. 16–18 अक्टूबर अधूरा काम और तैयारी समय मांगेंगे.

रिश्ते में सहयोग बराबर है या नहीं, यह सवाल उठ सकता है. व्यस्तता के बीच पार्टनर को अपना कार्यक्रम बताएं. 17 अक्टूबर की शाम सूर्य दशम भाव में आएगा; उसके बाद जिम्मेदारी या समीक्षा प्रमुख हो सकती है. गोचर अकेले नौकरी जाने का प्रमाण नहीं है. काम के निर्देश और समयसीमा स्पष्ट रखना अधिक उपयोगी होगा.

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

आगे की पढ़ाई या दूसरे शहर में काम की योजना पर दोबारा विचार हो सकता है. नौवें भाव में बुध और वक्री शुक्र कोर्स, मार्गदर्शन तथा यात्रा के फैसले को प्रमुख बनाते हैं. 11–13 अक्टूबर सलाह लें. 14–15 अक्टूबर प्रदर्शन और जिम्मेदारी सामने आएंगे. 16–18 अक्टूबर संपर्कों से उपयोगी जानकारी मिल सकती है.

सप्तमेश सूर्य 17 अक्टूबर की शाम नौवें भाव में पहुंचेगा. पार्टनर के साथ भविष्य, यात्रा या शहर बदलने की चर्चा संभव है. सिंगल लोगों का अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति से संपर्क बढ़ सकता है. कोर्स या यात्रा पर रकम लगाने से पहले शर्तें और उपयोगिता देखें. केवल प्रचार देखकर फैसला न करें.

साझा पैसे और अधूरी जानकारी इस सप्ताह काम की गति प्रभावित कर सकते हैं. आठवें भाव में बुध तथा वक्री शुक्र पुराने हिसाब, भुगतान या समझौते की समीक्षा का संकेत देते हैं. 11–13 अक्टूबर इन्हें साफ करें. 14–15 अक्टूबर पढ़ाई और मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. 16–18 अक्टूबर पेशेवर जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

रिश्ते में भरोसे का सवाल हो तो बात टालने से उलझन बढ़ेगी. सिंगल लोगों को गहरी बातचीत आकर्षित कर सकती है, लेकिन निजी जानकारी साझा करने में समय लें. 17 अक्टूबर की शाम सूर्य आठवें भाव में पहुंचेगा; अगले दिन दस्तावेज और भुगतान में सावधानी रखें. किसी समस्या का समाधान खोजते समय जरूरी मदद मांगें.

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