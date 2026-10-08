सऊदी में एयरपोर्ट्स पर हमलों से गुस्से में भारत, चेतावनी देते हुए कहा- 'नामंजूर'

सऊदी अरब में दो दिन के अंदर दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों से तनाव बढ़ गया है. राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दक्षिणी सऊदी के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है. इस हमले में 36 लोग घायल हुए हैं. भारत ने इस हमले की निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है.

भारत रियाद में आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों की निंदा करता है, जिनमें आम नागरिकों की मौत हुई और वे घायल हुए. आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.

घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना

हम उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. हम घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. हम सऊदी अरब के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और उनके साथ खड़े हैं.

मंगलवार को हुआ पहला हमला

बता दें पहले हमला मंगलवार को आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. यहां पर मोरक्को और अल्जीरिया की दो महिलाओं की मौत हो गई. वहीं 28 लोग घायल हुए थे. कुछ घायलों की हालत मामूली से लेकर गंभीर तक बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

दूसरा हमला बुधवार को राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ. यहां पर सूडान के एक नागरिक की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं.

बता दें यमन के हूती विद्रोहियों ने दोनों एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी ली है. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई ड्रोन से निशाना बनाया गया. उन्होंने आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खमीस मुशैत एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले का भी दावा किया. उन्होंने ये भी कहा है कि इससे एयर ट्रैफिक भी प्रभावित हुई है.

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