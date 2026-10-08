नाना पाटेकर भले अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्म, अदाकारी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी. नाना पाटेकर ने कई शानदार मराठी फिल्मों में काम किया है. उनकी एक फिल्म आई थी 'माफीचा साक्षीदार', इस फिल्म को रिलीज होने के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा था. ये फिल्म दो साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही थी.

'माफीचा साक्षीदार' 1986 में रिलीज हुई थी. फिल्म का जॉनर क्राइम था. फिल्म में दत्ता भट्ट, बिंदु देसाई, मोहन गोखले जैसे स्टार्स थे. फिल्म रियल लाइफ घटनाओं पर बेस्ड थी. इस फिल्म में नाना पाटकर साइको विलेन बने थे. नाना पाटेकर ने इस रोल को बहुत इंटेंससिटी के साथ निभाया था. फिल्म 70 के दशक के मध्य में पुणे में हुए जोशी-अभयंकर मामले की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. बता दें कि अनुराग कश्यप की फिल्म 'पांच' भी इसी तरह की कहानी पर बेस्ड थी. लेकिन सेंसर से जुड़ी दिक्कतों के कारण फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई.

फिल्म की रिलीज में हुई दिक्कत

लोकसत्ता क मुताबिक, इस फिल्म को बनाना इतना आसान नहीं रहा था. फिल्म दो साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही. जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स पर आपत्ति जताई, तो मामले को दिल्ली में Revising कमिटी के पास भेजना पड़ा. इस सब मं मेकर्स को फिल्म रिलीज के लिए काफी स्ट्रगल किया. उनका काफी पैसा और एनर्जी लगी. फिल्म के स्क्रीनप्ले में कई बदलाव करने पड़े. बाद में, राजदत्त ने पर्सनल कारणों से निर्देशन छोड़ दिया. फिर वी. रवींद्र ने निर्देशन ने डायरेक्शन की कमान संभाली

जब कुछ सीन्स को फिर से शूट करने का डिजिसन लिया गया तो फिल्म को आखिर में हिंदी में 'फांसी का फंदा' नाम से डब करने का निर्णय लिया गया. फिल्म का हिंदी वर्जन नाना पाटेकर ने डब नहीं किया था. डबिंग आर्टिस्ट ने फिल्म को डब किया था.

मालूम हो कि नाना पाटेकर का गुरुवार को निधन आया. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. नाना पाटेकर का पुणे में अंतिम संस्कार किया जाएगा.