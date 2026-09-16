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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBalram Jayanti 2026: बलराम जयंती आज, सुबह नहीं इस समय होगी पूजा, हलछठ से अलग हैं नियम

Balram Jayanti 2026: बलराम जयंती आज, सुबह नहीं इस समय होगी पूजा, हलछठ से अलग हैं नियम

Balram Jayanti 2026: बलराम जयंती 16 सितंबर 2026 को है. जानें पूजा मुहूर्त, षष्ठी तिथि और हलछठ से इसका अंतर। दोनों के व्रत और पूजा नियम भी समझें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Sep 2026 08:01 AM (IST)
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Balram Jayanti 2026: भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम को हलधर, बलदेव, बलभद्र और दाऊजी जैसे नामों से पुकारा जाता है. उनके हाथ में हल और मूसल होने के कारण हलछठ का पर्व भी बलराम जी से जुड़ जाता है. इसी वजह से कई लोग हलछठ और बलराम जयंती को एक ही पर्व समझते हैं. हालांकि पंचांग की तिथि, पूजा का उद्देश्य और व्रत के नियम देखें तो दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है.

बलराम जयंती 2026 की तिथि और मुहूर्त

पंचांग अनुसार, बलराम जयंती बुधवार, 16 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी. यह जन्मोत्सव भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाया जाता है.

  • षष्ठी तिथि प्रारंभ: 16 सितंबर 2026 को सुबह 8:59 बजे
  • षष्ठी तिथि समाप्त: 17 सितंबर 2026 को सुबह 10:47 बजे
  • बलराम जयंती पूजा मुहूर्त: सुबह 11:02 से दोपहर 1:30 बजे तक
  • पूजा की अवधि: 2 घंटे 28 मिनट

ये समय नई दिल्ली के लिए है. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

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बलराम जयंती पर भगवान बलराम की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके पंचामृत अभिषेक, वस्त्र, फूल, चंदन और सात्विक भोग अर्पित किया जाता है. गर्ग संहिता से जुड़ी बलराम जन्म कथा पढ़ने या सुनने की भी परंपरा है. ब्रज क्षेत्र के बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर में इस दिन विशेष अभिषेक, शृंगार और उत्सव होता है.

हलछठ 2026 कब मनाया गया?

हलछठ या हलषष्ठी का व्रत 2 सितंबर 2026 को रखा गया था. इसकी षष्ठी तिथि 2 सितंबर को सुबह 6:12 बजे शुरू होकर 3 सितंबर को सुबह 4:25 बजे समाप्त हुई. यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी थी, जबकि 16 सितंबर की बलराम जयंती शुक्ल पक्ष की षष्ठी है.

हलछठ को हरछठ, ललही छठ और कमर छठ भी कहा जाता है. यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से रखती हैं. इसमें हल, खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़े नियम प्रमुख होते हैं.

दोनों की पूजा के नियम कैसे अलग हैं?

बलराम जयंती मुख्य रूप से भगवान बलराम का जन्मोत्सव है. इसमें अभिषेक, शृंगार, आरती, मंत्र-जप और भोग पर जोर रहता है. दूसरी ओर, हलछठ संतान की मंगलकामना से रखा जाने वाला क्षेत्रीय व्रत है.

हलछठ में कई स्थानों पर हल से जोते खेत में पैदा हुए अनाज और सब्जियां नहीं खाई जातीं. गाय के दूध तथा उससे बने पदार्थों से भी परहेज करने की परंपरा मिलती है. पसई के चावल, महुआ और भैंस के दूध से बनी चीजों का प्रयोग कुछ क्षेत्रों में किया जाता है. ये नियम स्थानीय और पारिवारिक परंपरा के अनुसार बदल सकते हैं.

क्या दोनों एक ही पर्व हैं?

दोनों पर्व भगवान बलराम से जुड़े हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार इन्हें एक ही पर्व कहना पूरी तरह सही नहीं होगा. हलछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी का संतान-केंद्रित व्रत है, जबकि बलराम जयंती भाद्रपद शुक्ल षष्ठी पर मनाया जाने वाला बलराम जन्मोत्सव है. समान देवता और 'छठ' नाम के कारण दोनों को अक्सर एक समझ लिया जाता है.

FAQ

1. बलराम जयंती 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार बलराम जयंती बुधवार, 16 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.

2. बलराम जयंती की पूजा का मुहूर्त क्या है?
नई दिल्ली के लिए पूजा मुहूर्त सुबह 11:02 से दोपहर 1:30 बजे तक है.

3. षष्ठी तिथि कब शुरू होगी?
षष्ठी तिथि 16 सितंबर को सुबह 8:59 बजे शुरू होकर 17 सितंबर को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी.

4. क्या बलराम जयंती और हलछठ एक ही पर्व हैं?
दोनों भगवान बलराम से जुड़े हैं, लेकिन उनकी तिथि, उद्देश्य और पूजा के नियम अलग हैं.

FAQ

1. बलराम जयंती 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार बलराम जयंती बुधवार, 16 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी.

2. बलराम जयंती की पूजा का मुहूर्त क्या है?
नई दिल्ली के लिए पूजा मुहूर्त सुबह 11:02 से दोपहर 1:30 बजे तक है.

3. षष्ठी तिथि कब शुरू होगी?
षष्ठी तिथि 16 सितंबर को सुबह 8:59 बजे शुरू होकर 17 सितंबर को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी.

4. क्या बलराम जयंती और हलछठ एक ही पर्व हैं?
दोनों भगवान बलराम से जुड़े हैं, लेकिन उनकी तिथि, उद्देश्य और पूजा के नियम अलग हैं.

5. हलछठ 2026 कब मनाया गया था?
हलछठ का व्रत 2 सितंबर 2026 को रखा गया था.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:01 AM (IST)
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Balram Jayanti 2026 Hal Chhath
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