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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang Today 16 September 2026: 16 सितंबर 2026, बलराम जयंती पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang Today 16 September 2026: 16 सितंबर 2026, बलराम जयंती पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Panchang 16 September 2026: आज बलराम जयंती और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 16 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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Hindi Panchang, 16 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है. आज बलराम जयंती है. भगवान बलराम के हाथों में हल और मूसल उनके स्वरूप की विशेष पहचान हैं, इसलिए उन्हें हलधर और बलदाऊ नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भक्त भगवान बलराम की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं.

मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक बलराम जी की आराधना करने से जीवन में साहस, शक्ति और स्थिरता आती है.

16 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष पंचमी, सुबह लगभग 8:59 बजे तक, इसके बाद षष्ठी
  • वारबुधवार
  • नक्षत्रविशाखा, शाम लगभग 5:23 बजे तक, इसके बाद अनुराधा
  • योगवैधृति, दोपहर लगभग 12:20 बजे तक, इसके बाद विष्कंभ, अमृत सिद्धि, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग
  • करणबालव, सुबह लगभग 8:59 बजे तक, इसके बाद कौलव
  • चंद्र राशितुला, सुबह लगभग 11:47 बजे तक, इसके बाद वृश्चिक
  • सूर्य राशिसिंह
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:06 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:25 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:33 से 5:19 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:56 से 6:06 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:40 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:19 से 3:08 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:25 से 6:48 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:25 से 7:35 बजे
  • अमृत काल: सुबह लगभग 7:50 से 9:34 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:53 से 12:40 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: दोपहर लगभग 12:15 से 1:48 बजे
  • यमगण्ड: सुबह लगभग 7:39 से 9:11 बजे
  • गुलिक काल: सुबह लगभग 10:43 से 12:15 बजे
  • दुर्मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:40 बजे
  • वर्ज्य: रात लगभग 9:47 से 11:33 बजे
  • भद्रा: 16 सितंबर को भद्रा नहीं है.

ग्रहों की स्थिति – 16 सितंबर 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कन्या राशि, उच्च एवं स्वगृही
  • गुरु – कर्क राशि, उच्च
  • शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
  • शनि – मीन राशि, वक्री
  • राहु – कुंभ राशि, वक्री
  • केतु – सिंह राशि, वक्री

16 सितंबर का राशिफल

मेष राशि

करियर में प्रदर्शन सुधरेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी और परिवार में सुखद माहौल रहेगा.

वृषभ राशि

कारोबार में विस्तार के अवसर मिलेंगे, अटका धन वापस आ सकता है और लव लाइफ में खुशियां आएंगी.

मिथुन राशि

शिक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, तनाव दूर होगा लेकिन बढ़ते खर्च पर नियंत्रण रखें.

कर्क राशि

करियर में नए अवसर मिलेंगे, आमदनी बढ़ेगी और परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

सिंह राशि

नौकरी-व्यापार में लाभ मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कन्या राशि

कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.

तुला राशि

मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आर्थिक लेनदेन और बड़े फैसलों में सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि

मुश्किल काम पूरे होंगे, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे.

धनु राशि

करियर में बदलाव के अवसर मिलेंगे, सहयोग से काम पूरे होंगे और आर्थिक लाभ हो सकता है.

मकर राशि

कारोबार और नौकरी में विरोधियों से सावधान रहें, बैंकिंग से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है.

कुंभ राशि

कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक विवाद से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें.

मीन राशि

व्यापार और शिक्षा में सफलता मिलेगी, आर्थिक प्रयास रंग लाएंगे लेकिन अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं.

संतान प्राप्ति में आ रही बाधा को दूर करने के लिए, बलराम जयंती के दिन एक नारियल पर स्वास्तिक बनाएं और संध्या काल में इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें.

लकी कलर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:40 AM (IST)
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