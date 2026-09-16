Panchang Today 16 September 2026: 16 सितंबर 2026, बलराम जयंती पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 16 September 2026: आज बलराम जयंती और बुधवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 16 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है. आज बलराम जयंती है. भगवान बलराम के हाथों में हल और मूसल उनके स्वरूप की विशेष पहचान हैं, इसलिए उन्हें हलधर और बलदाऊ नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भक्त भगवान बलराम की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं.
मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक बलराम जी की आराधना करने से जीवन में साहस, शक्ति और स्थिरता आती है.
16 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष पंचमी, सुबह लगभग 8:59 बजे तक, इसके बाद षष्ठी
- वार – बुधवार
- नक्षत्र – विशाखा, शाम लगभग 5:23 बजे तक, इसके बाद अनुराधा
- योग – वैधृति, दोपहर लगभग 12:20 बजे तक, इसके बाद विष्कंभ, अमृत सिद्धि, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग
- करण – बालव, सुबह लगभग 8:59 बजे तक, इसके बाद कौलव
- चंद्र राशि – तुला, सुबह लगभग 11:47 बजे तक, इसके बाद वृश्चिक
- सूर्य राशि – सिंह
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:06 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:25 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:33 से 5:19 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:56 से 6:06 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:40 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:19 से 3:08 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:25 से 6:48 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:25 से 7:35 बजे
- अमृत काल: सुबह लगभग 7:50 से 9:34 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:53 से 12:40 बजे
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: दोपहर लगभग 12:15 से 1:48 बजे
- यमगण्ड: सुबह लगभग 7:39 से 9:11 बजे
- गुलिक काल: सुबह लगभग 10:43 से 12:15 बजे
- दुर्मुहूर्त: लगभग 11:51 बजे से 12:40 बजे
- वर्ज्य: रात लगभग 9:47 से 11:33 बजे
- भद्रा: 16 सितंबर को भद्रा नहीं है.
ग्रहों की स्थिति – 16 सितंबर 2026
- सूर्य – सिंह राशि
- चंद्रमा – तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि, उच्च एवं स्वगृही
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि, स्वगृही/मूलत्रिकोण
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
16 सितंबर का राशिफल
उपाय
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