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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोक्या नाम में डबल 'R' लाता है दुर्भाग्य? इरफान, नुसरत और किरण खेर के इस बड़े संयोग का सच

क्या नाम में डबल 'R' लाता है दुर्भाग्य? इरफान, नुसरत और किरण खेर के इस बड़े संयोग का सच

क्या नाम में डबल 'R' लाता है दुर्भाग्य? इरफान, नुसरत और किरण खेर के जीवन से जुड़े इस बड़े वहम और ज्योतिषीय सच को जानें ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 08 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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बॉलीवुड में नाम की स्पेलिंग बदलना कोई अनोखी बात नहीं है. पर्दे पर नाम चमके, फिल्में चलें और किस्मत का साथ मिले, इसी उम्मीद में सितारे अक्सर अंकशास्त्र (Numerology) और ज्योतिष का सहारा लेते रहे हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है.

नजरें टिकी हैं तीन जाने-माने नामों पर: नुसरत भरुचा (Nushrratt Bharuccha), दिवंगत अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) और किरण खेर (Kirron Kher).

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इन तीनों के नाम में एक चीज साफ नजर आती है, दोहरा 'R' यानी 'RR'.

संयोग सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रहा. जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इन तीनों को ही बहुत भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा:

इरफान खान ने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारी का लंबे समय तक सामना किया और अंततः दुनिया छोड़ गए.
किरण खेर को मल्टीपल मायलोमा (ब्लड कैंसर) जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा.
नुसरत भरुचा अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों के दौरान वहां बुरी तरह फंस गई थीं, हालांकि बाद में वे सकुशल वतन लौट आईं.

बस फिर क्या था, इंटरनेट पर यह बात आग की तरह फैल गई कि नाम में डबल 'R' जोड़ना ही शायद किसी बड़े संकट या दुर्भाग्य की वजह बना. लेकिन क्या वाकई किसी एक अक्षर को किसी इंसान के दुख-दर्द का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

सनातन धर्म और ज्योतिष: क्या कहता है कर्म और प्रारब्ध?

सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष कभी यह नहीं सिखाते कि किसी इंसान का भाग्य सिर्फ अंग्रेजी के एक या दो अक्षरों से पलट जाएगा. धर्मग्रंथों में सुख-दुख और स्वास्थ्य को समझने के बेहद गहरे आधार बताए गए हैं:

कर्म और प्रारब्ध का नियम: हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों और इस जन्म के संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध भोगती है. जीवन में कब कौन सा रोग, संकट या संघर्ष आएगा, यह सब कर्मफल के विधान से तय होता है.

कुंडली के भाव और ग्रहों की दशा: वैदिक ज्योतिष में किसी की सेहत या संकट का विचार कुंडली के छठे (रोग), आठवें (आयु व संकट) और बारहवें भाव से किया जाता है. साथ ही शनि, राहु-केतु जैसे पापी ग्रहों की महादशा और गोचर का असर पड़ता है. किसी अक्षर की वजह से ग्रह अपनी चाल नहीं बदलते.

नामकरण का वैदिक तरीका: भारतीय संस्कृति में नामकरण एक पवित्र संस्कार है. यह बच्चे के जन्म नक्षत्र, चरण और राशि के आधार पर निकाला जाता है, न कि मनमर्जी से किसी विदेशी वर्णमाला के अक्षर को दो बार लिखकर.

अंकशास्त्र में 'R' की ऊर्जा का सच

कैल्डियन अंकशास्त्र की बात करें तो अक्षर 'R' अंक 2 (चंद्रमा) के अंतर्गत आता है. ज्योतिष और अंकशास्त्र के जानकारों का मानना है कि हर अक्षर की अपनी एक ध्वनि, कंपन (Frequency) और ऊर्जा होती है.

अगर 'R' के आकार को देखें, तो यह ऊपर से बंधा हुआ (स्थिरता) और नीचे से खुला हुआ (गतिशीलता और संवेदनशीलता) दिखाई देता है. जब यह दो बार आता है, तो नाम में यह ऊर्जा थोड़ी ज्यादा उभरकर सामने आती है. लेकिन ऊर्जा का गहरा होना अपने आप में किसी 'शाप' या 'अशुभ संकेत' का सबूत नहीं है.

आधी-अधूरी बातों से अंधविश्वास कैसे बनता है?

भविष्यवक्ता ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, केवल दो-तीन मामलों को देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना या डर का माहौल बनाना सही नहीं है. यह ज्ञान नहीं, बल्कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है. इसके पीछे कई स्पष्ट तर्क हैं:

तीनों के फैसले अलग थे: नुसरत भरुचा और किरण खेर ने अंकशास्त्र के जानकारों से सलाह लेकर अपने नाम बदले थे. वहीं, इरफान खान ने किसी अंधविश्वास या गणित के चलते ऐसा नहीं किया था; उन्होंने बस इसलिए एक और 'R' जोड़ा क्योंकि उन्हें उस नाम का उच्चारण और आवाज पसंद थी.

तर्क की कसौटी: दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके नामों में डबल 'R' आता है. उनमें से अधिकांश लोग पूरी तरह स्वस्थ, खुशहाल और सामान्य जीवन जी रहे हैं. अगर हम सिर्फ संकट झेलने वाले चुनिंदा लोगों को चुनकर अपनी राय बना लेंगे, तो यह पूर्वाग्रह होगा, कोई वैज्ञानिक या ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं.

नाम सुधार कोई शॉर्टकट नहीं: बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अक्षर जोड़ देने या हटा देने से रातों-रात किस्मत बदल जाएगी. असल में किसी नाम का विश्लेषण व्यक्ति की जन्मतिथि (मूलांक), जीवन पथ संख्या (भाग्यांक), कुंडली के ग्रह योग और पूरे नाम की कुल ऊर्जा को मिलाकर किया जाता है.

वहम छोड़ें, कर्म और आत्मबल पर भरोसा रखें

नाम में सही अक्षरों का संतुलन किसी को मानसिक शांति या सकारात्मक अहसास जरूर दे सकता है, लेकिन यह कोई जादुई ढाल नहीं है जो जीवन के हर संकट को पूरी तरह टाल दे. सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जो हर किसी के हिस्से आते हैं.

कठिन वक्त में इंसान को जो चीज उबारती है, वह है उसका आत्मबल, उचित चिकित्सा, ईश्वर में आस्था और कर्म करने का हौसला. इसलिए नुसरत, इरफान या किरण खेर की आपबीती को देखकर डबल 'R' से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है. अक्षरों के फेर में उलझने से कहीं बेहतर है कि हम अपनी सेहत, सोच और सत्कर्मों पर ध्यान दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 08 Oct 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Irrfan Khan Kirron Kher Nushrratt Bharuccha NUMEROLOGY Alphabet R Meaning
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