Kal Ka Rashifal, 9 October 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 09:37:10 (21:37:10) बजे तक प्रभावी रहेगी (शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध), जिसके बाद सर्वपितृ अमावस्या तिथि का आरंभ होगा. वहीं उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रात 09:20:03 (21:20:03) बजे तक रहेगा, तत्पश्चात हस्त नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो सुबह 09:54:31 बजे तक विष्टि (भद्रा) करण और फिर रात 09:37:10 बजे तक शकुनि करण रहेगा. इसके अलावा रात 11:20:21 (23:20:21) बजे तक अत्यंत शुभ व कल्याणकारी ब्रह्म योग का प्रभाव बना रहेगा, जिसके बाद इंद्र योग का संयोग बनेगा.

शुक्रवार का दिन धन व ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी की उपासना के लिए समर्पित होता है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग के शुभ प्रभाव से मेष, वृषभ, कुंभ और मीन राशि के जातकों को एक से अधिक स्रोतों से आय, पुराने निवेश से भारी मुनाफा, नौकरी में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और रुके हुए धन की वापसी के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 9 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी (रात 21:37:10 बजे तक), तत्पश्चात अमावस्या

आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी (रात 21:37:10 बजे तक), तत्पश्चात अमावस्या नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (रात 21:20:03 बजे तक), तत्पश्चात हस्त

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (रात 21:20:03 बजे तक), तत्पश्चात हस्त करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 09:54:31 बजे तक), तत्पश्चात शकुनि (रात 21:37:10 बजे तक)

विष्टि/भद्रा (सुबह 09:54:31 बजे तक), तत्पश्चात शकुनि (रात 21:37:10 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: ब्रह्म योग (रात 23:20:21 बजे तक), तत्पश्चात इंद्र योग

ब्रह्म योग (रात 23:20:21 बजे तक), तत्पश्चात इंद्र योग वार: शुक्रवार (मां लक्ष्मी की आराधना का पावन दिन)

Business (व्यापार): बिजनेस करने वाले लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें, रणनीतियों का सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा. खाली समय व्यर्थ गंवाने की बजाय कुछ नया सीखने में लगाएं.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा जातक अधिकारियों द्वारा सौंपे गए काम की पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें, ताकि कोई चूक न हो. रुका हुआ काम किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से पूरा होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक वातावरण सामान्य और सहयोगी रहेगा. अपनों के साथ तालमेल बनाए रखने से मानसिक सुकून मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): कमाई के लिहाज से दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. पूर्व में बनाई गई योजनाओं से आय में अच्छी वृद्धि होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. समय पर कार्य निपटाने से तनाव कम होगा.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी. अचानक कमाई के नए मौके मिलने से व्यापारिक चिंताएं समाप्त होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज रोजगार के संदर्भ में कोई बहुप्रतीक्षित अच्छी खबर मिल सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनें और समझें. अपनी मर्जी थोपने से परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराने किसी निवेश से बड़ा मुनाफा हाथ लगेगा, जो आपकी खुशी का मुख्य कारण बनेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक चिंताओं से राहत मिलने से शारीरिक ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): किसी अनुभवी मित्र की सलाह से किया गया धन निवेश बड़ा लाभ देगा. सोचे हुए सभी व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. बच्चों के भविष्य या शिक्षा से जुड़ा कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): ससुराल पक्ष से चल रहे पुराने मतभेद व गिले-शिकवे दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी. किसी प्रियजन के लिए उपहार खरीद सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. वित्तीय स्थिति काफी बेहतर होगी, हालांकि पुरानी किसी भूल से बचना होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन प्रसन्न और तनावमुक्त बना रहेगा.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): कार्यस्थल या कारोबार में आ रही दिक्कतें वरिष्ठ अधिकारियों या जानकारों से बातचीत के जरिए सुलझ जाएंगी. कड़ी मेहनत के बाद ही बड़ी सफलता मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे. मेहनत का उचित फल मिलने से कार्यक्षेत्र में संतोष रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर के कार्यों में आपकी सक्रिय भूमिका की सभी प्रशंसा करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): पूर्व में किसी को उधार दिया गया पैसा वापस मिलने के मजबूत योग हैं, जिससे संचित धन में इजाफा होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बहुत अनुकूल रहेगा. लंबे समय से चल रही शारीरिक परेशानी का ठोस समाधान निकलेगा.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: दूधिया सफेद

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): साझेदारी (पार्टनरशिप) के काम में पूरी सतर्कता बरतें, आंख मूंदकर भरोसा करने से धोखा मिल सकता है. जमीन या मकान खरीदने के मामले में सावधानी रखें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में प्रगति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. लंबे समय से चली आ रही व्यावसायिक उलझनों और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कठिन फैसले लेना भी आसान हो जाएगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): कार्यक्षेत्र में प्रगति से धन लाभ होगा, लेकिन अचल संपत्ति के सौदों में कागजात भली-भांति जांचकर ही आगे बढ़ें.

Health (स्वास्थ्य): काम की भागदौड़ के बीच तनाव से बचें. नियमित खानपान और पर्याप्त नींद सेहत अच्छी रखेगी.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे जो व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. किसी काम को लेकर मन में चल रही चिंता बातचीत से दूर होगी.

Career (करियर व शिक्षा): सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से विशेष प्रोत्साहन और शाबाशी मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे विवाद को आपसी बातचीत से सुलझा लेंगे. लव लाइफ में किसी तीसरे या बाहरी व्यक्ति के दखल से तनाव न बढ़ने दें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति संतुलित और अनुकूल रहेगी. सकारात्मक बदलावों से आमदनी के नए रास्ते बनेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गहरा हरा

Business (व्यापार): रुके हुए व्यापारिक कार्यों को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और किसी मित्र की मदद से सफलता हासिल करेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर अपने काम के प्रति अत्यधिक गंभीर और केंद्रित रहना होगा, लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिलेगी. परिवार में किसी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. किसी परिजन की सेहत पर कुछ धन खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): परिवार के किसी सदस्य की बीमारी से मानसिक चिंता हो सकती है, अपना और अपनों का ख्याल रखें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन मिलाजुला और उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. नकारात्मक विचारों को मन पर हावी न होने दें और काम पर फोकस रखें.

Career (करियर व शिक्षा): अविवाहित लोगों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं. नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो इच्छा पूरी हो सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के विचारों को समझें और सम्मान दें. पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है जिससे रिश्ते मजबूत होंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): वाहन या सुख-साधनों की खरीदारी पर व्यय हो सकता है. व्यापारिक लाभ मध्यम रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नकारात्मक सोच से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: मैरून

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह का पालन करने से व्यापार में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपकी ख्याति और प्रभाव बढ़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने का मौका मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ और सम्मान मिलेगा. पुरानी सुखद यादें ताजा होंगी और मन प्रफुल्लित रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): ससुराल पक्ष और परिजनों के सहयोग से आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं. संचित पूंजी में सुधार होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. मानसिक प्रसन्नता से दिनभर चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): किराना व दैनिक उपभोग के कारोबारियों की आज शानदार कमाई होगी. नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो दिन अत्यंत शुभ है, प्रयास शुरू करें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता के कारण थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है. पुराने मित्र से मुलाकात करियर के लिए फायदेमंद साबित होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): बच्चों की शिक्षा और सफलता से मन गदगद रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी को शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में अच्छी बिक्री से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए पूंजी की व्यवस्था आसानी से होगी.

Health (स्वास्थ्य): काम की अधिकता से थकान हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और समय पर आराम करें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग या जो लोन लेकर नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम है. किसी वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क लाभदायक रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. दोस्तों के साथ पार्टी या घूमने-फिरने की योजना बनेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में मेलजोल और उत्साह का माहौल रहेगा. मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में भारी उछाल आएगा. वित्तीय योजनाएं पूरी तरह सफल होंगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. ऊर्जा और उत्साह से दिनभर सक्रिय बने रहेंगे.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने के प्रयास सफल होंगे. आसपास रहने वाले छुपे विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों से पूरी सतर्कता बरतें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का बड़ा लाभ मिल सकता है. अपनी लगनशीलता और कड़ी मेहनत से विरोधियों को पछाड़ देंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें और विवाद को तूल न दें.

Finance (आर्थिक स्थिति): पदोन्नति और नए प्रोजेक्ट्स से आमदनी में सुधार होगा. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें और ध्यान लगाएं.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

FAQs

9 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और पुराने निवेश से फायदा होगा?

वृषभ, कुंभ, मिथुन और मकर राशि के जातकों को ब्रह्म योग के प्रभाव से पुराने निवेश से भारी रिटर्न, एक से अधिक स्रोतों से आय और किराना व्यापार में बंपर मुनाफे के योग हैं.

कल किन राशि वालों को साझेदारी और प्रॉपर्टी के मामलों में सतर्क रहना चाहिए?

सिंह राशि के जातकों को पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा मिलने की आशंका और जमीन-मकान के सौदों में कागजी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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