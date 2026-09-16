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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBalram Jayanti 2026: आज बलराम जयंती, इस दिन हल की पूजा करने से क्या होता है

Balram Jayanti 2026: आज बलराम जयंती, इस दिन हल की पूजा करने से क्या होता है

Balram Jayanti 2026: बलराम जयंती 16 सितंबर 2026 को है. इस दिन हल और बलराम जी की खास पूजा की जाती है,क्या है इस दिन का महत्व, मान्यता और हल की पूजा के लाभ

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 16 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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Balram Jayanti 2026: बलराम जयंती भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित पर्व है. उन्हें बलदाऊ, हलधर और बलदेव जैसे नामों से भी जाना जाता है. भगवान बलराम के हाथ में हल और मूसल उनके स्वरूप की खास पहचान हैं. धार्मिक परंपरा में उन्हें शेषनाग का अवतार माना गया है. यही वजह है कि बलराम जयंती को शक्ति, कृषि, धर्म और संतान से जुड़ी मान्यताओं के साथ भी देखा जाता है.

बलराम जयंती पूजा मुहूर्त

सुबह 11.02 - दोपहर 1.30 

हल की पूजा करने से क्या होता है

  • बलराम जयंती पर संतान की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य के लिए भगवान बलराम की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है. बलराम जी का प्रमुख अस्त्र हल था, इसलिए इस दिन हल और उससे जुड़ी कृषि परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है. 
  • मान्यता है कि हल की पूजा से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती.
  • किसान अच्छी फसल और खेतों की उर्वरता की कामना से हल की पूजा करते हैं.
  • हल धारण करने के कारण उन्हें हलधर कहा गया और कृषि से उनका गहरा संबंध स्थापित हुआ.

शेषनाग के अवतार क्यों माने जाते हैं बलराम?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के शयन के लिए शेषनाग को उनका दिव्य आधार माना गया है. द्वापर युग में यही शेषनाग भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में प्रकट हुए. इसी कारण बलराम जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है.

 इसी वजह से कई लोग हल से जुते हुए खेत से प्राप

बलराम जयंती पर क्या खाएं, क्या नहीं

फल, दूध, दही, मखाना, सिंघाड़ा, साबूदाना और कंद-मूल जैसे फलाहारी पदार्थ बलराम जयंती पर खा सकते हैं लेकिन इस दिन हल से जुती भूमि में पैदा हुए अनाज का त्याग किया जाता है. इसका संबंध भगवान बलराम के हलधर स्वरूप से जोड़ा जाता है. 

भगवान बलराम के मन्त्र

  • ॐ हलधाराय संकर्षणाय नमः।
  • ॐ क्लीं हलधर बलभद्राय नमः।
  • ॐ अश्त्रहस्ताय विद्महे पीताम्बराय धीमहि।
    तन्नो बलराम प्रचोदयात्॥

बलराम जयंती पूजा विधि

  • बलराम जयंती के दिन व्यक्ति को स्नान-ध्यान करने के बाद भगवान बलराम के चित्र को चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए.
  • इसके बाद उस चित्र पर पवित्र जल छिड़कें. इसके बाद पीले रंग के पुष्प, हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, फल, वस्त्र, भोग आदि लगाकर उनकी विधि-विधान से पूजा करें.
  • बलराम सहस्त्रनाम का पाठ करें. उनके मंत्रों का जप अवश्य करें. मंत्र जप के बाद शंख ध्वनि करें तथा श्रद्धा और विश्वास के साथ बलराम जी की आरती करें.
  • आरती के बाद पूजा में हुई भूल-चूक अथवा किसी कमी के लिए माफी मांगते हुए अपनी कामना उनके सामने कहें.
  • ब्राह्मण को दान देने के बाद ही फलाहार करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Balram Jayanti 2026 Halshashthi 2026
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