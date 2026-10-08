CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन के लिए कस ली कमर, सौरव दास बोले- 'ज्ञानू, कॉकरोच...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार (10 अक्टूबर) को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले अपने आंदोलन के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है. CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘ज्ञानू, कॉकरोच तुम्हारे लिए आ रहे हैं.’ उन्होंने अपने X पोस्ट के कैप्शन में कहा, ‘चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, यह आंदोलन तब तक लगातार जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं.’

सौरव दास ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो पोस्ट में कहा, ‘आपलोगों को विजुअल्स तो मिल ही रहे होंगे कि कैसे देशभर में जो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारी हैं, युवा हैं, कॉकरोच हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में पुलिस उनको हिरासत में ले रही है. उन्हें घर में हाउस अरेस्ट कर रहे हैं.’

दिल्ली को किले में तब्दील क्यों किया जा रहा- सौरव दास

सौरव ने कहा, ‘आखिर इतना ज्यादा खौफ किस बात का है. मतलब ऐसी क्या इनलोगों की हवा टाइट हो गई है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो दिल्ली में होने वाला है, उसकी तैयारियों में 40 हजार पुलिस वाले, सीआरपीएफ, CISF को जम्मू कश्मीर से एयरलिफ्ट करा रहे हैं. पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट करा रहे हैं, यहां तक कि नक्सल इलाकों से भी सुरक्षा बलों को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली पहुंचा रहे हैं.’

Fraands, no matter what, the protests will continue till our demands are met! Gyanu! Cockroaches coming for you! @Cockroachisback https://t.co/c3Kirp3gY8 — Saurav Das (@SauravDassss) October 8, 2026

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली को इस तरह से किले में तब्दील क्यों किया जा रहा है. हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो जंतर मंतर है, जो धरना और विरोध प्रदर्शनों के लिए तय जगह है वो हमें दे दीजिए, वहां पर प्रदर्शन करना है. उन्हें वो भी नहीं देना है और फिर सारे पुलिस वालों को वहां पर भेजकर लाठियां चलवाने हैं, लेकिन ये सारे पैंतरे काम करने वाले नहीं हैं.’

देश का युवा जवाबदेही मांग रहा है- सौरव दास

CJP नेता सौरव दास ने कहा, ‘देश का युवा जवाबदेही की मांग कर रहा है. उनको समझ आ गया है कि अगर उनसे उनके वोट करने का अधिकार छीन लिया जा रहा है तो इससे सिस्टम बदलने वाला नहीं है. देश ऐसे ही और ज्यादा बदतर होने वाला है. देश को सुधरना है, अपने भविष्य को सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो हमें अपने वोट करने के अधिकार को बचाना पड़ेगा.’

उन्होंने कहा, ‘इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है. सभी लोग आइए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है और ये आंदोलन लंबा चलेगा. याद रखना कि ये आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन हम सब लड़ेंगे और सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे.’

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