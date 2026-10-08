अयोध्या जाकर भी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? खुद बता चुके हैं वजह

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पूर्व विधायक पवन पांडे के निवास पर चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे. इस बीच अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाएंगे. जिस पर राजनीति शुरू हो चुकी है.

हालांकि कुछ दिन पहले अखिलेश ने बोला था कि इटावा में नए मंदिर केदारेश्वर का उद्घाटन हो जाएगा तो मैं राम मंदिर दर्शन करने जाऊंगा. सावन में इस मंदिर का उद्घाटन होना था लेकिन अब तक नहीं हो सका है. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव फिलहाल राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे.

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शाम चार बजे पहुंचेगे कथा स्थल

समाजवादी पार्टी के कार्य्रक्रम के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश हेलीकॉप्टर से चार बजे पुरसाएं रामलीला मैदान में उतरेंगे और उसके बाद पार्टी नेता पूर्व विधायक पवन पांडे के गांव में चल रही कथा स्थल पर पहुंचेगे. यह आयोजन दो अक्टूबर से चल रहा है और आज गुरूवार को इसका समापन है. अखिलेश यादव के आने की खबर से कृष्णापुर गांव में आसपास के जिलों के भी नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं.

राम मंदिर के सवाल को टालते रहे हैं अखिलेश यादव

यहां बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन से अब तक अखिलेश यादव लगातार मंदिर में दर्शन के सवाल को टालते रहे हैं. लेकिन अब जब अयोध्या जा रहे हैं तो एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे थे. जबकि वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि केदारेश्वर मंदिर के उद्घाटन के बाद ही राम मंदिर जाएंगे. लिहाजा अब स्पष्ट हो चुका है कि अखिलेश यादव अभी मंदिर नहीं जाएंगे.

विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव अनौपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुके हैं. इससे पहले रायबरेली में सपा विधायक के यहां चाय पीने के आह्वान पर पूरी दम खम के साथ पहुंचे थे. अब अयोध्या में पूर्व विधायक के घर जाकर वो कार्यकर्ताओं को सन्देश दे रहे हैं.

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