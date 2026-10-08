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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या जाकर भी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? खुद बता चुके हैं वजह

अयोध्या जाकर भी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव? खुद बता चुके हैं वजह

सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अयोध्या के दौरे पर हैं और पूर्व विधायक पवन पांडेय के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 08 Oct 2026 02:00 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और यहां पूर्व विधायक पवन पांडे के निवास पर चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे. इस बीच अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाएंगे. जिस पर राजनीति शुरू हो चुकी है. 

हालांकि कुछ दिन पहले अखिलेश ने बोला था कि इटावा में नए मंदिर केदारेश्वर का उद्घाटन हो जाएगा तो मैं राम मंदिर दर्शन करने जाऊंगा. सावन में इस मंदिर का उद्घाटन होना था लेकिन अब तक नहीं हो सका है. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव फिलहाल राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे.

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शाम चार बजे पहुंचेगे कथा स्थल 

समाजवादी पार्टी के कार्य्रक्रम के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश हेलीकॉप्टर से चार बजे पुरसाएं रामलीला मैदान में उतरेंगे और उसके बाद पार्टी नेता पूर्व विधायक पवन पांडे के गांव में चल रही कथा स्थल पर पहुंचेगे. यह आयोजन दो अक्टूबर से चल रहा है और आज गुरूवार को इसका समापन है. अखिलेश यादव के आने की खबर से कृष्णापुर गांव में आसपास के जिलों के भी नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं. 

राम मंदिर के सवाल को टालते रहे हैं अखिलेश यादव 

यहां बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन से अब तक अखिलेश यादव लगातार मंदिर में दर्शन के सवाल को टालते रहे हैं. लेकिन अब जब अयोध्या जा रहे हैं तो एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे थे. जबकि वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि केदारेश्वर मंदिर के उद्घाटन के बाद ही राम मंदिर जाएंगे. लिहाजा अब स्पष्ट हो चुका है कि अखिलेश यादव अभी मंदिर नहीं जाएंगे.

विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव अनौपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुके हैं. इससे पहले रायबरेली में सपा विधायक के यहां चाय पीने के आह्वान पर  पूरी दम खम के साथ पहुंचे थे. अब अयोध्या में पूर्व विधायक के घर जाकर वो कार्यकर्ताओं को सन्देश दे रहे हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 08 Oct 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
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