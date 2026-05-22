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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रकॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा के बीच अचानक क्यों बढ़ गई ‘कॉकरोच’ की खोज? संस्कृत में इसका नाम जानकर चौंक जाएंगे!

कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा के बीच अचानक क्यों बढ़ गई ‘कॉकरोच’ की खोज? संस्कृत में इसका नाम जानकर चौंक जाएंगे!

Cockroach: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ट्रेंड के बीच जानें कॉकरोच का संस्कृत नाम 'तैलपः' और इसके पीछे का हैरान करने वाला विज्ञान और करोड़ों साल पुराना इतिहास.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 May 2026 12:39 PM (IST)
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Cockroach: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बहसों तक एक नाम अचानक सुर्खियों में है 'कॉकरोच जनता पार्टी'. मीम्स, वीडियो, डिजिटल कैंपेन और इंटरनेट ट्रेंड्स के बीच देश की नई पीढ़ी अब केवल इस नाम पर हंस नहीं रही, बल्कि सच में 'कॉकरोच' के इतिहास, उत्पत्ति और वैज्ञानिक रहस्यों को गूगल पर सर्च कर रही है.

दिलचस्प बात ये है कि जिस कॉकरोच को आधुनिक शहरों की गंदगी और सर्वाइवल का प्रतीक माना जाता है, उसका उल्लेख भारतीय परंपरा और संस्कृत ज्ञान में भी मिलता है. संस्कृत में कॉकरोच को 'तैलपः' (Tailapah) कहा गया है. इसका अर्थ है, 'तेल की ओर आकर्षित होने वाला जीव.'

यह भी पढ़ें- मैं भी कॉकरोच' आंदोलन: क्या कहती है इस डिजिटल पार्टी की कुंडली? क्या 2029 में सरकार के लिए बनेगी चुनौती

अब हैरानी की बात ये है कि आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि कॉकरोच विशेष रूप से तैलीय, चिकनी और ग्रीसी चीजों की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं. यानी हजारों साल पहले भारतीय विद्वानों ने इसके व्यवहार को देखकर ऐसा नाम रखा, जो आज के वैज्ञानिक शोध से मेल खाता दिखाई देता है.

अचानक क्यों ट्रेंड करने लगा कॉकरोच?

2026 में इंटरनेट संस्कृति (Internet Culture) तेजी से बदल रही है. पहले जो चीजें केवल जीव-विज्ञान की किताबों तक सीमित थीं, अब वे राजनीति, मीम कल्चर और डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं.

'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़े पैमाने पर सर्च करना शुरू कर दिया है:

  1. कॉकरोच का इतिहास,
  2. इसकी जीवित रहने की क्षमता,
  3. परमाणु हमले के बाद भी बचने वाली थ्योरी
  4. और इसके प्रतीकात्मक अर्थ

Google Trends पर भी पिछले कुछ दिनों में 'Cockroach Meaning', 'Cockroach History', 'कॉकरोच संस्कृत नाम' और 'कॉकरोच कितने साल पुराना जीव है' जैसे सर्च तेजी से बढ़े हैं. नई पीढ़ी के लिए यह केवल कीड़ा नहीं, बल्कि 'Survival Symbol' बनता जा रहा है.

संस्कृत में कॉकरोच को 'तैलप' क्यों कहा गया?

भारतीय परंपरा में जीवों के नाम केवल पहचान के लिए नहीं रखे जाते थे. अधिकतर नाम उनके व्यवहार, गुण और प्रकृति के आधार पर बनाए जाते थे. जैसे:

  • सूर्य- भास्कर (प्रकाश देने वाला)
  • चंद्र- शीतांशु (शीतल किरणों वाला)
  • कॉकरोच- तैलपः (तेल की ओर आकर्षित होने वाला)

यानी प्राचीन भारतीय विद्वान केवल भाषा के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि प्रकृति और जीवों के व्यवहार का भी सूक्ष्म अध्ययन करते थे. आधुनिक Entomology यानी कीट-विज्ञान भी बताता है कि कॉकरोच को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं:

  • तेल
  • घी
  • तले भोजन
  • ग्रीसी सतह
  • और भोजन के चिकने अवशेष.

यही कारण है कि किचन, होटल, नालियों और तेल वाले स्थानों में कॉकरोच अधिक दिखाई देते हैं.

करोड़ों साल पुराना है कॉकरोच का इतिहास

वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉकरोच पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से एक हैं. माना जाता है कि इनके पूर्वज डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर मौजूद थे. यानी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, उल्कापिंड, बर्फ युग और सभ्यताओं के बदलने के बाद भी कॉकरोच जीवित रहे. यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इसे 'Ultimate Survivor' भी कहने लगे हैं.

कुछ वैज्ञानिक शोधों के अनुसार कॉकरोच बेहद कठिन परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेते हैं. उनकी प्रजातियां तेजी से अनुकूलन (Adaptation) करती हैं. शायद इसी कारण वे मानव सभ्यता के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं.

क्या प्राचीन भारत में भी था जीव-विज्ञान का गहरा ज्ञान?

संस्कृत ग्रंथों, आयुर्वेद और कृषि शास्त्र में कीड़ों, विषैले जीवों और पर्यावरण का उल्लेख मिलता है. पुराने ग्रंथों में यह सलाह दी गई है:

  • भोजन को ढंककर रखने
  • रसोई साफ रखने
  • नमी नियंत्रित करने
  • और गंदगी से बचने

आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि ये उपाय कॉकरोच नियंत्रण में सबसे प्रभावी हैं. यानी भारतीय परंपरा में केवल धार्मिक मान्यताएं ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक विज्ञान भी छिपा था.

सोशल मीडिया, राजनीति और ‘कॉकरोच’ का नया दौर

डिजिटल युग में अब जीव-जंतु भी केवल Biology का विषय नहीं रहे. वे मीम, ब्रांडिंग, political प्रतीक और इंटरनेट पहचान का हिस्सा बन रहे हैं. 'कॉकरोच जनता पार्टी' की चर्चा ने यह दिखाया कि नई पीढ़ी किसी भी ट्रेंड को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखती. वह उसके पीछे का इतिहास, विज्ञान और सांस्कृतिक संदर्भ भी जानना चाहती है.

इसी वजह से अब लोग पूछ रहे हैं:

  • कॉकरोच संस्कृत में क्या कहलाता है?
  • क्या प्राचीन भारत में इसके बारे में जानकारी थी?
  • और क्या आधुनिक विज्ञान उस ज्ञान की पुष्टि करता है?

कॉकरोच को संस्कृत में 'तैलप' कहा जाना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय अवलोकन क्षमता का उदाहरण माना जा सकता है. 'तेल की ओर आकर्षित होने वाला जीव' वाला यह अर्थ आधुनिक वैज्ञानिक व्यवहार से मेल खाता दिखाई देता है.

आज जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' के कारण यह जीव अचानक राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बना हुआ है, तब संस्कृत और विज्ञान के बीच यह दिलचस्प संबंध लोगों को और अधिक हैरान कर रहा है. हो सकता है आने वाले समय में इंटरनेट की यह बहस केवल मीम तक सीमित न रहे, बल्कि लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान को नए नजरिए से देखना भी शुरू कर दें.

यह भी पढ़ें- 'दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरूंगा, पुलिस जेल ले जाएगी', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके डर गए?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 12:39 PM (IST)
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