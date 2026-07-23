CJP नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत से किया इनकार, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के बीच बड़ी खबर

सरकार बार-बार कह रही है कि वो प्रदर्शनकारियों संग बातचीत के लिए तैयार है. इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि सीजेपी के नेताओं ने जेपी नड्डा के साथ बातचीत से इनकार किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए तैयार है. सरकार इस मसले को अब जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि सीजेपी के नेताओं ने सरकार से बातचीत के लिए मना कर दिया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत से इनकार कर दिया है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं पर चढ़कर कुछ लोग आंदोलन को भड़काने का काम करते हैं. सरकार NEET पर चर्चा चाहती है और सरकार NEET पर चर्चा के लिए तैयार भी है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है. देश विपक्ष के आचरण को समझ रहा है. बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है सरकार सदन में भी चर्चा करना चाहती है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीते रोज सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी के नेता जब भी बातचीत के लिए समय चाहेंगे, सरकार उनसे मिलने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा करेगी और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार (22 जुलाई) को कहा था कि संगठन सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी थीं. केंद्र सरकार का कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं. सीजेपी जब भी चाहे बातचीत कर सकती है. ठीक एक दिन बाद ही इसके उलट नतीजे देखने को मिल रहे हैं.