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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रघर में कबूतर का आना और घोंसला बनाना: शुभ या अशुभ? जानिए नारद संहिता और वास्तु का सच

घर में कबूतर का आना और घोंसला बनाना: शुभ या अशुभ? जानिए नारद संहिता और वास्तु का सच

क्या आपके घर में भी कबूतर (kabootar) घोंसला बना रहा है? जानें नारद संहिता और वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके शुभ-अशुभ संकेत, बुध-राहु दोष और बचाव के आसान उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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Vastu Tips: सुबह की शुरुआत हो और बालकनी की मुंडेर पर कबूतरों की गुटरगूं सुनाई न दे, ऐसा आजकल कम ही होता है. कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते शहरों में कबूतर हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं.

कभी वे खिड़की के कोने में सुस्ताते दिखते हैं, तो कभी एसी के पीछे तिनके बटोरकर अपना आशियाना बनाते नजर आते हैं. हममें से कई लोग बेहद प्यार से उन्हें रोज दाना-पानी देते हैं, तो कई बार उनकी फैलाई गंदगी से परेशान होकर उन्हें भगाने के जतन भी करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिष, वास्तु और हमारे प्राचीन शास्त्रों में कबूतर के इस तरह घर आने और वास करने को लेकर क्या कहा गया है?

सनातन परंपरा में पक्षियों की हर गतिविधि का सीधा संबंध घर की ऊर्जा और सदस्यों के भाग्य से जोड़ा गया है. विशेष रूप से प्रसिद्ध ग्रंथ 'नारद संहिता' के शकुन विचार अध्याय में कपोत यानी कबूतर के आगमन, उसकी ध्वनियों और उसके घोंसला बनाने के परिणामों का बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है.

आज के समय में जब लोग वास्तु दोषों को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, तब यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि शास्त्रों के अनुसार कबूतर का आगमन कब शुभ फल देता है और कब यह चिंता का विषय बन सकता है.

नारद संहिता के अनुसार कबूतर का आगमन: लक्ष्मी और शांति का संकेत

नारद संहिता के अनुसार, कपोत मूल रूप से सुख, शांति और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतिनिधि पक्षी माना गया है. यदि कोई कबूतर आपके घर के प्रांगण, छत या बालकनी में आकर शांत भाव से बैठता है या वहां बिखरा दाना चुगता है, तो शकुन शास्त्र इसे एक अत्यंत शुभ संकेत मानता है. इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश और 'लक्ष्मी आगमन' की पूर्व सूचना माना जाता है.

शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि सुबह के प्रथम प्रहर में आपको घर के आसपास कबूतर की धीमी और स्पष्ट गुटरगूं सुनाई देती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी जल्द दूर होने वाली है.

यह ध्वनि आपके रुके हुए कार्यों के गति पकड़ने और व्यापार में अचानक लाभ होने का पूर्व आभास कराती है. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में पक्षियों का नियमित और सहज आना-जाना बना रहता है, उस घर का वातावरण नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रहता है.

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घर में घोंसला बनाना: जब वास्तु शास्त्र देता है चेतावनी

कबूतर का घर में आकर दाना चुगना जितना सुखद माना जाता है, घर के भीतर उसका स्थायी ठिकाना बना लेना वास्तु शास्त्र और नारद संहिता दोनों की दृष्टि से विचारणीय विषय है. नारद संहिता के शकुन प्रकरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि कपोत किसी गृहस्थ के भवन के अंदरूनी हिस्से जैसे अलमारी के ऊपर, खिड़की के कांच के पीछे या बालकनी के शेड में अपना नीड़ (घोंसला) बनाकर अंडे देता है, तो वहां दरिद्रता और मानसिक अशांति पनपने लगती है.

इसके पीछे का व्यावहारिक और वास्तु संबंधी कारण बेहद सीधा है. कबूतर अपने घोंसले के लिए सूखे तिनके, जाले और गंदगी इकट्ठा करता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के किसी कोने में तिनकों और गंदगी का संचय होना राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को न्योता देता है.

जब घर में राहु का प्रभाव बढ़ता है, तो घर के सदस्यों की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. बनते हुए काम अंतिम क्षणों में बिगड़ने लगते हैं, और घर में अकारण ही बेफिजूल के खर्चे बढ़ने लगते हैं. इसी वजह से प्राचीन ग्रंथों में घर के भीतर कबूतर के घोंसले को आर्थिक अस्थिरता का सूचक माना गया है.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण: बुध और राहु का अनोखा खेल

ज्योतिष शास्त्र में कबूतर का सीधा संबंध हमारी कुंडली के बुध ग्रह से माना गया है. बुध को बुद्धि, व्यापार, वाणी और वित्तीय प्रबंधन का कारक माना जाता है. नारद संहिता में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर देखें तो जब आप अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान, पार्क या छत पर कबूतरों को बाजरा, ज्वार या गेहूं डालते हैं, तो आपकी कुंडली में पीड़ित या कमजोर बुध ग्रह बलवान होने लगता है. इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, व्यापारिक फैसलों में सटीकता आती है और वाणी में मिठास बढ़ती है.

लेकिन वहीं दूसरी ओर, यदि कबूतर घर की बालकनी या खिड़कियों के अंदर अत्यधिक गंदगी फैलाते हैं और उस स्थान की समय पर सफाई नहीं की जाती, तो यही शुभ फल देने वाला बुध ग्रह राहु के दूषित प्रभाव में आ जाता है.

जब बुध और राहु का ऐसा नकारात्मक मेल घर के वातावरण में बनता है, तो परिवार के सदस्यों में बेवजह का मानसिक तनाव, गृह-क्लेश और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं.

बेजुबान से प्रेम और घर की स्वच्छता: कैसे बनाएं संतुलन?

शास्त्रों में जीव दया को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि कबूतरों के प्रति करुणा भी बनी रहे और घर का वास्तु भी न बिगड़े, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

सबसे पहला नियम यह है कि कबूतरों को दाना हमेशा घर के मुख्य दायरे से बाहर या छत के बिल्कुल खुले हिस्से में ही दें. कभी भी घर के अंदरूनी हिस्सों या बालकनी की ग्रिल के ठीक पास दाना न डालें, क्योंकि इससे पक्षी घर के अंदर ही अपना आशियाना बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं. इसके अलावा, जिस स्थान पर पक्षी आकर बैठते हों, उस जगह की रोजाना पानी से धुलाई करें ताकि गंदगी से पैदा होने वाला वास्तु दोष दूर रहे.

यदि आपके घर के किसी कोने में कबूतर ने घोंसला बना भी लिया है, तो उसे हटाते समय विशेष संवेदनशीलता बरतें. यह सुनिश्चित करें कि घोंसले में कोई अंडा या छोटा बच्चा न हो. यदि अंडे या बच्चे मौजूद हों, तो उनके बड़े होने और उड़ जाने तक का धैर्य रखें. किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर या उसके अंडे तोड़कर किया गया वास्तु उपाय कभी शुभ फल नहीं दे सकता.

वास्तु और आस्था का सही मेल

सरल शब्दों में कहें तो कबूतर का आपके घर के आसपास आना, दाना चुगना और मधुर गुटरगूं करना आपकी खुशहाली और बेहतर भविष्य का ही संकेत है. नारद संहिता और वास्तु शास्त्र हमें बस यह सिखाते हैं कि बेजुबान पक्षियों के प्रति हमारा प्रेम घर की व्यवस्था और स्वच्छता की कीमत पर नहीं होना चाहिए.

यदि आप घर को साफ-सुथरा रखते हैं और पक्षियों को खुले स्थान पर दाना-पानी देते हैं, तो आप वास्तु दोषों से बचे रहकर कबूतर के आगमन के सभी शुभ और सकारात्मक फल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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