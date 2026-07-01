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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNEET लीक से लेकर मंदिर घोटाले तक, जुलाई में क्यों सुलगने जा रही है देश की राजनीति?

NEET लीक से लेकर मंदिर घोटाले तक, जुलाई में क्यों सुलगने जा रही है देश की राजनीति?

जुलाई 2026 में NEET पेपर लीक, राम मंदिर दान घोटाला और बढ़ती महंगाई जैसे 5 बड़े मुद्दों पर सरकार घिरेगी. क्या विपक्ष मार पाएगा बाजी? पढ़िए पूरा कुंडली और जमीनी हकीकत का विश्लेषण.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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जुलाई 2026 का महीना देश की राजनीति में जबरदस्त उबाल लेकर आने वाला है. मानसून के बादल भले ही आसमान में छाए रहें, लेकिन वे सियासी तपिश को कम नहीं कर पाएंगे. यह पूरा महीना बयानों, तीखे हमलों और जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी बिसात में बाजी सरकार मारती है या विपक्ष.

ज्योतिष में अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग असली दशा और गोचर देखे बिना सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ग्रहों को घटनाओं से जोड़ देते हैं. लेकिन जब पंचांग और भारतवर्ष की कुंडली को गहराई से जांचते हैं, तो जुलाई का महीना बिल्कुल शांत नजर नहीं आता. NEET पेपर लीक, CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग का विवाद, राम मंदिर दान चोरी घोटाला (Ram Mandir Donation Scam), बढ़ती महंगाई और अमेरिका-ईरान युद्ध का असर, ये सब मिलकर जुलाई 2026 को इस साल का सबसे 'हॉट मंथ' (गर्म महीना) बना रहे हैं.


NEET लीक से लेकर मंदिर घोटाले तक, जुलाई में क्यों सुलगने जा रही है देश की राजनीति?

क्या कहती है भारत की कुंडली और सितारों की चाल?

भारत की कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है, जो 12 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2032 तक प्रभावी है. जुलाई 2026 का यह समय विशेष रूप से इसी महादशा में राहु की अंतर्दशा के अंतर्गत आता है, जो 9 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2027 तक चलेगी. यह कुंडली के दूसरे भाव की दशा है, जो मिथुन राशि, शत्रु-स्थिति और आर्द्रा नक्षत्र में बन रही है.

ज्योतिष के नियमों के अनुसार, दूसरा भाव वाणी, राजकोष, संचित धन और पारिवारिक मूल्यों का होता है. कुंडली का यह संकेत साफ बताता है कि इस समय में आर्थिक मोर्चे पर लाभ के लिए समय अच्छा नहीं है. इसके अलावा परिवार (सहयोगी दल) या अपने ही लोगों के कारण तनाव और छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ सकते हैं, वाणी पर काबू न रखने से मुश्किलें खड़ी होंगी, अनचाहे लोगों पर निर्भरता बढ़ेगी और व्यापार में घाटे या चोरी के कारण धन हानि होना तय है.

जब मंगल जैसा आक्रामक और विवाद बढ़ाने वाला ग्रह राहु जैसी रहस्यमयी और तकनीक-प्रिय (Tech-savvy) अंतर्दशा में आता है, तो बड़े-बड़े सिस्टम और सरकारी संस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ जाती है. सार्वजनिक भरोसे का टूटना और डिजिटल सिस्टम में सेंध लगना इसी दशा का परिणाम है, जो जुलाई 2026 की हर बड़ी घटना में साफ दिखाई दे रहा है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला और कुंडली के खतरनाक योग

राम मंदिर दान घोटाले की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव यानी खजाने में बैठे शत्रु ग्रह मंगल और राहु की अंतर्दशा ठीक वही दिखा रही है जो अयोध्या में हुआ. वहां गिनती कक्ष के अंदरूनी कर्मचारियों द्वारा महीनों तक दान की राशि में हेरफेर किया गया, बैंक डिपॉजिट के रिकॉर्ड बदले गए और आखिरकार एसआईटी जांच के बाद आठ गिरफ्तारियां हुईं और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा.

यह गलत लोगों पर भरोसा और चोरी से नुकसान वाले कुंडली के योग का सीधा उदाहरण है. राजनीतिक रूप से यह विपक्ष के लिए एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है क्योंकि यह सीधे लोगों की आस्था से जुड़ा है. परंपरागत रूप से भाजपा को वोट देने वाले वर्ग में भी इसकी वजह से नाराजगी देखी जा सकती है और अखिलेश यादव व अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेता पहले ही इसमें बड़े नामों की जांच की मांग कर रहे हैं.

NEET पेपर लीक और CBSE का नया डिजिटल संकट

NEET पेपर लीक और CBSE का नया विवाद भी इसी का हिस्सा हैं, क्योंकि राहु अंतर्दशा का सबसे सीधा असर तकनीक और डिजिटल सिस्टम पर होता है. NEET-UG 2026 की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी, एनटीए के अंदरूनी लोग पकड़े गए और कई छात्रों की आत्महत्या जैसी दुखद खबरें आईं, जिस पर राहुल गांधी ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए परीक्षा की तुलना नीलामी से कर दी.

दूसरी तरफ, CBSE की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था भी साइबर हमलों, सर्वर हैकिंग और डेटा लीक के विवाद में फंस गई, जिससे बात चेयरमैन और सचिव के तबादले तक जा पहुंची और एक 17 साल के छात्र की संसदीय समिति के सामने गवाही ने इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया. इन दोनों मामलों में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय सीधे निशाने पर हैं, जिससे विपक्ष को सिस्टम की नाकामी साबित करने का पूरा मौका मिल गया है.

यह भी पढ़ें- क्या जुलाई 2026 में आ रहा है पीएम मोदी पर सबसे बड़ा संकट? कुंडली से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत

अमेरिका-ईरान युद्ध और कमरतोड़ महंगाई का झटका

महंगाई के मोर्चे पर देखें तो मई 2026 में खुदरा महंगाई 3.9% और खाद्य महंगाई 4.8% तक पहुंच गई, जबकि जून में इसके 4.2% रहने का अनुमान है. आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इसकी बड़ी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण बढ़ी हुई तेल और खाद की कीमतें हैं.

देश की कुंडली के हिसाब से यह बाहरी और विदेशी दबाव राहु के कारण आ रहा है, जबकि मंगल ईंधन और लड़ाई का कारक है, जो मिलकर इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी झटकों को झेलने की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं.

अमेरिका-ईरान युद्ध फरवरी 2026 से चल रहा है और यह अंतरराष्ट्रीय संघर्ष जून के आखिरी हफ्ते में, विशेषकर 27-28 जून को हुए नए अमेरिकी हमलों के बाद फिर भड़क उठा है, जिससे सीजफायर अब टूटने की कगार पर है. यह सीधे तौर पर भारत की कुंडली पर बाहरी ग्रहों का दबाव है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव जारी रहने से जुलाई में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे महंगाई का संकट और गहराएगा. विपक्ष के लिए यह सबसे आसान और अचूक मुद्दा है क्योंकि सरकार इसके लिए तकनीकी खराबी का बहाना नहीं बना सकती. यह सीधे आम आदमी की जेब काटने वाला विषय है.

जुलाई के 5 बड़े गोचर जो बदलेंगे सियासी समीकरण

मंगल-राहु की अंतर्दशा ने एक बड़ा मंच तैयार किया है, लेकिन महीने के भीतर की सटीक टाइमिंग गोचर यानी ग्रहों के राशि बदलने से तय होगी. भारत की कुंडली का लग्न वृषभ और राशि कर्क है, जिसके आधार पर जुलाई के बड़े बदलावों को समझना जरूरी है.

4 जुलाई 2926 को शुक्र का सिंह राशि में जाना होगा, जो लग्न से चौथा भाव है (जो जनता की भावना और मंदिर जैसी संस्थाओं को दर्शाता है) और चंद्र राशि से दूसरा भाव है (जो धन-दौलत को दिखाता है). शुक्र धन और सोने-चांदी का कारक है, इसलिए इसका यहां आना राम मंदिर के दान और सोने-चांदी की हेराफेरी के विवाद को महीने की शुरुआत में ही और हवा देगा, जिससे अखिलेश यादव का यह बयान कि सोना-चांदी कम तौला गया और गहने चोरी हुए, सीधे इस शुक्र-थीम से जुड़ता है.

इसके बाद 7 जुलाई 2026 को वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर होगा और वह 24 जुलाई 2026 तक उलटी चाल चलेगा. मिथुन राशि लग्न से दूसरा भाव है, जहां मंगल की महादशा का मुख्य केंद्र है, और बुध परीक्षा, डेटा व हिसाब-किताब का स्वामी है. बुध के वक्री होने का सीधा मतलब पुनर्मूल्यांकन या री-चेक करना होता है, यही कारण है कि CBSE के री-इवैल्युएशन पोर्टल, NEET के री-टेस्ट और राम मंदिर के रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच चल रही है, जिससे 7 से 24 जुलाई का यह समय डेटा लीक और साइबर हमलों के लिए सबसे संवेदनशील बन जाता है.

16 जुलाई 2026 को सूर्य का कर्क राशि में गोचर होगा, जो भारत की अपनी जन्म-राशि पर सूर्य का आना है, यानी सरकार या सत्ता का कारक ग्रह सूर्य सीधे जनता की नब्ज पर आ बैठेगा. इस तारीख के बाद सरकार के फैसले और बयान सीधे जनता के दिलों पर असर करेंगे, जो एक दोधारी तलवार है, अगर सरकार महंगाई या पेपर लीक पर कोई ठोस कदम उठाती है तो उसे भारी जनसमर्थन मिलेगा, लेकिन अगर लीपापोती की गई तो जनाक्रोश भड़क उठेगा, और विपक्ष की रणनीति के लिए यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है.

24 जुलाई 2026 को बुध का मिथुन राशि में मार्गी होना यानी सीधा चलना शुरू होगा, जिससे महीने के आखिरी हफ्ते में परीक्षाओं और सरकारी खातों से जुड़े विवादों में स्पष्टता आनी शुरू होगी और संभावना है कि NEET व CBSE विवादों पर सरकार इसी समय कोई बड़ा नीतिगत फैसला या ठोस जवाब सामने रखे.

अंत में 27 जुलाई 2026 को शनि का मीन राशि में वक्री होना होगा, जो लग्न से ग्यारहवां भाव यानी संसद और सहयोगी दलों का स्थान है. शनि की उल्टी चाल का मतलब कामों में रुकावट और देरी है, जो स्थिति सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर मामले में तत्काल सुनवाई को टालने (मामला हाईकोर्ट में लंबित होने का हवाला देकर) जैसी न्यायिक देरी से मेल खाती है, जिससे संकेत मिलता है कि महीने के अंत तक गठबंधन के भीतर आपसी तालमेल और कानूनी प्रक्रियाएं धीमी पड़ सकती हैं और INDIA गठबंधन के भीतर समन्वय की पुरानी चुनौती फिर से बढ़ जाएगी.

क्या विपक्ष इस मौके को भुना पाएगा?

जुलाई का यह महीना राजनीतिक स्थिरता का नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठने और आर्थिक मोर्चे पर दबाव बढ़ने का समय है. NEET परीक्षा, CBSE और राम मंदिर जैसे संस्थागत मुद्दे सीधे लोगों की भावनाओं पर चोट करते हैं और विपक्ष को एक नैतिक बढ़त देते हैं, जबकि महंगाई और अंतरराष्ट्रीय युद्ध जैसे बड़े मुद्दे सरकार पर लगातार बैकग्राउंड में दबाव बनाए रखेंगे.

लेकिन इन सारे मुद्दों का असली राजनीतिक फायदा विपक्ष को तभी मिलेगा, जब वे इन अलग-अलग बिखरे हुए विषयों को एक मजबूत और साझा कहानी में पिरो सकें.

यह एक ऐसी चुनौती है जो ग्रहों की चाल से नहीं, बल्कि INDIA गठबंधन के नेताओं के आपसी तालमेल और समझदारी से तय होगी. इसलिए, जुलाई 2026 को विपक्ष के लिए हमला करने का एक खुला और बेहतरीन मौका तो कहा जा सकता है, लेकिन इसे एकतरफा या निर्णायक राजनीतिक जीत मान लेना जल्दबाजी होगी, कम से कम अभी तक के हालातों में तो बिल्कुल नहीं.

यह भी पढ़ें- Predictions 2026: जुलाई में क्या AI और ग्रहों की जुगलबंदी बदलने वाली है देश-दुनिया की दिशा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
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