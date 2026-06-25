PM Modi: भारतीय राजनीति में पिछले 12 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा समय आया हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ इतने विविध मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो.

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, महंगाई की चिंता, अंतरराष्ट्रीय तनाव, विपक्ष का बढ़ता आक्रमण और जनता की अपेक्षाओं का बढ़ता दबाव, इन सबके बीच यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या जुलाई 2026 वास्तव में मोदी के लिए एक कठिन दौर है?

यदि उनकी जन्मकुंडली और वर्तमान दशा-गोचर का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी तस्वीर सामने आती है जो कई नए ज्योतिषीय तथ्यों को उजागर करती है.

वृश्चिक लग्न का पराक्रम और उच्च के ग्रहों की जुगलबंदी

वैदिक ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार पीएम मोदी की कुंडली का मूल ढांचा बेहद शक्तिशाली है, जिसमें वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का प्रभाव है. इस कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल स्वयं अपनी ही राशि में स्थित है, जो जातक को जीवन में कभी न हार मानने वाला स्वभाव, असाधारण संघर्ष क्षमता, जोखिम लेने की गहरी प्रवृत्ति और भयंकर संकट के समय में भी नेतृत्व करने की अद्भुत योग्यता देता है.

इसके साथ ही कन्या राशि में स्थित उच्च का बुध कुंडली को जबरदस्त रणनीतिक सोच, प्रशासनिक दक्षता और तीक्ष्ण संचार कौशल प्रदान करता है. यही कारण है कि मोदी का राजनीतिक व्यक्तित्व केवल तात्कालिक जनाधार पर नहीं बल्कि बहुत गहरी संगठन क्षमता और दीर्घकालिक योजनाओं पर आधारित रहा है.

नीच का चंद्रमा और जनता के बीच अचानक बढ़ता मनोवैज्ञानिक दबाव

इस कुंडली का सबसे संवेदनशील बिंदु यह है कि इसमें चंद्रमा वृश्चिक राशि में होकर नीच का है. राजनीति के संदर्भ में चंद्रमा को जनता, जनमत और भावनात्मक समर्थन का मुख्य कारक माना जाता है. जब भी चंद्रमा पर विपरीत प्रभाव आता है, तो राजनेता को अक्सर जनधारणा, आलोचना, और छवि संबंधी बड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है.

वर्तमान समय की बात करें तो जून-जुलाई 2026 में मोदी मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा और शुक्र के प्रत्यंतर के प्रभाव में चल रहे हैं. ग्रहों का यह संयोजन ज्योतिष शास्त्र में सामान्य नहीं माना जाता क्योंकि लग्नेश मंगल जहां एक तरफ लड़ने की शक्ति और बड़े निर्णय लेने की क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देता है, वहीं केतु राजनीति में अचानक बड़े विवाद, अप्रत्याशित घटनाएं और सहयोगियों के साथ वैचारिक दूरी की भावना लेकर आता है.

जुलाई 2026 की पांच बड़ी चुनौतियां और सिस्टम की अग्निपरीक्षा

इस समय अवधि में सबसे पहला दबाव देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर दिखाई देता है, जहां नीट और सीबीएसई जैसे बड़े प्रशासनिक मुद्दे सीधे युवाओं और उनके परिवारों की भावनाओं से जुड़कर बड़ा रूप ले लेते हैं.

दूसरी बड़ी चुनौती महंगाई का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है क्योंकि ज्योतिष में द्वितीय भाव अर्थव्यवस्था का होता है और नीच के चंद्रमा के चलते वास्तविकता से कहीं अधिक जनता के बीच महसूस की जा रही धारणा सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बन जाती है. तीसरी चुनौती के रूप में अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक अनिश्चितता सामने आ रही है, क्योंकि केतु की यह अवधि विदेश नीति के स्तर पर अत्यधिक संतुलन और सावधानी की मांग करती है.

चौथी चुनौती विपक्ष का आक्रामक होना है क्योंकि कुंडली में उग्र मंगल विरोधियों को भी उतना ही मुखर और हमलावर बना देता है. पांचवीं और सबसे बड़ी चुनौती सहयोगियों, प्रशासनिक तंत्र और खुद के सिस्टम से आ रही है, जहां निर्णयों के क्रियान्वयन में होने वाली छोटी सी गलती भी बड़ी राजनीतिक बहस का कारण बन सकती है.

राजयोगों की बौछार और मोदी की कुंडली के गुप्त सूत्र

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस कठिन समय में सत्ता पर कोई वास्तविक खतरा मंडरा रहा है? अगर प्रामाणिक ज्योतिषीय तथ्यों को देखा जाए तो यह समय सत्ता के परिवर्तन का नहीं बल्कि केवल एक गंभीर छवि संकट का है.

इस कुंडली के भीतर कई ऐसे अद्भुत राजयोग छिपे हैं जो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देते हैं. कुंडली में उपस्थित गज-केसरी योग, बुध-आदित्य योग, रुचक पंच महापुरुष योग, पाराशारी राजयोग, नीच-भंग राजयोग और अमला योग जैसे विशिष्ट योग जातक को हर संकट से बाहर निकाल लाते हैं.

इसके साथ ही अंक ज्योतिष के अनुसार उनका नामांक 7 और मूलांक 8 है, जो शनि देव के प्रभाव से जीवन में बेहद मजबूत स्थायित्व, गहरी सहनशीलता और कठिन परिस्थितियों में अनुशासन के बल पर पक्की तरक्की सुनिश्चित करता है.

अनुराधा नक्षत्र का वास्तविक सबक और निर्णायक संघर्ष

पीएम मोदी की कुंडली में एक बेहद विशेष बात छिपी है कि उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, जिसका नक्षत्र स्वामी स्वयं शनि है. ज्योतिष शास्त्र में अनुराधा नक्षत्र वाले जातकों का इतिहास रहा है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धियां हमेशा घोर संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों के बाद ही प्राप्त करते हैं.

ऐसे लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मुख्य लक्ष्य से कभी नहीं डिगते हैं और मुश्किल हालात को पूरी तरह नियोजित ढंग से संभालने की अद्भुत योग्यता रखते हैं.

इसलिए जुलाई 2026 को केवल एक संकट का समय कहना अधूरा होगा, बल्कि यह उनके राजनीतिक जीवन का वह निर्णायक मोड़ है जो यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में उनकी राजनीतिक विरासत किस मजबूत दिशा में आगे बढ़ेगी. जहां मंगल उन्हें पीछे न हटने की शक्ति दे रहा है, वहीं केतु उन्हें परीक्षा के दौर से गुजारकर और अधिक निखार रहा है.

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