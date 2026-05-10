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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोThalapathy Vijay: विजय थलापति बने तमिलनाडु के CM, ज्योतिषाचार्य ने बदली समय 10 बजे हुआ राजतिलक

Thalapathy Vijay: विजय थलापति बने तमिलनाडु के CM, ज्योतिषाचार्य ने बदली समय 10 बजे हुआ राजतिलक

Thalapathy Vijay: 10 मई सुबह 10 बजे थलपति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. खबरों की मानें तो शपथ ग्रहण पहले दोपहर 3.45 बजे होना था, लेकिन ज्योतिषी की सलाह से समय में बदलाव किया गया.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 May 2026 12:43 PM (IST)
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Thalapathy Vijay Tamil Nadu CM: तमिलनाडु में आज 10 मई 2026 का दिन बेहद खास है. आज से प्रदेश में नई सरकार के कार्यकाल का आगाज हो चुका है. थलपति विजय का शपथ ग्रहण सुबह 10 बजे हुआ, जिसके बाद वे अब तमिलनाडु के नए सीएम बन चुके हैं.

तमिलनाडु में थलपति विजय को जनता का भरपूर सहयोग मिला और उन्होंने भारी बहुमत हासिल की. लेकिन सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या कम पड़ रही थी, जिस कारण थलपति के राजतिलक में एक के बाद एक अड़चने आ रही थीं. लेकिन VCM और IUML के समर्थन के बाद अब थलपति विजय की पार्टी टीवीके की सरकार बन चुकी है.

तमाम अड़चने लेकिन फिर भी नैया पार

विजय के मुख्यमंत्री बनने में कई अड़चने आ रही थी. भारी बहुमत के बाद भी विजय सरकार नहीं बना पा रहे थे. इसके बाद 9 मई 2026 को विजय ने लोकभवन में तमिलनाडु के गर्वनर से मुलाकात की और उन्हें टीवीके (TVK) के लीडर के तौर पर अपनी चुनवा की जानकारी साझा करते हुए लेटर दिया, जिसके बाद तमिलनाडु गवर्नर ने विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त किया और सरकार बनाने का न्योता दिया.   

10 मई सुबह 10 बजे हुआ विजय का राजतिलक

साउथ सुपरस्टार से नेता बने थलपति विजय (Thalapathy Vijay) ने रविवार 10 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह से उन्होंने राज्य की राजनीति में नया इतिहास रचा. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (JNS)) में सुबह 10 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विजय ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली.

खबरों की मानें तो, विजय का शपथ ग्रहण समारोह पहले दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर आयोजित होने की चर्चा थी. लेकिन बाद में समय बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया. बताया जा रहा है, ज्योतिषी के कहने पर शपथ ग्रहण समारोह के समय में बदलाव किया गया. क्योंकि दोपहर के बाद शाम 04:30 बजे से राहुकाल शुरू होने वाला था. वहीं सुबह 10 बजे का समय विजय की कुंडली के हिसाब से बेहद शुभ माना गया.

10 मई 2026, रविवार को सुबह 10 बजे का समय शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय ज्योतिषीय रूप से कई अनुकूल स्थितियां बन रही हैं. पंचांग (10 May Panchang) के अनुसार 10 मई 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. 10 मई 2026 को सुबह 9:05 बजे से 10:44 बजे तक 'लाभ' का समय है, जो शुभ और लाभकारी कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है. इसके तुरंत बाद 10:44 बजे से 'अमृत' अमृत चौघड़िया की शुरुआत हो जाती है.

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि, शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए ही शपथ ग्रहण का समय बदला गया. हालांकि सरकार या राजभवन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

ये भी पढ़ें: Thalapathy Vijay: 'थलपति' नाम में है सत्ता का संकेत! जानिए क्यों विजय बनते हैं करोड़ों दिलों के शासक
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 10 May 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Tamilnadu CM Astro Special Thalapathy Astrology 2026 Thalapathy Vijay CM Tamil Nadu CM Oath Ceremony
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