हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोमेष साप्ताहिक राशिफल 4-10 जनवरी 2026: इस हफ्ते विरोधियों से रहे सावधान, वरना नुकसान होना तय!

मेष साप्ताहिक राशिफल 4-10 जनवरी 2026: इस हफ्ते विरोधियों से रहे सावधान, वरना नुकसान होना तय!

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Weekly Horoscope 4-10 January 2026: यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. अगर तुम यह सोच रहे हो कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, तो यह गलतफहमी इसी हफ्ते टूटेगी. आलस्य, लापरवाही या अधूरी तैयारी सीधे नुकसान में बदल सकती है.

इस पूरे सप्ताह विरोधी सक्रिय रहेंगे और तुम्हारे काम में जानबूझकर रुकावट डालने की कोशिश करेंगे. लोग तुम्हारी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, इसलिए हर जगह स्पष्ट और नियंत्रित संवाद ज़रूरी है. चुप रहना या बात टालना इस बार समझदारी नहीं, कमजोरी माना जाएगा.

करियर और रिश्तों दोनों ही मोर्चों पर यह सप्ताह तुम्हारी समझदारी, धैर्य और व्यवहार की परीक्षा लेने वाला है.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार से जुड़े मामलों में तनाव बना रह सकता है. भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति से संबंधित मुद्दे मानसिक परेशानी बढ़ाएंगे. बड़ों की बातों को अनदेखा किया तो विवाद लंबा खिंच सकता है. सम्मान और संयम ही रिश्तों को टूटने से बचा पाएगा.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में जल्दबाज़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है. भावनाओं में बहकर कोई फैसला लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में सप्ताह के पूर्वार्ध में अड़चनें आएंगी. विरोधी या प्रतिस्पर्धी तुम्हारे प्लान बिगाड़ने की कोशिश करेंगे. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियां संभलेंगी और करियर व कारोबार की दृष्टि से समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा. फैसले सोच-समझकर लें.

मेष साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. मेहनत के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे और किसी बात पर सीनियर की डांट भी झेलनी पड़ सकती है. संयम रखो उत्तरार्ध में हालात धीरे-धीरे सुधरेंगे.

मेष साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह फोकस बनाए रखना होगा. काम या पढ़ाई से ध्यान भटका तो मौके हाथ से निकल सकते हैं. मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट काम नहीं आएंगे.

मेष साप्ताहिक धन राशिफल

धन से जुड़े मामलों में सावधानी ज़रूरी है. खर्च बढ़ सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में पैसा फँसने की आशंका है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

भागदौड़ और मानसिक तनाव का असर सेहत पर दिख सकता है. थकान, सिरदर्द या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है. शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज़ करना इस हफ्ते गलत साबित होगा.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है?

यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए मिश्रित और चुनौतीपूर्ण रहेगा। आलस्य या अधूरी तैयारी नुकसान पहुंचा सकती है। विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे।

मेष राशि के लोगों के लिए करियर और रिश्तों में क्या चुनौतियाँ हैं?

करियर और रिश्तों दोनों में यह सप्ताह आपकी समझदारी, धैर्य और व्यवहार की परीक्षा लेगा। घर-परिवार में संपत्ति को लेकर तनाव और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है।

व्यवसाय और नौकरी में मेष राशि वालों की स्थिति कैसी रहेगी?

व्यवसाय में सप्ताह की शुरुआत में बाधाएं आएंगी, लेकिन बाद में स्थितियां सुधरेंगी। नौकरीपेशा लोगों को शुरुआत में मेहनत का फल नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में हालात धीरे-धीरे बेहतर होंगे।

मेष राशि के युवाओं के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

युवाओं को इस सप्ताह अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। ध्यान भटकने पर मौके हाथ से निकल सकते हैं और शॉर्टकट काम नहीं आएंगे।

धन और स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, खर्च बढ़ सकता है और प्रॉपर्टी में पैसा फंस सकता है। भागदौड़ और तनाव से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें।

