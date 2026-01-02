मेष साप्ताहिक राशिफल 4-10 जनवरी 2026: इस हफ्ते विरोधियों से रहे सावधान, वरना नुकसान होना तय!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aries Weekly Horoscope 4-10 January 2026: यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. अगर तुम यह सोच रहे हो कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, तो यह गलतफहमी इसी हफ्ते टूटेगी. आलस्य, लापरवाही या अधूरी तैयारी सीधे नुकसान में बदल सकती है.

इस पूरे सप्ताह विरोधी सक्रिय रहेंगे और तुम्हारे काम में जानबूझकर रुकावट डालने की कोशिश करेंगे. लोग तुम्हारी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, इसलिए हर जगह स्पष्ट और नियंत्रित संवाद ज़रूरी है. चुप रहना या बात टालना इस बार समझदारी नहीं, कमजोरी माना जाएगा.

करियर और रिश्तों दोनों ही मोर्चों पर यह सप्ताह तुम्हारी समझदारी, धैर्य और व्यवहार की परीक्षा लेने वाला है.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार से जुड़े मामलों में तनाव बना रह सकता है. भूमि-भवन या पैतृक संपत्ति से संबंधित मुद्दे मानसिक परेशानी बढ़ाएंगे. बड़ों की बातों को अनदेखा किया तो विवाद लंबा खिंच सकता है. सम्मान और संयम ही रिश्तों को टूटने से बचा पाएगा.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में जल्दबाज़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है. भावनाओं में बहकर कोई फैसला लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में सप्ताह के पूर्वार्ध में अड़चनें आएंगी. विरोधी या प्रतिस्पर्धी तुम्हारे प्लान बिगाड़ने की कोशिश करेंगे. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियां संभलेंगी और करियर व कारोबार की दृष्टि से समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा. फैसले सोच-समझकर लें.

मेष साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. मेहनत के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे और किसी बात पर सीनियर की डांट भी झेलनी पड़ सकती है. संयम रखो उत्तरार्ध में हालात धीरे-धीरे सुधरेंगे.

मेष साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह फोकस बनाए रखना होगा. काम या पढ़ाई से ध्यान भटका तो मौके हाथ से निकल सकते हैं. मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट काम नहीं आएंगे.

मेष साप्ताहिक धन राशिफल

धन से जुड़े मामलों में सावधानी ज़रूरी है. खर्च बढ़ सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में पैसा फँसने की आशंका है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है.

भागदौड़ और मानसिक तनाव का असर सेहत पर दिख सकता है. थकान, सिरदर्द या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है. शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज़ करना इस हफ्ते गलत साबित होगा.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.