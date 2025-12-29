हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries January Horoscope 2026: मेष जनवरी मासिक राशिफल, बढ़ेगा काम का प्रेशर, आएंगी ये चुनौतियां

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना मेष राशि (Mesh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh January horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (January 2026) का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mesh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 माह की शुरुआत मिश्रित फलदायी रहने वाली है. निजी जीवन में आप जहां खुशियों के पल बिताते हुए नजर आएंगे तो वहीं करियर-कारोबार में आपको कुछेक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी.

माह के पूर्वार्ध में परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है. करियर-कारोबार की दृष्टि से इस पूरे माह आपको बहुत संभलकर काम करने की आवश्यकता बनी रहेगी. अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा आलस्य करने से बचें अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में व्यवसाय से होने वाले लाभ में कमी देखने को मिल सकती है.

इस दौरान बाजार में अचानक से आई मंदी से जूझना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का बोझ बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में कामकाज के दबाव के कारण आप पर शारीरिक एवं मानसिक दबाव बना रहेगा. करियर-कारोबार में आपको माह के उत्तरार्ध में जाकर ही अनुकूलता बन पाएगी. तब तक आपको बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा.

माह के उत्तरार्ध का समय कला जगत से जुड़े लोगों के लिए शुभ साबित होगा. आर्थिक दिक्कत से बचने के लिए माह की शुरुआत से ही धन का प्रबंधन करके चलें. इस माह आपको अपनी सेहत और संबंध का विशेष ध्यान रखना होगा. माह के मध्य में किसी बात को लेकर लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर से तकरार हो सकती है. स्वजनों के साथ मतभेद मनभेद में न बदलने पाए इसका आपको ख्याल रखना होगा.

उपाय: अपनी जेब में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें.

Makar Sankranti 2026: इस बार मकर संक्रांति पर 2 दुर्लभ योग, स्नान-दान का मिलेगा दोगुना लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 01:16 PM (IST)
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
