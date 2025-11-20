हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क को 20 नवंबर 2025 को एक छोटी चूक भारी पड़ेगी…चंद्रमा का प्रभाव दिन पलट सकता है

Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क को 20 नवंबर 2025 को एक छोटी चूक भारी पड़ेगी…चंद्रमा का प्रभाव दिन पलट सकता है

Aaj Ka Rashifal: 20 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Nov 2025 05:18 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 20 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज का दिन भीतर की आग और बाहर की परिस्थितियों दोनों को संभालने का है. वृश्चिक चंद्र आपके भीतर छिपी महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या या असुरक्षा को ऊपर ला सकता है. ऑफिस में पावर-प्ले, राजनीति या गुप्त निर्णयों से जुड़ी स्थिति बन सकती है, जहां आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, ठंडी रणनीति से काम लेना होगा. रिश्तों में पुरानी बातों को कुरेदने से बचें, वरना विवाद बढ़ सकता है. छात्रों के लिए फोकस गहरा रहेगा, शोध और तेज़ पढ़ाई के लिए अच्छा दिन है. पैसे में कोई अचानक अवसर या रिस्क सामने आ सकता है, बिना सोचे कदम न उठाएं.
Career: ऑफिस-पॉलिटिक्स से सावधान, रणनीतिक रहें.
Love: पुरानी बात न उखाड़ें, शांत रहें.
Education: रिसर्च/डिटेल पढ़ाई के लिए अच्छा दिन.
Health: BP व सिरदर्द से सावधान.
Finance: अचानक लाभ/रिस्क, निर्णय सोचकर लें.
सफलता मंत्र: सिद्धिं नयति कर्मणा यानी कर्म ही सफलता तक ले जाता है.
उपाय: लाल/काले तिल सरसों के तेल में मिलाकर शनि मंदिर में दीपक जलाएं.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

वृषभ (Taurus) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी सप्तम राशि में है, जिससे रिश्ते, पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज मुख्य विषय बनेंगे. किसी करीबी, साथी, पार्टनर या क्लाइंट के साथ गहरी, सच्ची बात हो सकती है – जो रिश्ता साफ़ भी करेगी और अगला रास्ता भी तय करेगी. ऑफिस या बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट, डील या कानूनी मसलों पर भावनात्मक नहीं, दस्तावेज़ और लॉजिक देखकर निर्णय लें. छात्रों के लिए ग्रुप स्टडी या मेंटर के साथ चर्चा उपयोगी रहेगी. स्वास्थ्य में हार्मोनल असंतुलन, शुगर या गले की दिक्कत दिख सकती है. धन में पार्टनरशिप से जुड़े निर्णय महत्वपूर्ण रहेंगे.
Career: साझेदारी/कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ध्यान से पढ़ें.
Love: रिश्ता गहराई और सच्चाई माँगेगा.
Education: मेंटर/गाइड से स्पष्ट बात करें.
Health: हार्मोन/शुगर पर ध्यान.
Finance: जॉइंट फाइनेंस, पार्टनर के साथ स्पष्टता ज़रूरी.
सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम् यानी हर सफलता की जड़ धैर्य है.
उपाय: माँ लक्ष्मी के सामने एक दीपक घी का जलाकर शांति से बैठें.
Lucky Color: Deep Cream. Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके काम, हेल्थ और डेली रूटीन वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है. जो काम आप टालते आए हैं, वे आज दबाव की वजह से भी पूरे करने पड़ सकते हैं. ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है और किसी क्रिटिकल टास्क की डेडलाइन नज़दीक आ सकती है. सहकर्मियों के साथ छोटी बात पर बहस से बचें, वरना माहौल ज़हरीला हो सकता है. हेल्थ में नर्वस सिस्टम, पेट और इन्फेक्शन से बचाव ज़रूरी है—इम्युनिटी पर काम करें. छात्रों के लिए प्रैक्टिकल, असाइमेंट, प्रोजेक्ट सब एक साथ सिर पर आ सकते हैं—प्लानिंग से ही बचाव है.
Career: वर्कलोड हाई, प्राथमिकता तय करें.
Love: ओवरथिंकिंग से बचें, साफ़ बात करें.
Education: असाइनमेंट/प्रोजेक्ट पर पूरी तैयारी.
Health: इन्फेक्शन, पेट और नर्वस सिस्टम पर ध्यान.
Finance: छोटे-छोटे खर्चा मिलकर दबाव बना सकते हैं.
सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम् यानी सही ज्ञान ही असली ताकत है.
उपाय: हरे मूंग या हरी सब्ज़ी गरीब को दान करें.
Lucky Color: Bottle Green. Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज चंद्रमा त्रिकोण से आपको भावनात्मक गहराई, रचनात्मकता और रोमांटिक इंटेंसिटी दे रहा है. यह दिन दिल से काम करने वालों के लिए बहुत ताकतवर हो सकता है, चाहे आप लिखते हों, पढ़ाते हों, परफॉर्म करते हों या बच्चों के साथ काम करते हों. लेकिन यही ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो जलन, ओवर-इमोशन और ड्रामा में बदल सकती है. प्रेम संबंधों में बात या तो बहुत साफ़ होगी या बहुत उलझ सकती है. आपकी भाषा तय करेगी कि क्या होगा. बच्चों से जुड़े फैसलों में जल्दबाज़ी न करें. पैसे के मामले में सट्टेबाज़ी, लॉटरी या हाई-रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचें.
Career: क्रिएटिव काम में चमकने का दिन.
Love: इमोशनल ड्रामा से बचें, सच्ची बात करें.
Education: कला/परफॉर्मिंग आर्ट्स छात्रों के लिए बढ़िया.
Health: हार्ट/हॉर्मोन और मूड स्विंग पर ध्यान.
Finance: हाई-रिस्क इन्वेस्टमेंट से दूरी रखें.
सफलता मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सबका भला सोचने से आपका भला होता है.
उपाय: जल में कुछ बूंदें दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें.
Lucky Color: Pearl White. Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 20 Nov 2025 05:18 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

