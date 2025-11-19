Astrology: क्या बच्चों को चांदी की चैन पहनाना वाकई जरूरी है? ज्योतिषीय वजहें जानिए

बच्चों की स्किन काफी ज्यादा नाजुक होती है, जिस वजह से उन्हें गोल्ड या आर्टिफिशियल मेटल पहनने से उन्हें स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में चांदी की चैन अधिक सुरक्षित मानी जाती है. इस कारण पुराने समय से ही बच्चों को को चांदी का पायल, कड़ा या चैन पहनाने की परंपरा रही है.