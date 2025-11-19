हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरAstrology: क्या बच्चों को चांदी की चैन पहनाना वाकई जरूरी है? ज्योतिषीय वजहें जानिए

Astrology: क्या बच्चों को चांदी की चैन पहनाना वाकई जरूरी है? ज्योतिषीय वजहें जानिए

Silver Chain Benefits: ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. आज कल के दौर में चांदी की चैन पहनना फैशन हो गया है. लेकिन क्या बच्चों को चांदी की चैन पहनानी चाहिए? जानिए जवाब.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 19 Nov 2025 12:51 PM (IST)
Silver Chain Benefits: ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. आज कल के दौर में चांदी की चैन पहनना फैशन हो गया है. लेकिन क्या बच्चों को चांदी की चैन पहनानी चाहिए? जानिए जवाब.

बच्चों को चांदी की चेन क्यों पहनानी चाहिए?

1/5
आज कल के दौर में अधिकतर लोग सोना या चांदी की चैन पहनना पसंद करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. चंद्रमा मन को शांत और एकाग्र करने का काम करता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, अपने बच्चों को चांदी की चैन पहनाना बिल्कुल भी न भूलें.
आज कल के दौर में अधिकतर लोग सोना या चांदी की चैन पहनना पसंद करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. चंद्रमा मन को शांत और एकाग्र करने का काम करता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, अपने बच्चों को चांदी की चैन पहनाना बिल्कुल भी न भूलें.
2/5
चांदी की चैन में आपके बच्चे का विकास छिपा हुआ है. चांदी की चैन पहनाने से बच्चे की बौद्धिक क्षमता मजबूत होने के साथ पढ़ाई में बच्चे का मन लगता है.
चांदी की चैन में आपके बच्चे का विकास छिपा हुआ है. चांदी की चैन पहनाने से बच्चे की बौद्धिक क्षमता मजबूत होने के साथ पढ़ाई में बच्चे का मन लगता है.
3/5
चांदी की चैन बच्चों को पहनाने से मूड स्विंग, बेचैनी, डर, नर्वसनेस की समस्या कम होने के साथ बच्चों की मानसिक स्थिति को संतुलित करने का काम करता है. चांदी की चैन ऊर्जा को शांत करने में सहायक साबित होती है.
चांदी की चैन बच्चों को पहनाने से मूड स्विंग, बेचैनी, डर, नर्वसनेस की समस्या कम होने के साथ बच्चों की मानसिक स्थिति को संतुलित करने का काम करता है. चांदी की चैन ऊर्जा को शांत करने में सहायक साबित होती है.
4/5
बच्चों की स्किन काफी ज्यादा नाजुक होती है, जिस वजह से उन्हें गोल्ड या आर्टिफिशियल मेटल पहनने से उन्हें स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में चांदी की चैन अधिक सुरक्षित मानी जाती है. इस कारण पुराने समय से ही बच्चों को को चांदी का पायल, कड़ा या चैन पहनाने की परंपरा रही है.
बच्चों की स्किन काफी ज्यादा नाजुक होती है, जिस वजह से उन्हें गोल्ड या आर्टिफिशियल मेटल पहनने से उन्हें स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में चांदी की चैन अधिक सुरक्षित मानी जाती है. इस कारण पुराने समय से ही बच्चों को को चांदी का पायल, कड़ा या चैन पहनाने की परंपरा रही है.
5/5
अधिकतर लोगों को ये भी मानना है कि, बच्चों को चांदी की चैन पहनाने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है. ये धार्मिक नियम नहीं हैं, लेकिन बहुत सी संस्कृतियों में इसे सुरक्षा का प्रतीक माना गया है.
अधिकतर लोगों को ये भी मानना है कि, बच्चों को चांदी की चैन पहनाने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है. ये धार्मिक नियम नहीं हैं, लेकिन बहुत सी संस्कृतियों में इसे सुरक्षा का प्रतीक माना गया है.
Published at : 19 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Silver Astrology MOON

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget