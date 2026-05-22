हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो

एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो

Miyazaki Mango Farming: ओडिशा के इस किसान ने दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी आम उगाकर सबको चौंका दिया है. लेकिन मार्केट में लाखों रुपये किलो बिकने वाले इस आम के लिए बाजार ढूंढना मुश्किल हो गया है.

By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 May 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

Miyazaki Mango Farming:  गर्मियों का सीजन आते ही हर घर में बस एक ही चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है और वो है फलों का राजा आम. इस मौसम में लोग आम खाने का कोई बहाना नहीं छोड़ते चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर, आम हर थाली की शान बन जाता है. भारत में लोग गर्मियों के दौरान कई क्विंटल आम खा जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक आम लाखों रुपये का भी हो सकता है? 

तो आपको बता दें ओडिशा के मलकानगिरी के रहने वाले किसान देबा मदकामी के बाग में इन दिनों दुनिया का सबसे महंगा आम मियाज़ाकी मैंगो, पककर तैयार हो रहा है. जापान की इस दुर्लभ वैरायटी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. चलिए जानते हैं कि इस लाखों रुपये के आम के साथ किसान की कौन सी बड़ी टेंशन जुड़ गई है.

दुनिया का सबसे महंगा आम ओडिशा में

जापान की सरज़मीन से निकलकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाला मियाज़ाकी आम अब भारत के ओडिशा राज्य में भी अपनी चमक बिखेर रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपये किलो बिकने वाले इस दुर्लभ आम की खेती करके मलकानगिरी के किसान देबा मदकामी ने हर किसी को हैरान कर दिया है. 

लाल और बैंगनी रंग की खूबसूरत रंगत वाले इस आम का दीदार करने के लिए दूर-दूर से लोग इस छोटे से गांव में पहुंच रहे हैं. इस कीमती फल की खुशबू और इसका भारी-भरकम वजन इस समय पूरे इलाके में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें: मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें

रात-भर जागकर रखवाली

देबा मदकामी के बाग में लगे ये कीमती आम आजकल उनकी रातों की नींद उड़ा रहे हैं. उन्हें न तो किसी चक्रवाती तूफान का डर है और न ही जंगली जानवरों का बल्कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा चोरों से है जो इस बेशकीमती फसल पर नजर गड़ाए बैठे हैं. 

अपनी लाखों की इस फसल को सुरक्षित रखने के लिए देबा के पास कोई हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है. वह बस इतना कर पा रहे हैं कि बाग के बीचों-बीच एक चारपाई बिछाकर खुले आसमान के नीचे हफ्तों से रात गुजार रहे हैं. 

चार साल का लंबा इंतजार 

देबा के बाग में दिख रही यह सुनहरी रंगत रातों-रात नहीं आई है. बल्कि इसके पीछे चार साल की लंबी देखभाल और सब्र की कहानी है. इस दिलचस्प सफर की शुरुआत तब हुई जब समाज-सेवी सरबा कुमार बिसोई भुवनेश्वर से इसके कुछ पौधे लाए थे. उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं थी. इसलिए उन्होंने ये पौधे देबा को सौंप दिए. देबा ने पूरी लगन से इन्हें पाला और इस साल पेड़ों पर बंपर फल आ गए. 

बेचने की परेशानी

हालांकि देबा की एक चिंता यह भी है कि वे इतने महंगे आमों को आखिर कहां और किसे बेचेंगे क्योंकि लोकल मार्केट में खरीदार मिलना नामुमकिन है. वे भविष्य में इसकी खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ाना तो चाहते हैं. लेकिन सही मार्केट और सुरक्षा उनके लिए अब भी सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: AI बताएगा फसलों में हो गई कौन सी बीमारी और क्या है इलाज, मोबाइल में ये ऐप जरूर रखें किसान

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
Read More
Published at : 22 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Mango Farming Miyazaki Mango
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
एक आम की कीमत लाखों में! ओडिशा के इस बाग में पक रहा है दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी मैंगो
एग्रीकल्चर
AI बताएगा फसलों में हो गई कौन सी बीमारी और क्या है इलाज, मोबाइल में ये ऐप जरूर रखें किसान
AI बताएगा फसलों में हो गई कौन सी बीमारी और क्या है इलाज, मोबाइल में ये ऐप जरूर रखें किसान
एग्रीकल्चर
फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद
फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद
एग्रीकल्चर
आसमान से बरस रही आग, लेकिन स्मार्ट किसानों के इन देसी तरीकों ने खेतों को रखा एकदम ठंडा
आसमान से बरस रही आग, लेकिन स्मार्ट किसानों के इन देसी तरीकों ने खेतों को रखा एकदम ठंडा
Advertisement

वीडियोज

War Update: Trump की चाल से Netanyahu नाराज? | War Update | Iran | US | Breaking News
CBSE Marking Controversy: CBSE पोर्टल डाउन! छात्र परेशान | Breaking News
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत मामले में होगी बड़ी जांच? | Breaking News
Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
विश्व
Explained: ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर आमने-सामने! 78 सालों में 14 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने-सामने! 14 US प्रेसिडेंट बदलते, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
Laborers Viral Video: भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'
भीषण गर्मी में झुलसते मजदूरों का वीडियो कर देगा इमोशनल, यूजर्स बोले- 'पापी पेट जो न कराए'
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget