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मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें
Multi Layer Farming: कम जमीन में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान भाई मल्टी लेयर फार्मिंग की मॉडर्न तकनीक अपना सकते हैं. इस वैज्ञानिक तरीके से एक ही खेत में एक साथ चार अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं.
आजकल के इस मॉडर्न दौर में खेती करने का तरीका भी बदल गया है. अगर आप भी पारंपरिक खेती छोड़कर कम जमीन से बंपर मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो मल्टी लेयर फार्मिंग आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. इस जादुई और वैज्ञानिक तकनीक के जरिए किसान भाई अपने एक ही खेत में एक साथ चार-चार फसलें आसानी से उगा सकते हैं.
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Published at : 22 May 2026 12:55 PM (IST)
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ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
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