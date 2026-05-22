मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें

मल्टी लेयर फार्मिंग की तकनीक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट इस्तेमाल करना सिखाती है. इसमें एक ही खेत के अंदर जमीन, पानी और सूरज की धूप का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है. जब सारे संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल होते हैं. तो फसलों की उपज अपने आप बढ़ जाती है. जिससे किसानों की लागत आधी हो जाती है और उनकी इनकम सीधे डबल हो जाती है.