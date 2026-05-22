हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें

मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें

Multi Layer Farming: कम जमीन में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान भाई मल्टी लेयर फार्मिंग की मॉडर्न तकनीक अपना सकते हैं. इस वैज्ञानिक तरीके से एक ही खेत में एक साथ चार अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 May 2026 12:55 PM (IST)
Multi Layer Farming: कम जमीन में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान भाई मल्टी लेयर फार्मिंग की मॉडर्न तकनीक अपना सकते हैं. इस वैज्ञानिक तरीके से एक ही खेत में एक साथ चार अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं.

आजकल के इस मॉडर्न दौर में खेती करने का तरीका भी बदल गया है. अगर आप भी पारंपरिक खेती छोड़कर कम जमीन से बंपर मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो मल्टी लेयर फार्मिंग आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. इस जादुई और वैज्ञानिक तकनीक के जरिए किसान भाई अपने एक ही खेत में एक साथ चार-चार फसलें आसानी से उगा सकते हैं.

1/6
मल्टी लेयर फार्मिंग की तकनीक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट इस्तेमाल करना सिखाती है. इसमें एक ही खेत के अंदर जमीन, पानी और सूरज की धूप का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है. जब सारे संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल होते हैं. तो फसलों की उपज अपने आप बढ़ जाती है. जिससे किसानों की लागत आधी हो जाती है और उनकी इनकम सीधे डबल हो जाती है.
मल्टी लेयर फार्मिंग की तकनीक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट इस्तेमाल करना सिखाती है. इसमें एक ही खेत के अंदर जमीन, पानी और सूरज की धूप का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है. जब सारे संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल होते हैं. तो फसलों की उपज अपने आप बढ़ जाती है. जिससे किसानों की लागत आधी हो जाती है और उनकी इनकम सीधे डबल हो जाती है.
2/6
इस मॉडर्न फार्मिंग का पूरा स्ट्रक्चर पौधों की अलग-अलग ऊंचाई और उनके बढ़ने के समय को देखकर तैयार किया जाता है. इसमें सबसे पहली लेयर जमीन के अंदर काम करती है. जहां जड़ वाली फसलें लगाई जाती हैं. किसान भाई इस लेयर में अदरक, हल्दी, आलू, गाजर या मूली जैसी शानदार फसलें उगाकर अपनी कमाई की मजबूत शुरुआत कर सकते हैं.
इस मॉडर्न फार्मिंग का पूरा स्ट्रक्चर पौधों की अलग-अलग ऊंचाई और उनके बढ़ने के समय को देखकर तैयार किया जाता है. इसमें सबसे पहली लेयर जमीन के अंदर काम करती है. जहां जड़ वाली फसलें लगाई जाती हैं. किसान भाई इस लेयर में अदरक, हल्दी, आलू, गाजर या मूली जैसी शानदार फसलें उगाकर अपनी कमाई की मजबूत शुरुआत कर सकते हैं.
Published at : 22 May 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Multi Layer Farming Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
AI बताएगा फसलों में हो गई कौन सी बीमारी और क्या है इलाज, मोबाइल में ये ऐप जरूर रखें किसान
AI बताएगा फसलों में हो गई कौन सी बीमारी और क्या है इलाज, मोबाइल में ये ऐप जरूर रखें किसान
एग्रीकल्चर
फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद
फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद
एग्रीकल्चर
आसमान से बरस रही आग, लेकिन स्मार्ट किसानों के इन देसी तरीकों ने खेतों को रखा एकदम ठंडा
आसमान से बरस रही आग, लेकिन स्मार्ट किसानों के इन देसी तरीकों ने खेतों को रखा एकदम ठंडा
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना पर सरकार का बड़ा अपडेट, इन किसानों को नहीं मिलेगी 23वीं किस्त
पीएम किसान योजना पर सरकार का बड़ा अपडेट, इन किसानों को नहीं मिलेगी 23वीं किस्त
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

ए.के. सिवाच
ए.के. सिवाचरिटा. मेजर जनरल (YSM, VSM- पूर्व प्रमुख, टेरिटोरियल आर्मी)
Opinion: सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का बढ़ाया जाना क्यों है सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बंद होने पर गुस्से में आईं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'आवाज...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
इंडिया
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
अमिताभ बच्चन से लेकर सारा अली खान संग फिल्में कर चुका एक्टर निकला खूनी, सालों तक पहचान नहीं पाई पुलिस
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
इंडिया
Explained: 35 करोड़ साल पहले भारत के दलदल से निकले कॉकरोच! मल से साथियों को भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?
35 करोड़ साल पहले भारत से निकले कॉकरोच! मल से भेजते सिग्नल, इंसानों से कैसे शुरू हुई दुश्मनी?
बिहार
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
'अगर बकरीद में कुर्बानी होती है तो…', गाय पर सियासत के बीच नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
कितने तापमान पर झुलस सकती है इंसान की स्किन, जानें हमारा शरीर कितने टेम्परेचर के लिए बना है?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget