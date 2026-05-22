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AI बताएगा फसलों में हो गई कौन सी बीमारी और क्या है इलाज, मोबाइल में ये ऐप जरूर रखें किसान

NPSS App: फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए किसान भाई अपने फोन में सरकार का NPSS ऐप जरूर डाउनलोड करें. यह ऐप AI तकनीक से सिर्फ एक फोटो क्लिक करते ही फसल के रोग की पहचान कर उसका इलाज बता देता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 May 2026 12:05 PM (IST)
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NPSS App: नदियों, पहाड़ों और खेतों की हरियाली के बीच फसल की सुरक्षा हर किसान की सबसे बड़ी चिंता होती है. कई बार पौधों में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिन्हें पहचानना और उनका इलाज ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से टेक्नोलॉजी का एक बेहद स्मार्ट और आसान सोल्यूशन आ गया है. अब आपको किसी के पास भागने या महंगी सलाह लेने की जरूरत नहीं है. 

आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन ही अब आपका सबसे बड़ा डॉक्टर बनने जा रहा है. भारत सरकार के नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम यानी NPSS ऐप की मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में फसल की बीमारी का पता लगा सकते हैं. आपको बस अपने फोन में यह सरकारी ऐप डाउनलोड करना है और आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी. चलिए आपको बताते हैं कि यह कैसे काम करता है.

स्मार्टफोन बनेगा फसलों का डॉक्टर

केंद्र सरकार का यह NPSS ऐप पूरी तरह से AI और इमेज रिकग्निशन तकनीक पर काम करता है. इसे इस्तेमाल करना इतना आसान है कि कोई भी किसान भाई इसे मिनटों में समझ सकता है. जब भी आपको अपनी फसल, पत्तियों या फलों पर कोई अजीब धब्बा, कीड़ा या बीमारी के लक्षण दिखाई दें. तो आपको बस इस ऐप को ओपन करना है. 

इसके बाद उस बीमार हिस्से की एक साफ फोटो क्लिक करके ऐप पर अपलोड कर देनी है. ऐप का AI सिस्टम तुरंत उस फोटो को स्कैन करेगा और कुछ ही सेकेंड्स में आपको सटीक जानकारी दे देगा कि फसल में कौन सा रोग या कीट लगा है. यह ठीक वैसे ही है जैसे डॉक्टर तुरंत बीमारी पकड़ लेता है.

यह भी पढ़ें: फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं बादामी मैंगो, स्वाद ऐसा कि पूरे सीजन रहेगा याद

ऐप बता देगा कैसे करना है इलाज

यह ऐप सिर्फ बीमारी की पहचान करके ही नहीं रुकता. बल्कि सरकार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सर्टिफाइड इलाज भी आपकी स्क्रीन पर लाकर रख देता है. बीमारी डिटेक्ट होते ही ऐप आपको बताता है कि कौन सी दवा या कीटनाशक का छिड़काव करना है और उसका सही तरीका क्या है. इसके साथ ही इसमें खेती से जुड़े एक्सपर्ट्स की सीधी सलाह भी मिलती है.

जिससे आपकी लागत कम हो सके और आप नकली दवाओं के चक्कर में न फंसें. इस मॉडर्न और भरोसेमंद सरकारी ऐप को अपनाकर आप सही समय पर अपनी फसलों का सही इलाज कर सकते हैं. जिससे आपकी पूरी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी और आपकी मेहनत का पूरा मुनाफा सीधे आपकी जेब में आएगा. इसलिए हर किसान के फोन में इस ऐप का होना जरूरी है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 May 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Crop Protection
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