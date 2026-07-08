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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबरसात के मौसम में हरी मिर्च देगी रिकॉर्डतोड़ पैदावार, जान लें खेती का यह धांसू तरीका

बरसात के मौसम में हरी मिर्च देगी रिकॉर्डतोड़ पैदावार, जान लें खेती का यह धांसू तरीका

Green Chillies Farming Tips: बरसात के मौसम में हरी मिर्च की खेती कम लागत में बंपर मुनाफा देने वाला सौदा है. मॉनसून में मिर्च की उन्नत किस्में लगाकर रिकॉर्डतोड़ पैदावार ली जा सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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Green Chillies Farming Tips: मॉनसून का महीना आते ही बहुत से कई किसान असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन सी फसल लगाएं जो बरसात के पानी को झेल सके और तगड़ा मुनाफा भी दे. अगर आप भी इस सीजन में बंपर कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं. तो हरी मिर्च की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. बरसात के मौसम में बाजार में हरी मिर्च के दाम अक्सर सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं. 

ऐसे में अगर सही तकनीक और उन्नत किस्मों का चुनाव किया जाए तो मिर्च की फसल से रिकॉर्डतोड़ पैदावार ली जा सकती है. सबसे अच्छी बात यह है कि मिर्च की खेती में शुरुआती लागत बहुत कम आती है. लेकिन जब फसल मंडियों में पहुंचती है तो मुनाफे की पूरी गारंटी देती है. तो चलिए जानते हैं कि इस मॉनसून में मिर्च की खेती को सफल और धांसू कैसे बनाया जाए.

इन उन्नत किस्मों का करें चुनाव

बरसात के मौसम में हरी मिर्च की सफल खेती के लिए सबसे जरूरी है सही और हाइब्रिड बीजों का चुनाव करना. मॉनसून के लिए पूसा ज्वाला, पंत सी-1, और काशी अनमोल जैसी उन्नत किस्में सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं. इन वैरायटीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें बीमारियों और कीटों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है.

जिससे बरसात के उमस भरे मौसम में भी फसल सुरक्षित रहती है. पूसा ज्वाला जैसी किस्मों की मिर्च तीखी और लंबी होती है, जिसकी मार्केट में हमेशा भारी डिमांड बनी रहती है. इन उन्नत बीजों के इस्तेमाल से न सिर्फ पौधों का विकास तेजी से होता है. बल्कि प्रति एकड़ मिलने वाली यील्ड यानी पैदावार भी सामान्य बीजों के मुकाबले लगभग दोगुनी तक बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जो एक ही दिन में हो जाता है 3 फीट तक लंबा

जलभराव से बचाएं 

मॉनसून में मिर्च की खेती करते समय सबसे बड़ा खतरा होता है खेत में पानी का रुकना यानी वॉटर लॉगिंग. मिर्च के पौधों की जड़ें ज्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पातीं. इसलिए हमेशा ऊंचे बेड या मेढ़ बनाकर ही पौधों की रोपाई करनी चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए. 

ऐसे तैयार करें खेत

खेत की तैयारी के समय ही अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट जरूर मिलाएं. इसके अलावा, बरसात के दिनों में मिर्च में मरोड़िया रोग और फंगस का खतरा बढ़ जाता है. जिससे बचने के लिए नीम के तेल या जैविक कवकनाशी का छिड़काव समय-समय पर करते रहें. 

इन बातों का ध्यान रखें

मिर्च की खेती में सही ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है. अगर आप सही तरीकों के साथ थोड़ी देखरेख करते रहेंगे तो आपकी मिर्च की फसल पूरी बरसात हरी-भरी रहेगी और आपको कम लागत में छप्परफाड़ कमाई देगी.

यह भी पढ़ें: क्या सच में मशरूम की खेती से रातों-रात अमीर बन रहे हैं किसान? जान लें हकीकत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Chilli Farming Tips Farming News
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