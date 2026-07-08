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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जो एक ही दिन में हो जाता है 3 फीट तक लंबा

दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जो एक ही दिन में हो जाता है 3 फीट तक लंबा

Bamboo Plant: बांस दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है. जो एक दिन में 3 फीट तक लंबा हो सकता है. यह फसल किसानों के लिए कम लागत लंबे समय तक तगड़ी कमाई का जरिया है

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Jul 2026 11:57 AM (IST)
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Bamboo Plant: दुनिया में कई ऐसे पौधे हैं जो कम तेजी से बढ़ते हैं यानी जिन्हें बढ़ा होने में बहुत वक्त लग जाता है. लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो राॅकेट की रफ्तार से बढ़ते हैं. अगर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे की बात करें तो नाम आता है बांस का. देखने में नार्मल सा लगने वाला यह पौधा अपनी रफ्तार से हर किसी को हैरान कर देता है.

सही मौसम और में इसकी कुछ किस्में एक ही दिन में करीब 3 फीट तक लंबी हो सकती हैं. यही वजह है कि इसका नाम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में दर्ज है. इसकी बढ़ने की प्रोसेस ही इसे बाकी पौधों से अलग बनाती है. तेजी से बढ़ने के साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है. जान लें कैसे बढ़ता है इतनी तेजी ये यह पौधा.

आखिर इतनी तेजी से कैसे बढ़ता है बांस?

बांस की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी लंबाई होती है. ज्यादातर पौधों में नई कोशिकाएं बनते हुए तना बढ़ता है. लेकिन बांस में पहले से बनी कोशिकाएं तेजी से पानी सोखकर फैलती हैं. इसी वजह से इसकी लंबाई बहुत कम समय में तेजी से बढ़ जाती है. इसका खोखला स्ट्रक्चर भी इसे कम कोशिश में ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करता है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ प्रजातियांकरीब 35 इंच यानी लगभग 3 फीट तक एक दिन में बढ़ सकती हैं. यही वजह है कि कई बार इसकी बढ़त आंखों से भी महसूस की जा सकती है. दुनिया भर में बांस की 1400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. जिनका अलग-अलग कामों में होता है इस्तेमाल. 

यह भी पढ़ें: क्या सच में मशरूम की खेती से रातों-रात अमीर बन रहे हैं किसान? जान लें हकीकत

इन जगहों पर होता है इस्तेमाल

बांस कम समय में तैयार हो जाता है और कटाई के बाद दोबारा जड़ से उग आता है. इसलिए इसे बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी यही खूबी इसे टिकाऊ संसाधन बनाती है. बांस का इस्तेमाल घर बनाने, फर्नीचर तैयार करने, फ्लोरिंग, कागज, चारकोल, कपड़े और कई तरह के हस्तशिल्प उत्पाद बनाने में किया जाता है. 

इसके अलावा यह मिट्टी के कटाव को रोकने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और हरियाली बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तेजी से तैयार होने और बहुउपयोगी होने के कारण आज कई देशों में बांस की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे भविष्य की टिकाऊ अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा

बांस की खेती लंबे समय में किसानों के लिए कमाई का अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसकी मांग सिर्फ घरेलू बाजार तक ही नहीं है. बल्कि कई उद्योगों में लगातार बनी रहती है. एक बार पौधे लगाने के बाद कई सालों तक दोबारा रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती. जिससे लागत भी कम रहती है. अगर सही तरीके से खेती की जाए तो बांस एक टिकाऊ और लाभदायक खेती साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Bamboo Bamboo Plant Farming News
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