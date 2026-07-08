दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जो एक ही दिन में हो जाता है 3 फीट तक लंबा

Bamboo Plant: दुनिया में कई ऐसे पौधे हैं जो कम तेजी से बढ़ते हैं यानी जिन्हें बढ़ा होने में बहुत वक्त लग जाता है. लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो राॅकेट की रफ्तार से बढ़ते हैं. अगर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे की बात करें तो नाम आता है बांस का. देखने में नार्मल सा लगने वाला यह पौधा अपनी रफ्तार से हर किसी को हैरान कर देता है.

सही मौसम और में इसकी कुछ किस्में एक ही दिन में करीब 3 फीट तक लंबी हो सकती हैं. यही वजह है कि इसका नाम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में दर्ज है. इसकी बढ़ने की प्रोसेस ही इसे बाकी पौधों से अलग बनाती है. तेजी से बढ़ने के साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है. जान लें कैसे बढ़ता है इतनी तेजी ये यह पौधा.

आखिर इतनी तेजी से कैसे बढ़ता है बांस?

बांस की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी लंबाई होती है. ज्यादातर पौधों में नई कोशिकाएं बनते हुए तना बढ़ता है. लेकिन बांस में पहले से बनी कोशिकाएं तेजी से पानी सोखकर फैलती हैं. इसी वजह से इसकी लंबाई बहुत कम समय में तेजी से बढ़ जाती है. इसका खोखला स्ट्रक्चर भी इसे कम कोशिश में ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करता है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ प्रजातियांकरीब 35 इंच यानी लगभग 3 फीट तक एक दिन में बढ़ सकती हैं. यही वजह है कि कई बार इसकी बढ़त आंखों से भी महसूस की जा सकती है. दुनिया भर में बांस की 1400 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. जिनका अलग-अलग कामों में होता है इस्तेमाल.

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इन जगहों पर होता है इस्तेमाल

बांस कम समय में तैयार हो जाता है और कटाई के बाद दोबारा जड़ से उग आता है. इसलिए इसे बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी यही खूबी इसे टिकाऊ संसाधन बनाती है. बांस का इस्तेमाल घर बनाने, फर्नीचर तैयार करने, फ्लोरिंग, कागज, चारकोल, कपड़े और कई तरह के हस्तशिल्प उत्पाद बनाने में किया जाता है.

इसके अलावा यह मिट्टी के कटाव को रोकने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और हरियाली बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तेजी से तैयार होने और बहुउपयोगी होने के कारण आज कई देशों में बांस की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे भविष्य की टिकाऊ अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा

बांस की खेती लंबे समय में किसानों के लिए कमाई का अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसकी मांग सिर्फ घरेलू बाजार तक ही नहीं है. बल्कि कई उद्योगों में लगातार बनी रहती है. एक बार पौधे लगाने के बाद कई सालों तक दोबारा रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती. जिससे लागत भी कम रहती है. अगर सही तरीके से खेती की जाए तो बांस एक टिकाऊ और लाभदायक खेती साबित हो सकती है.

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