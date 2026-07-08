हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिना मंडी गए बिकेगी लेमनग्रास की फसल, जानिए इस मुनाफे वाली खेती का पूरा सच

बिना मंडी गए बिकेगी लेमनग्रास की फसल, जानिए इस मुनाफे वाली खेती का पूरा सच

Lemongrass Farming Tips: लेमनग्रास की खेती कम लागत और कम पानी में बंजर जमीन पर भी तगड़ा मुनाफा देती है. खुशबूदार तेल के चलते परफ्यूम कंपनियां इसे सीधे खेत से ही खरीद लेती हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Lemongrass Farming Tips: पारंपरिक खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने की वजह से किसान काफी परेशान रहते हैं. कभी मौसम की मार तो कभी मंडी में सही दाम न मिलना यह हर सीजन की कहानी बन चुकी है. लेकिन अगर आप इससे हटकर किसी ऐसी फसल की तलाश में हैं जिसकी बिक्री की कोई टेंशन न हो. तो लेमनग्रास यानी नींबू घास की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. 

इस औषधीय और सुगंधित पौधे की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि इसे बेचने के लिए आपको मंडी के चक्कर नहीं काटने पड़ते. बल्कि परफ्यूम और कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां खुद आपके खेत तक खींची चली आती हैं. कम लागत कम पानी और बिना किसी खास देखरेख के तैयार होने वाली यह फसल आज के समय में किसानों के लिए नोट छापने की मशीन साबित हो रही है. तो चलिए आपके बताते हैं कैसे की जाती है लेमनग्रास की खेत. 

ऐसे शुरू करें लेमनग्रास की खेती

लेमनग्रास की खेती के लिए आपको बहुत उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आपके पास कोई ऐसी बंजर, पथरीली या कम पानी वाली जमीन पड़ी है जहां कुछ नहीं उगता. तो वहां आप लेमनग्रास लगाकर तगड़ी कमाई कर सकते हैं. इस पौधे की पत्तियां हल्की कड़वी और नींबू जैसी खुशबू वाली होती हैं. 

जिसकी वजह से गाय, भैंस या नीलगाय जैसे आवारा पशु इसे सूंघते तक नहीं हैं. यानी आपको खेत की फेंसिंग या रखवाली पर एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. एक बार इसकी रोपाई करने के बाद यह फसल लगातार 5 से 6 सालों तक बंपर पैदावार देती रहती है. साल में इसकी 3 से 4 बार आसानी से कटाई की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: अपने फार्महाउस पर कैसे करें चाय की खेती, जानिए कैसे इस काम को संभव बना सकते हैं आप?

ऐसे होगी मोटी कमाई

लेमनग्रास से असली मुनाफा इसकी हरी पत्तियों को बेचने से नहीं. बल्कि इसका तेल निकालने से होता है. खेत के पास ही एक छोटा सा डिस्टिलेशन प्लांट लगाकर इसकी पत्तियों से तेल निकाला जाता है. बाजार में लेमनग्रास ऑयल की डिमांड हमेशा हाई रहती है क्योंकि इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम, साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स और हर्बल चाय बनाने में धड़ल्ले से होता है.  

इन कंपनियों में सीधे बेच सकते हैं

इस तेल को बड़ी-बड़ी कंपनियों जैसे डाबर, पतंजलि, हिमालया और कई परफ्यूम कंपनियां सीधे बेचा जा सकता है. यह कंपनियां किसानों से कांट्रैक्ट करती हैं और खेत से ही तेल उठा लेती हैं. एक एकड़ में लेमनग्रास लगाने की शुरुआती लागत महज 15 से 20 हजार रुपये आती है. जबकि इसके तेल को बेचकर हर साल आराम से 1.5 से 2 लाख रुपये का मुनाफा कमाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: क्या सच में मशरूम की खेती से रातों-रात अमीर बन रहे हैं किसान? जान लें हकीकत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Lemongrass Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बिना मंडी गए बिकेगी लेमनग्रास की फसल, जानिए इस मुनाफे वाली खेती का पूरा सच
बिना मंडी गए बिकेगी लेमनग्रास की फसल, जानिए इस मुनाफे वाली खेती का पूरा सच
एग्रीकल्चर
बरसात के मौसम में हरी मिर्च देगी रिकॉर्डतोड़ पैदावार, जान लें खेती का यह धांसू तरीका
बरसात के मौसम में हरी मिर्च देगी रिकॉर्डतोड़ पैदावार, जान लें खेती का यह धांसू तरीका
एग्रीकल्चर
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे करते थे खेती? खुदाई में मिले थे हैरान कर देने वाले ये सबूत
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे करते थे खेती? खुदाई में मिले थे हैरान कर देने वाले ये सबूत
एग्रीकल्चर
दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जो एक ही दिन में हो जाता है 3 फीट तक लंबा
दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, जो एक ही दिन में हो जाता है 3 फीट तक लंबा
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
निज्जर हत्याकांड में भारत को घसीटने वाले पूर्व कनाडा PM के दावे की निकली हवा, RCMP ने खोली पोल
बिहार
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
क्रिकेट
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद
विश्व
'कैंसर' है ईरान सरकार, जड़ से खत्म करना जरूरी...', ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप की तेहरान को धमकी
'कैंसर' है ईरान सरकार, जड़ से खत्म करना जरूरी...', ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक के बाद ट्रंप की तेहरान को धमकी
इंडिया
Indian Weapon Demand: ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
ब्रह्मोस से आकाशतीर तक, दुनिया में बढ़ रही भारतीय हथियारों की मांग, इंडिया बनेगा डिफेंस किंग?
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget