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अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, थोड़ी सी मेहनत बना देगी लखपति

Miyazaki Mango Farming: जापान का प्रीमियम मियाजाकी आम अब आप अपने फार्म हाउस में भी आसानी से उगा सकते हैं. थोड़ी सी देखभाल से यह आपको बंपर मुनाफा देगा, जान लें तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 May 2026 11:42 AM (IST)
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Miyazaki Mango Farming: दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान आम मियाजाकी अब सिर्फ जापान की बपौती नहीं रहा. थोड़ी सी सही प्लानिंग और एडवांस फार्मिंग के जरिए आप इसे अपने फार्म हाउस में भी आसानी से उगा सकते हैं. मूल रूप से जापान के मियाजाकी शहर में पैदा होने वाले इस आम को एग ऑफ द सन यानी सूर्य का अंडा भी कहा जाता है. क्योंकि पकने के बाद इसका रंग गहरा लाल और पर्पल हो जाता है. 

इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रीमियम आम की कीमत करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलो तक जाती है. भारत के गर्म मौसम में भी यह वैरायटी बहुत बेहतरीन तरीके से फल दे सकती है. अगर आप भी अपने फार्म हाउस से एक बढ़िया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. तो मियाजाकी आम की बागवानी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. जान लीजिए इसका एकदम सही तरीका.

फार्म हाउस में मियाजाकी का पौधा लगाने का तरीका

मियाजाकी आम को अपने फार्म हाउस में उगाने के लिए सबसे पहले आपको किसी ऑथेंटिक सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी से इसका ग्राफ्टेड यानी कलमी पौधा ही खरीदना चाहिए. इस पौधे को लगाने के लिए आपके फार्म हाउस में ऐसी जगह होनी चाहिए जहां दिनभर में कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी और सीधी धूप आती हो. इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: किन कारणों से खेत में लग जाती है आग? ये गलतियां हर साल करते हैं ज्यादातर किसान, ऐसे रखें ध्यान

जिसका पीएच लेवल 6.5 से 7.5 के बीच हो. पौधा लगाने से पहले करीब 3 फीट गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें. फिर उसमें अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद, कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली मिलाकर भर दें. बरसात की शुरुआत या मानसून का मौसम इस पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है.

इस तरीके से करें देखभाल 

इस महंगे आम से बंपर कमाई करने के लिए सिर्फ पौधा लगाना काफी नहीं है. बल्कि इसकी जापानी स्टाइल में स्पेशल केयर करना बहुत जरूरी है. जब पौधे पर फूल और छोटे फल आने लगें. तो हर एक आम को एक खास पारदर्शी नेट या जालीदार बैग से ढक दिया जाता है जिससे उस पर सीधी धूप बराबर पड़े और उसका रंग एकदम सुर्ख लाल चमकीला हो जाए. 

इतने समय में बन जाएंगे लखपति

मियाजाकी आम को कभी भी पेड़ से जबरदस्ती नहीं तोड़ा जाता बल्कि जब यह पूरी तरह पककर खुद ब खुद जाली में गिर जाता है तभी इसे हार्वेस्ट माना जाता है. पौधे में हर हफ्ते हल्का पानी दें और जलभराव बिल्कुल न होने दें. तीन-चार साल की मेहनत के बाद जब पेड़ फलों से लद जाएगा तो इसकी एक ही फसल आपको लखपति बना देगी.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस पर डालें कोल्ड स्टोरेज, जानिए कितना आएगा खर्चा, सालों साल भरी रहेगी जेब

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 May 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Miyazaki Mango Miyazaki
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